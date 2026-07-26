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సీజేపీ నిరసనల ఎఫెక్ట్​- జంతర్​మంతర్​ వద్ద టన్నుల కొద్దీ పేరుకుపోయిన చెత్త

సీజేపీ నిరసనల ముగింపు అనంతరం జంతర్‌మంతర్‌, పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో శుభ్రత కార్యక్రమాలు- రోడ్లు శుభ్రపరచడంతో పాటు గోడలపై నినాదాల తొలగింపు, దెబ్బతిన్న ఫుట్‌పాత్‌ల మరమ్మతులు

Sanitation Work In Jantar Mantar
Jantar Mantar (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 4:22 PM IST

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Sanitation Work In Jantar Mantar : దిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద కొనసాగిన సీజేపీ ఆందోళన ముగియడంతో దిల్లీ మున్సిపల్‌ కౌన్సిల్‌ (ఎన్‌డీఎంసీ) శనివారం అర్ధరాత్రి నుంచే భారీ స్థాయిలో శుభ్రత కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా అనంతరం సీజేపీ నిరసనలను విరమించడంతో, ఆందోళనకారులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. వెంటనే పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది జంతర్‌మంతర్‌తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో చెత్త తొలగింపు, శుభ్రపరిచే పనులను ప్రారంభించారు. మొత్తం దాదాపు 60 మెట్రిక్‌ టన్నుల చెత్తను తొలగించే లక్ష్యంతో అధికారులు పనులు కొనసాగిస్తున్నారు.

ఆందోళనకారులు వెళ్లిపోయిన వెంటనే ఎన్‌డీఎంసీ పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి శనివారం రాత్రంతా శుభ్రపరిచే పనులు చేపట్టారు. భారీ వాహనాలు, యాంత్రిక పరికరాలతో జంతర్‌మంతర్‌తో పాటు పరిసర ప్రాంతాలను శుభ్రం చేస్తున్నారు. జంతర్‌మంతర్‌ నిరసన ప్రాంగణంతో పాటు సమీపంలోని రహదారుల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు రాత్రంతా శుభ్రత పనులు నిర్వహించారు. చెత్త తొలగించడంతో పాటు నిరసనల కారణంగా పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను ప్రత్యేక వాహనాల ద్వారా తరలించారు. టాల్‌స్టాయ్‌ మార్గ్‌, జంతర్‌మంతర్‌, సంసద్‌ మార్గ్‌, జైసింగ్‌ మార్గ్‌, కన్నాట్‌ ప్లేస్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య బృందాలను మోహరించినట్లు ఎన్‌డీఎంసీ అధికారులు తెలిపారు. పనులను పర్యవేక్షించేందుకు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలోనే ఉన్నారని ఎన్‌డీఎంసీ ఉపాధ్యక్షుడు కుల్‌జీత్‌ సింగ్‌ చాహల్‌ తెలిపారు.

భారీ యంత్రాలతో పనులు
జంతర్ మంతర్ వద్ద క్లినింగ్ కోసం శనివారం రాత్రి 75 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులను విధుల్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఆదివారం ఉదయం నుంచి మరో 35 మంది సిబ్బంది శుభ్రత కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. శనివారం రాత్రి వరకు సుమారు 40 మెట్రిక్‌ టన్నుల చెత్త తొలగించగా, ఆదివారం ఉదయం నుంచి మరో 12 మెట్రిక్‌ టన్నుల వ్యర్థాలను తొలగించినట్లు తెలిపారు. మిగిలిన చెత్తను కూడా త్వరలోనే పూర్తిగా తొలగించేలా చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాల కోసం ఎనిమిది ఆటో టిప్పర్లు, రెండు భారీ ట్రక్కులు, ఒక ఎక్స్​కవేటర్, మూడు ప్రెజర్‌ జెట్టింగ్‌ యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నారు. జెట్టింగ్‌ యంత్రాలతో రహదారులను శుభ్రపరుస్తుండగా, మెకానికల్‌ రోడ్‌ స్వీపర్లు, పారిశుద్ధ్య బృందాలు కలిసి మొత్తం ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నాయి.

గోడలపై రాసిన నినాదాల తొలగింపు
చెత్త తొలగింపుతో పాటు పునరుద్ధరణ పనులనూ ఎన్‌డీఎంసీ చేపట్టింది. నిరసనల సందర్భంగా గోడలపై రాసిన నినాదాలను తొలగించి తిరిగి పెయింటింగ్‌ చేస్తున్నారు. దెబ్బతిన్న కర్బ్‌స్టోన్లు, ఫుట్‌పాత్‌లను మరమ్మతు చేయడంతో పాటు బహిరంగ ప్రదేశాలను నీటితో శుభ్రపరుస్తున్నారు. నిరసనల కారణంగా జంతర్‌మంతర్‌ ప్రాంతంలో భారీగా చెత్త పేరుకుపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. శుక్రవారం ఒక్కరోజే సుమారు 27 మెట్రిక్‌ టన్నుల మిశ్రమ వ్యర్థాలను తొలగించగా, అంతకుముందు రోజు దాదాపు 15 మెట్రిక్‌ టన్నుల చెత్త మాత్రమే సేకరించినట్లు పేర్కొన్నారు. నిర్మాణ వ్యర్థాలు, రాళ్లు, ఇతర ఘన వ్యర్థాలు కూడా పెద్ద మొత్తంలో పేరుకుపోవడంతో, నిరసనలు ముగిసిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా రాత్రింబవళ్లు పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సి వచ్చిందని అధికారులు వెల్లడించారు.

తిరిగి ప్రారంభమైన మెట్రో సేవలు
గత కొన్ని రోజుల చేస్తున్న ఆందోళనలను సీజేపీ విరమించడంతో భద్రతా పరిమితులను కూడా తొలగించారు. మెట్రో నెట్​వర్క్​లోని అన్ని స్టేషన్లు తిరిగి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. గత కొన్ని రోజులుగా భద్రతా కారణాలతో కొన్ని మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేయగా, కొన్ని పరిమిత సేవలు అందించాయి. ఇప్పుడు మెట్రో సేవలను పునరుద్ధరించినట్లు దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (డీఎంఆర్​సీ) వెల్లడించింది. కొన్ని రోజులుగా అమలులో ఉన్న భద్రతా ఆంక్షలు పూర్తిగా ఎత్తివేశారు.

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