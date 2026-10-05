మహిళలపై నేరాలకు పాల్పడే గూండాల మనసుల్లో భయం సృష్టించాలి: సుప్రీంకోర్టు
దిల్లీలో అత్యాచార ఘటనలపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్- మహిళలపై నేరాలకు పాల్పడే గూండాల మనసుల్లో భయం సృష్టించాలని పిలుపు
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
Published : October 5, 2026 at 1:03 PM IST
SC On Crimes Against Women : మహిళలపై నేరాలకు పాల్పడే గూండాల మనసుల్లో భయం సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉందని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ముఖ్యంగా దిల్లీలోని కొన్ని సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో మహిళలకు భద్రత లేదనే భావన ఉందని అభిప్రాయపడింది. దిల్లీలో అసాంఘిక శక్తులు లైంగిక నేరాలకు పాల్పడకుండా నిరోధించడానికి కఠినమైన చర్యలు, మరింత పటిష్టమైన పోలీసింగ్ వ్యూహాన్ని అమలు చేయాలని ఆదేశించింది. దిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో ఇటీవల జరిగిన అత్యాచార ఘటనలపై సుమోటోగా విచారిస్తున్న సందర్భంగా దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.