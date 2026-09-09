బెటర్ జాబ్స్ కోసం విదేశీ విద్యపై విద్యార్థుల ఫోకస్ : నివేదికలో కీలక విషయాలు వెల్లడి
మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలే కారణం- జర్మనీ, ఫిన్లాండ్, స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్ దేశాలకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి- ఆర్థికంగా తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మార్గాల కోసం అన్వేషణ- అప్గ్రాడ్ ట్రాన్స్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్ 2026 నివేదిక వెల్లడి
Published : September 9, 2026 at 10:29 PM IST
Indian Students Focus Overseas Education : దేశంలోని యువత ఉద్యోగ సంబంధిత విషయాల గురించి ఇటీవల విడుదలైన ఒక నివేదికలో ఆసక్తికర విషయలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందటానికి భారత యువత విదేశాలకు పయనమౌతున్నారని నివేదించింది. విద్య నాణ్యత, శాశ్వత నివాసం లేదా జీవనశైలి ఆకాంక్షల వంటి ఇతర అంశాలతో పోలిస్తే, విదేశాల్లో చదువుకోవడానికి మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలే కారణమని దాదాపు 49 శాతం మంది భారతీయ అభ్యర్థులు వెల్లడించినట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు స్కిల్లింగ్, వర్క్ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్ సంస్థ అప్గ్రాడ్ విడుదల చేసిన 'ట్రాన్స్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ (టీఎన్ఈ) రిపోర్ట్ 2026' నివేదికలో వెల్లడించింది.
ఆర్థికంగా తక్కువ ఖర్చు
ప్రతి 10 మంది అభ్యర్థుల్లో ఏడుగురు, రూ.30 లక్షలలోపు బడ్జెట్తో విదేశీ విద్యను అభ్యసించాలని యోచిస్తున్నారు. దీనిని బట్టి చూస్తే విద్యార్థులు ఆర్థికంగా తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మార్గాల కోసం విదేశీ విద్యను ఎంచుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది. అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి సాంప్రదాయ దేశాల్లో కఠినమైన వలస విధానాలు, పెరుగుతున్న ఖర్చుల కారణంగా విద్యార్థులు ఇప్పుడు యూరప్ వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. జర్మనీ, ఫిన్లాండ్, స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలను ఎంచుకుంటున్నారని పేర్కొన్నాయి. నివేదిక ప్రకారం, విద్యార్థులు ఫలితాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. సంస్థల ప్రాముఖ్యత కంటే, పెట్టుబడిపై రాబడి (ROI), ఉపాధి అవకాశాలు, దీర్ఘకాలిక కెరీర్ ఫలితాల ఆధారంగా వారు తమ గమ్యస్థానాలను అంచనా వేస్తున్నారని పేర్కొంది.
53,800 అభ్యర్థుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా
జనవరి 2025 నుంచి జూన్ 2026 మధ్య కాలంలో కౌన్సెలింగ్ తీసుకున్న 53,800 మంది అభ్యర్థుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ నివేదిక రూపొందించారు. ఇందులో పాల్గొన్న వారిలో 65.8 శాతం మంది ఫ్రెషర్స్ కాగా, సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో దాదాపు 60 శాతం మంది అభ్యర్థులు టైర్-II, టైర్-III పట్టణాల నుంచి వచ్చినవారే కావడం విశేషం. ఇదిలా ఉండగా, మరింత తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన విలువ-ఆధారిత విదేశీ విద్యా మార్గాల వైపు స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోందని ఈ నివేదిక కనుగొంది. అంతర్జాతీయ విద్యా ఎంపికలకు తక్కువ ఖర్చు ఒక కీలక చోదకంగా మారుతోంది.
"విదేశీ విద్యా రంగంలో గణనీయమైన మార్పు వస్తోంది. భారతీయ విద్యార్థులు భవిష్యత్ ఉపాధి, కెరీర్ ఫలితాలు, ఆర్థిక స్థోమతకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. నాణ్యమైన విద్యతో పాటు బలమైన ఉపాధి అవకాశాలను అందించే గమ్యస్థానాల కోసం విద్యార్థులు అన్వేషిస్తున్నారు. యూరప్నకు పెరుగుతున్న ఆకర్షణ ఈ మారుతున్న ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది" అని అప్గ్రాడ్ స్టడీ అబ్రాడ్, యూనివర్సిటీ పార్ట్నర్షిప్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రణీత్ సింగ్ తెలిపారు.
మరికొన్ని నివేదికలు ఏం చెబుతున్నాయి?
ఇదిలా ఉండగా, భారత్ నుంచి అత్యధికంగా విద్యార్థులు అమెరికాలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నప్పటికీ, ఈ ఏడాది దరఖాస్తుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిందని మరో నివేదిక కొద్దిరోజుల క్రితం వెల్లడించింది. విద్యార్థి వీసాలకు సంబంధించిన నిబంధనల్లో మార్పులు, చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే అంశంపై నెలకొన్న అనిశ్చితి విద్యార్థుల నిర్ణయాలపై ప్రభావం చూపుతున్నట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఆ పరిణామం అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపనుందని నిపుణులు అంచనావేస్తున్నారు. కాగా, కృత్రిమ మేధకు సంబంధించి నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి యువత ఎక్కువసమయం కేటాయిస్తున్నారు. యువత కేవలం హోదా, అధిక వేతనాలకే పరిమితం కాకుండా, తమ వ్యక్తిగత జీవితానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలిసింది. గతంలో ప్రతి ఒక్కరూ కెరీర్లో ఉన్నత స్థాయికి, అంటే సీఈఓ లేదా ఇతర ఎగ్జిక్యూటివ్ స్థాయికి ఎదగాలని కలలు కనేవారు. కానీ, ప్రస్తుత జెన్ జీ యువతలో 74శాతం మంది యువత మంచి హోదాల కంటే పని, జీవిత సమతుల్యతకే( Work-life balance) ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
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