ఇలాంటి అబ్బాయిలకు గుణపాఠం నేర్పించాల్సిందే: సుప్రీంకోర్టు
ముంబయి హిట్-అండ్-రన్ ఘటనలో నిందితుడు మిహిర్ షాకు బెయిల్ను తిరస్కరించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం
Supreme Court (ANI)
Published : December 13, 2025 at 3:09 PM IST
SC On Mumbai Hit And Run Case : ముంబయి హిట్-అండ్-రన్ కేసులో నిందితుడు మిహిర్ షాకు సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ తిరస్కరించింది. చేసిన నేరానికి గానూ కొన్ని రోజుల పాటు జైల్లో ఉండాల్సిందేనని పేర్కొంది. ఇలాంటి అబ్బాయిలకు గుణపాఠం నేర్పించాల్సిందేనని అభిప్రాయపడింది. శివసేన మాజీ నాయకుడి కుమారుడు మిహిర్ షా గత ఏడాది జులైలో వర్లీ ప్రాంతంలో మద్యం మత్తులో బీఎండబ్ల్యూ కారును వేగంగా నడుపుతూ ముందువెళ్తున్న స్కూటీని ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో మహిళ మృతి చెందగా ఆమె భర్తకు తీవ్ర గాయలయ్యాయి. అయితే ఘటన అనంతరం అతను పరారయ్యాడు.