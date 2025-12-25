ETV Bharat / bharat

వీటిని తింటే క్యాన్సర్ దరిచేరదు- 'నీలకంఠ్' బంగాళదుంప గురించి తెలుసా?

పుష్కలమైన యాంటి ఆక్సిడెంట్లతో రోగనిరోధకతను పెంచుతాయ్​! మధుమేహం ఉన్నవారు కూడా వీటిని తీసుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తల వెల్లడి- పంటను సాగు చేసి లాభాలు గడిస్తున్న బిహార్ రైతు

నీలకంఠ్ బంగాళదుంప ప్రయోజనాలు
Benifits Of Blue Potato (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 25, 2025 at 11:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Neelakanth Potato Health Benefits : సాధారణంగా ఎన్నో రకాల దుంపలు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించే సాధారణ బంగాళదుంపల్లో కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉంటాయని చాలామంది మితంగా తింటారు. కానీ, బిహార్​కు చెందిన ఓ రైతు పండిస్తున్న 'నీలకంఠ్' అనే కొత్త రకమైన బంగాళదుంపలతో ఆ సమస్య లేదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. శివుడు గరళాన్ని పీల్చుకున్నట్లే, ఇది శరీరంలో ఉన్న టాక్సిన్లును తీసివేస్తుందని, అందుకే దీనికి 'నీలకంఠ్' అని పేరు పెట్టినట్లు తెలిపారు. వాస్తవానికి దీని రంగు కూడా నీలం లేదా ఊదా రంగులోనే ఉంటుంది. దీని శాస్త్రీయ నామం కూడా 'కుఫ్రి నీలకంఠ్'. దీన్ని సాగు చేస్తున్న రైతు మంచి లాభాన్ని ఆర్జిస్తూ, ప్రజలకు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ బంగాళదుంప ప్రయోజనాలు, పంట సాగు గురించి పూర్తి వివరాలను రైతు, ఉద్యాన వన శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేశారు.

శాస్త్రవేత్తలను సంప్రదించి
బిహార్​లోని నలంద జిల్లాకు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మేగి అనే గ్రామానికి చెందిన సురేంద్ర రామ్​ అనే రైతు ఈ పంటను సాగు చేస్తున్నారు. 2021 నుంచి ఈ రైతు నీలకంఠ్ బంగాళదుంపలను పండిస్తున్నారు. వీటితో పాటే సాధారణ బంగాళదుంపలు, ఇతర కూరగాయలను కూడా పండిస్తున్నారు. "నా తోటి రైతు నీలకంఠ్ విత్తనాలను హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఎలా పండించాలనేది అతడికి తెలియక అమ్మాలనుకున్నాడు. కానీ, నేను వాటిని ఎలాగైన పండించాలని సంకల్పించాను. ఉద్యానవన శాస్త్రవేత్తలను సంప్రదించాను, సోషల్ మీడియాలో అదనపు సమాచారాన్ని తెలుసుకుని పండించాను. చివరికి సాగు విజయవంతమైంది" అని సురేంద్ర రామ్​ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉత్తర ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల రైతులు కూడా తనతో బంగాళదుంపలను తీసుకెళ్తున్నారని రైతు వెల్లడించారు.

Surendra Cultivating Blue Potato Field
నీలకంఠ్ పంటను సాగు చేస్తున్న రైతు సురేంద్ర (Etv Bharat)

రసాయనాలు లేకుండానే
నీలకంఠ్ బంగాళదుంపల విత్తనాలు 40 నుంచి 50 గ్రాముల బరువుంటాయి. ఈ పంటను అక్టోబరు 15 నుంచి నవంబరు 15 వరకు. అలాగే, సెప్టెంబరు 20 నుంచి అక్టోబరు 10 వరకు సాగు చేయాలని రైతు సురేంద్ర వివరిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు 10డిగ్రీల నుంచి 35 డిగ్రీల మధ్యలో పంట సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు. ఈ పంట పలు రకాల తెగుళ్లను కూడా తట్టుకోగలదని రైతు వివరిస్తున్నారు. సాధారణంగా విత్తిన రోజు నుంచి 80 రోజుల్లో పంట చేతికి వస్తుందని, విత్తనాల కోసమైతే 105 రోజులు పడుతుందని సురేంద్ర వెల్లడించారు. దీనికి రసాయన ఎరువులకు బదులు సహజ ఎరువులనే వినియోగిస్తున్నానని రైతు తెలిపారు. రెగ్యులర్ బంగాళదుంపల కంటే తక్కువ పెట్టుబడితో, ఎక్కువ లాభాన్ని గడిస్తున్నానని రైతు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నేలను నిస్సారం చేయదు
"సాధారణ బంగాళదుంపలకు రసాయనాలు విరివిగా ఉపయోగించడంతో నేల సారాన్ని కోల్పోతుంది. కానీ, నీలకంఠ్ దుంపలను సహజ పద్ధతిలో పండిస్తుండటంతో నేలను పాడు చేయదు. ఈ రకం బంగాళదుంపలు ఎండి పోయి ముదిరిపోతాయి తప్ప సాధారణ వాటి మాదిరిగా కుళ్లిపోవు" అని హర్నాట్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్త కుమారి విభారాణి తెలిపారు.
ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్(ఐసీఏఆర్), సెంట్రల్ పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్​టిట్యూట్(సీపీఆర్​ఐ)లు కలిసి ఈ బంగాళ దుంపలను అభివృద్ధి చేశాయి. ఇవి మెండైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. రుచిలోనూ మిగితా వాటికంటే భిన్నంగా, అద్భుతంగా ఉంటాయి.

"ఈ రకమైన బంగాళదుంపల్లో అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలుంటాయి. ఇవి ప్రాణాంతక వ్యాధులయిన క్యాన్సర్లను నివారించడంలో కూడా దోహదపడతాయి. వీటి పోషకాలన్నీ వాటి తొక్క కింది భాగంలోనే ఉంటాయి. అందుకే వీటిని తొక్కను తిసేయకుండా అలాగే తినాలి" శశాంక్ శేఖర్ సోలంకి, హార్టికల్చర్ సైంటిస్ట్, నూర్సరాయ్.

యాంటీ ఆక్సిడెంట్లకు పుట్టినిల్లు
నీలకంఠ్ బంగాళదుంపలు శరీరీం నుంచి మలినాలను బయటకు పంపి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో సహాయపడతాయి. 'ఈ రకమైన బంగాళదుంపలు పూర్తిగా షుగర్​ ఫ్రీ కాదు. కానీ, సాధారణ వాటితో పోలిస్తే, కార్బోహైడ్రేట్లు, పిండి పదార్థాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు కూడా వీటిని పరిమితంగా తీసుకోవచ్చు' అని సైంటిస్ట్​ విభారాణి వెల్లడించారు. అలాగే నీలకంఠ్ బంగాళదుంపల్లో ఉండే ఆంథ్రోసైనిన్ కారణంగా అవి నీలం లేదా ఊదా రంగులో కనిపిస్తాయని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త శశాంక్ శేఖర్ సోలంకి తెలిపారు.

బ్లాక్ ​కాఫీ 'గుండె'కు మంచిదేనా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

రోజూ "వర్క్​అవుట్స్" చేస్తున్నారా? - ఏం తింటున్నారు? ఎపుడు తింటున్నారు?

TAGGED:

NEELAKANTH POTATO BENIFITS
NEELAKANTH POTAO CULTIVATION
BENIFITS OF BLUE POTATO
NEELAKANTH POTATO HEALTH BENEIFITS
BLUE POTATO HEALTH BENIFITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.