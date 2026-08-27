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ఆకస్మిక వరద ముప్పు- అప్రమత్తమైన ఎన్​డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాలు

నేపాల్‌లో గ్లోఫ్‌ కారణంగా దిగువ ప్రాంతాలకు వరద ముప్పు- బిహార్, యూపీ అప్రమత్తమైన అధికారులు- గండక్ నదిలో వరద నీటి ప్రవాహంపై నిశితంగా పర్యవేక్షణ

High Alert In Nepal
నేపాల్​లో వరదలు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 7:30 AM IST

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HIGH ALERT At Nepal Floods : నేపాల్‌లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు, హిమానీనద సరస్సు ఉప్పొంగడం (గ్లోఫ్‌)తో గండక్ నదికి వరద ముప్పు పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్​ రాష్ట్రాల్లో జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్​డీఆర్‌ఎఫ్‌) ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలను మోహరించారు. బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్​ల్లో మొత్తం 20 బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గండక్ నది ద్వారా వరద నీరు దిగువ ప్రాంతాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉండటంతో నది ప్రవాహాన్ని అధికారులు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

నేపాల్‌లో ఒక్కసారిగా వచ్చిన వరదతో పాటు నేపాల్- చైనా సరిహద్దుకు సమీపంలోని హిమానీనద సరస్సు ఉప్పొంగి వరద రావడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనివల్ల నేపాల్‌లో వరద నీరు దిగువ ప్రాంతాలకు ప్రవహిస్తోంది. ఈ నీరు గండక్ నదిలోకి చేరే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

సిద్ధంగా ఉన్న సహాయక చర్యలు
వరద ముప్పును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎన్​డీఆర్‌ఎఫ్ తన బృందాలను అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉంచింది. వరద పరిస్థితి తీవ్రతకు అనుగుణంగా మరిన్ని చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఎన్​డీఆర్‌ఎఫ్ కమాండెంట్ జ్ఞానేశ్వర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, టిబెట్- నేపాల్ సరిహద్దు ప్రాంతాన్ని గ్లోఫ్ ప్రభావితం చేసిందని తెలిపారు. అనంతరం వరద నీరు నేపాల్‌లోని దిగువ ప్రాంతాల వైపు ప్రవహిస్తోందని చెప్పారు.

"ఒక గ్లోఫ్ (హిమానీనద సరస్సు వరద) టిబెట్-నేపాల్ సరిహద్దును, ఆ తర్వాత నేపాల్‌లోని దిగువ ప్రాంతాలను తాకింది. ఇది గండక్‌ను కూడా తాకే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ దీనిని పర్యవేక్షిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పరిస్థితిని అంచనా వేస్తోంది."
- జ్ఞానేశ్వర్ సింగ్, ఎన్​డీఆర్‌ఎఫ్ కమాండెంట్

గండక్‌పై ప్రత్యేక నిఘా
గండక్ నది ద్వారా వరద నీరు దిగువకు వచ్చే అవకాశంతో బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. నది నీటి మట్టం, ప్రవాహ వేగాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తున్నారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టేందుకు స్థానిక యంత్రాంగాన్ని కూడా సిద్ధంగా ఉంచారు.

పౌరులకు అండగా ఉంటాం: సీఎం
ఇదిలా ఉండగా, నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న రాష్ట్ర ప్రజల పరిస్థితిపై ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. సంక్షోభ సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన పౌరులకు అండగా ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్ సాయి తెలిపారు. చిక్కుకుపోయిన వారిని సురక్షితంగా స్వస్థలాలకు తీసుకురావడంతో పాటు అవసరమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని చెప్పారు. అలాగే నేపాల్‌లో చిక్కుకుపోయిన ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ప్రజలు లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులు సహాయం, సమాచారం కోసం విపత్తు నిర్వహణ హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. 1070 లేదా +91-771-2223471 నంబర్లకు ఫోన్ చేయాలని సూచించారు.

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