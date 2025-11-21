ETV Bharat / bharat

భారత్​లోని మహిళల్లో 30శాతం మంది హింసకు గురవుతున్నారు : WHO

15-49 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల మహిళల్లో ఐదో వంతు మంది భాగస్వామి హింస : WHO

WHO Violence Against Women Report
WHO Violence Against Women Report (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025

WHO Violence Against Women Report : 2023లో భారతదేశంలో 15-49 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల మహిళల్లో ఐదో వంతు మంది భాగస్వామి హింసకు గురయ్యారు. దాదాపు 30 శాతం మంది వారి జీవితకాలంలో హింసకు గురయ్యారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) నివేదిక వెల్లడించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు ప్రతీ ముగ్గురిలో ఒకరు లేదా 840 మిలియన్ల మంది వారి జీవితకాలంలో భాగస్వామి, లైంగిక హింసను ఎదుర్కొన్నారని పేర్కొంది. 2000 సంవత్సరం నుంచి ఈ సంఖ్య చాలా తగ్గిందని నివేదిక తెలిపింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 15-49 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళల్లో 8.4 శాతం మంది భాగస్వామి కాని వ్యక్తి నుంచి లైంగిక హింసకు గురయ్యారని కూడా వివరించింది. ఇక భారతదేశంలో చూస్తే 15 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న మహిళల్లో దాదాపు నాలుగు శాతం మంది భాగస్వామి కాని వ్యక్తి నుంచి లైంగిక హింసను ఎదుర్కొన్నట్లు పేర్కొంది.

"మహిళలపై హింస అనేది అత్యంత పురాతన, అత్యంత విస్తృతమైన అన్యాయాల్లో ఒకటి. అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ దీనికి వ్యతిరేకంగా అతి తక్కువగా చర్యలు తీసుకుంటున్న వాటిలో ఇది ఒకటి. ఏ సమాజం న్యాయంగా, సురక్షితంగా లేదా ఆరోగ్యంగా చెప్పుకోలేని సమయంలో అందులోని జనాభాలో సగం మంది భయంతోనే జీవిస్తున్నారు. ఈ హింసను అంతం చేయడం కేవలం విధానానికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. ఇది గౌరవం, సమానత్వం, మానవ హక్కులకు సంబంధించిన అంశం. ప్రతి గణాంకాల వెనుక ఒక మహిళ లేదా బాలిక జీవితం శాశ్వతంగా మారిపోతుంది."

--డాక్టర్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్, WHO డైరెక్టర్ జనరల్

నవంబర్ 25న అంతర్జాతీయ 'మహిళలు, బాలికల హింస నిర్మూలన దినోత్సవం' నేపథ్యంలో ప్రచురించిన నివేదికలో పరిశోధకులు చెప్పారు. మహిళలు, బాలికలకు సాధికారత కల్పించడం ఆప్షన్​ కాదని, శాంతితో పాటు ఆరోగ్యానికి, అభివృద్ధికి ఇది ఒక అవసరం అని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా 2030 నాటికి మహిళలు, బాలికలపై జరిగే అన్ని రకాల హింసను నిర్మూలించాలనే లక్ష్యాన్ని సాధించడం కష్టమేనని అంచనా వేశారు. మానవతా సంక్షోభాలు, పర్యావరణ వైపరీత్యాలు సమయంలో మహిళలపై హింసను నివారించడానికి ఉద్దేశించిన నిధుల్లో కూడా తగ్గుదల ఉందని నివేదికలో వెల్లడించారు.

మహిళలపై జరుగుతున్న హింసాత్మక చర్యలను మౌనంగా భరించకుండా అందుబాటులో ఉన్న భరోసా, సఖి కేంద్రాలను సంప్రదించి సమస్యలు పరిష్కరించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం డయల్‌ 100తో పాటు ఉమెన్‌ హెల్ప్‌లైన్‌ 1091, జాతీయ మహిళా కమిషన్‌ 7827170170కు ఫోన్‌ చేయొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. మహిళలపై జరిగే హింస, దోపిడీని, బాలికల అక్రమ రవాణా, బాల్య వివాహాలకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా మై ఛాయిసెస్‌ ఫౌండేషన్‌ పని చేస్తోంది. మైనర్‌ పెళ్లిళ్లు, సెక్స్‌ ట్రాఫికింగ్‌ విషయాల్లో సాయం కోసం 18004198588 నంబరుకు, గృహహింస బాధితులు రక్షణకోసం 18002129131కు మిస్డ్‌కాల్‌ ఇచ్చినా సరిపోతుంది. 24 గంటల్లోగా ఈ సంస్థ ‘పీస్‌ మేకర్లు’ మిమ్మల్ని చేరుకుని, దేశంలో ఏ మూలన ఉన్నా, స్థానిక ఎన్‌జీవోల సాయంతో ఆపద నుంచి బయట పడేస్తారు.

WHO VIOLENCE AGAINST WOMEN REPORT
INTERNATIONAL WOMENS VIOLENCE DAY
VIOLENCE AGAINST WOMEN DATA
VIOLENCE AGAINST WOMEN RESEARCH
WHO VIOLENCE AGAINST WOMEN REPORT

