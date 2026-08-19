'అత్యంత పకడ్బందీగా నీట్ పరీక్షల వ్యవస్థ- ప్రశ్నపత్రాల వాహనంలో జీపీఎస్'- సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం
నీట్పరీక్షల్లో సంస్కరణలను శాశ్వతంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్న సుప్రీంకోర్టు- రాధాకృష్ణన్ కమిటీ సిఫార్సులపై తీసుకున్న చర్యలను వెల్లడించాలని ఎన్టీఏకు ఆదేశం- ప్రశ్నపత్రం ముద్రణ నుంచి విద్యార్థికి చేరేవరకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉందన్న కేంద్రం
Published : August 19, 2026 at 12:53 PM IST
SC On NEET Reforms : వైద్య విద్యలో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే నీట్ పరీక్షల నిర్వహణ, భద్రతపై సుప్రీంకోర్టు మరోసారి దృష్టి సారించింది. పరీక్షల విధానంలో సంస్కరణలు కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా, వాటిని శాశ్వత వ్యవస్థగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. రాధాకృష్ణన్ కమిటీ, నందన్ నీలేకని కమిటీ చేసిన సిఫార్సులను అమలు చేసేందుకు ఇప్పటివరకు తీసుకున్న చర్యలపై పూర్తి వివరాలు సమర్పించాలని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ)ని ఆదేశించింది. మరోవైపు నీట్ పరీక్షల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ అత్యంత పకడ్బందీగా ఉందని సుప్రీంకోర్టుకు కేంద్రం తెలిపింది. అంతేకాకుండా నీట్ ప్రశ్నపత్రాలను తీసుకువెళ్లే వాహనంలో జీపీఎస్ ఉందని, ప్రతి చిన్న కదలిక కూడా నమోదవుతుందని పేర్కొంది.
నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ సంస్కరణలు కొరుతూ దాఖలైన పిటిషన్లపై బుధవారం జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహ, జస్టిస్ అలోక్ అరాధేలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా మెడికల్ అసోసియేషన్ (ఎఫ్ఏఐఎంఏ) తరఫున న్యాయవాది తన్వీ దూబే దాఖలు చేసిన పిటిషన్ కూడా వీటిలో ఉంది. నీట్లో సంస్కరణలను సంస్థాగతంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ధర్మాసనం పేర్కొంది. రాధాకృష్ణన్ కమిటీ కూడా ఇదొక వ్యవస్థాగత సమస్య అని సరిగ్గానే గుర్తించిందని వ్యాఖ్యానించింది. పరీక్షల విధానం పత్రాలపై ఎంత పకడ్బందీగా ఉన్నా, ఒక పరీక్ష ముగిసిన తర్వాత మరో ఎగ్జామ్ సమయానికి పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోతే ప్రయోజం ఉండదని అభిప్రాయపడింది. సంస్కరణలు నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగాలని స్పష్టం చేసింది.
'ప్రశ్నపత్రం నుంచి విద్యార్థి వరకు పటిష్ఠ భద్రత'
కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపించారు. విచారణ ప్రారంభంలోనే సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా నీట్ ప్రశ్నపత్రం ముద్రణ నుంచి విద్యార్థుల చేతికి చేరే వరకు అనుసరిస్తున్న భద్రతా చర్యలను కోర్టుకు వివరించారు. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వ్యవస్థను ఛేదించడం చాలా కష్టమని, పటిష్ఠమైన భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రశ్నపత్రం తయారీలోనూ అనేక దశల్లో గోపత్య పాటిస్తున్నట్లు చెప్పారు. చాలా మంది నిపుణులతో క్వశ్చన్ బ్యాంక్ను సిద్ధం చేయిస్తున్నామని తెలిపారు. ఏ ప్రశ్న పరీక్షలో వస్తుందో వారికి కూడా తెలియదని వివరించారు. దీంతో ప్రశ్నపత్రం ముందుగానే లీక్ అయ్యే అవకాశాలను తగ్గించేలా వ్యవస్థను రూపొందించినట్లు కేంద్రం తరఫున కోర్టుకు వివరించారు. నీట్ ప్రశ్నపత్రాలను తరలించే వాహనానలకు జీపీఎస్ పరికరాలు అమర్చినట్లు తెలిపారు. వాహనం స్వల్పంగా కదిలినా ఆ వివరాలు రికార్డు అవుతాయని పేర్కొన్నారు.
పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో కమిటీ
నీట్ యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారం నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ ఏడుగురు సభ్యులతో రాధాకృష్ణన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. పరీక్షల నిర్వహణలో సంస్కరణలు, డేటా భద్రతా ప్రోటోకాల్స్ను మెరుగుపరచడం, ఎన్టీఏ నిర్మాణం, పనితీరులో మార్పులు వంటి అంశాలపై ఈ కమిటీ సిఫార్సులు చేసింది. ఇదే సమయంలో నీట్ పరీక్షల్లో మరింత విస్తృతమైన నిర్మాణాత్మక సంస్కరణల కోసం ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నందన్ నీలేకని నేతృత్వంలో కేంద్రం మరో ఉన్నతస్థాయి టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసింది.
బుధవారం జరిగిన విచారణ చాలా కీలకమైనది అని న్యాయవాది తన్వీ దూబే తెలిపారు. పేపర్ ముద్రణ నుంచి రవాణా వరకు కేంద్రం తీసుకుంటున్న చర్యలు గురించి కోర్టుకు కేంద్రం స్పష్టం తెలిపిందని చెప్పారు. ఇక రాధాకృష్ణ కమిటీ సిఫారుసులు, ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం చెబుతున్న ఈ చర్యలు చాలా వరకు పోలి ఉన్నాయని కోర్టు గమనిచిందని తెలిపారు. అలాంటప్పుడు నందనే నీలేకని కమిటీని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు. ఈ ఏడాది జరిగినటువంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగడాన్ని తాము అంగీకరించలేమని పేర్కొన్నారు. రాధాకృష్ణ కమిటీ నివేదిక ఉన్నప్పటికీ, ఇలాంటి ఘటనలు ఎందుకు పునరావృతమయ్యాయి? అని ప్రశ్నించారు.
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