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గుజరాత్​, అసోంలో వర్ష బీభత్సం- 67మందిని రక్షించిన రెస్క్యూ సిబ్బంది- కశ్మీర్​లో ఆకస్మిక వరదలు

గుజరాత్​, అసోం, జమ్ముకశ్మీర్​లో అకస్మిక వరదలు- కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు- సురక్షిత ప్రాంతాలకు ప్రజలు

Heavy Rains In Gujarat
Heavy Rains In Gujarat (NDRF, ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 11:20 AM IST

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Heavy Rains In Gujarat : గుజరాత్​లో వరద బీభత్సం కొనసాగుతోంది. వల్సాడ్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావడంతో అధికారులు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. వాపి సిటీ రెవెన్యూ అధికారి కాంతిభాయ్ పర్యవేక్షణలో రెస్క్యూ కార్యకలాపాలు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు పడవలు వినియోగిస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల హెలికాప్టర్లను వాడుతున్నారు. ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్, స్థానిక విపత్తు స్పందన దళాలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నాయి. బాధితులకు అవసరమైన ఆహారం, తాగునీరు, అత్యవసర వైద్య సదుపాయాలను అందించేందుకు అధికారులు తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలు జరగకుండా నివారించేందుకు అధికారులు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ, ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.

67 మందిని రక్షించిన రెస్క్యూ సిబ్బంది
నవసారి జిల్లా సరిఖురాద్ గ్రామంలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న 67 మందిని ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్ బృందాలు రక్షించాయి. ఆకస్మిక వరదలతో గ్రామంలో ప్రజలు చిక్కుకుపోయారన్న సమాచారం మేరకు 6వ బెటాలియన్ కు చెందిన ఎన్​డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది హుటాహుటిన రంగంలోకి దిగి ఈ సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. రెస్క్యూ సిబ్బంది కాపాడిన వారిలో 25 మంది మహిళలు, 22 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇంకా ఎవరైనా వరద నీటిలో చిక్కుకున్నారా అన్న అనుమానంతో ఆ ప్రాంతంలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ముమ్మరంగా కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.

నీట మునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు
గుజరాత్‌లోని సురేంద్రనగర్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. లఖ్తర్ తాలూకాకు చెందిన ఓలాక్ గ్రామాన్ని ఒక్కసారిగా వరద నీరు ముంచెత్తడంతో స్థానికులు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుపోయారు. విపత్కర పరిస్థితులను గమనించిన జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీసు, అగ్నిమాపక శాఖల అధికారులు అప్రమత్తమై సంయుక్తంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ లో భాగంగా వరదల్లో చిక్కుకున్న 27 మంది గ్రామస్తులను సిబ్బంది కాపాడి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై గుజరాత్ డిప్యూటీ సీఎం సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

అసోంలో వరద బీభత్సం
మరోవైపు అసోంలో వరద బీభత్సం కొనసాగుతోంది. రాజధాని గువాహటిలో భారీ వర్షం కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. హటిగావ్, అనిల్ నగర్, బెల్టోలలో వరద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. పలుచోట్ల మోకాళ్ల లోతు నీరు చేరడంతో అనేక ఇళ్లు, దుకాణాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోకి వరద నీరు ప్రవేశించింది. గువాహటిలో చాలా వరకు రోడ్లు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకోవడంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. వరదలు కారణంగా ఇప్పటి వరకు 47 మంది మరణించినట్లు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ తెలిపింది.

పరిస్థితి తీవ్రత దృష్ట్యా ముందస్తు జాగ్రత్తగా గువాహటిలోని విద్యాసంస్థలన్నింటికీ జిల్లా యంత్రాంగం సెలవు ప్రకటించింది. అసోం రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఏఎస్​డీఎంఏ, స్థానిక కామ్రూప్ మెట్రో జిల్లా యంత్రాంగం సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మరింత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుత పరిస్థితులపై సమీక్ష నిర్వహించేందుకు శనివారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ప్రభావిత జిల్లాల్లోని డిప్యూటీ కమిషనర్లు, సీనియర్ అధికారులతో సమావేశం కానున్నట్లు అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ తెలిపారు.

ఉధంపుర్​లో ఆకస్మిక వరదలు
అటు జమ్ముకశ్మీర్​లోను వరద బీభత్సం కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం తెల్లవారుజూమ ఉధంపూర్​ జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. దీని వల్ల పలు ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. పంటలు నీట మునిగాయి. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. అయితే, ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియల వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని అధికారులు అంచనా వేయడం ప్రారంభించారు.

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