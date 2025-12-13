తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్లో NDA విజయం- ఇది కేరళ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపన్న మోదీ
కేరళలో వామపక్ష పార్టీలకు ఎదురుదెబ్బ- 45 ఏళ్ల తరువాత తిరువనంతపురంలో ఓటమి
December 13, 2025
December 13, 2025
NDA Win In Thiruvananthapuram : కేరళలోని తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్లో ఎన్డీఏ విజయం సాధించడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది కేరళ రాజకీయాల్లో ఒక 'కీలక మలుపు' అని అభివర్ణించారు. ఈ అద్భుత విజయాన్ని సాధించినందుకు ఆయన కేరళ బీజేపీ కార్యకర్తలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బీజేపీ కార్యకర్తలే పార్టీకి బలం అని, వారందరి పట్ల తాను గర్వపడుతున్నానని అన్నారు.
Thank you Thiruvananthapuram!— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2025
The mandate the BJP-NDA got in the Thiruvananthapuram Corporation is a watershed moment in Kerala’s politics.
The people are certain that the development aspirations of the state can only be addressed by our Party.
Our Party will work towards…
"ధన్యవాదాలు తిరువనంతపురం. ఈ కార్పొరేషన్లో బీజేపీ, ఎన్డీఏలకు లభించిన తీర్పు కేరళ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు. కేరళ అభివృద్ధి ఆకాంక్షలను బీజేపీ మాత్రమే నెరవేర్చగలదని ప్రజలు విశ్వసించారు. అందుకే మా పార్టీ ఈ నగరం అభివృద్ధికి కృషి చేస్తుంది. ప్రజల జీవన సౌలభ్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది. కేరళలో తరతరాలుగా క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తూ, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ విజయాన్ని వాస్తవరూపంలోకి తెచ్చిన కార్యకర్తల కృషిని, పోరాటాలను గుర్తుంచుకోవాల్సిన రోజు ఇది.#VikasitaThiruvananthapuram"
- ప్రధాని మోదీ, ఎక్స్ పోస్ట్
బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ
కేరళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ విజయం సాధించడంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శశిథరూర్ ప్రశంసలు కురిపించారు. అదే సమయంలో తన తిరువనంతపురం నియోజకవర్గంలో బీజేపీ చారిత్రక విజయం సాధించినందుకు అభినందనలు తెలియజేశారు. అంతేకాదు 'ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న సౌందర్యం' (బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ) ఇదే అని అభివర్ణించారు. ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టిన శశిథరూర్, 'కేరళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్నకు వచ్చిన తీర్పునైనా, లేదా తన నియోజకవర్గమైన తిరువనంతపురంలో బీజేపీకి వచ్చిన తీర్పునైనా, ప్రజల తీర్పును గౌరవించాల్సిందేనని' అన్నారు.
What a day of amazing results in the Kerala local self-government elections! The mandate is clear, and the democratic spirit of the state shines through.— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 13, 2025
A huge congratulations to @UDFKerala for a truly impressive win across various local bodies! This is a massive endorsement…
వామపక్ష పార్టీలకు ఎదురుదెబ్బ
మరోవైపు చూస్తే, ఈ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటమి వామపక్ష పార్టీలకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పవచ్చు. అందుకంటే గత 45 ఏళ్లుగా తమ ఆధీనంలో ఉన్న తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ను కోల్పోయింది.
కాంగ్రెస్ హవా
వాస్తవానికి కేరళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ మంచి పనితీరు కనబరుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేపీసీసీ అధ్యక్షుడు సన్నీ జోసెఫ్ శనివారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు తిరస్కరించడాన్ని సూచిస్తున్నాయని అన్నారు.
ఈ వారం ప్రారంభంలో కేరళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరిగాయి. అయితే ప్రస్తుతమున్న ట్రెండ్ ప్రకారం, ఎల్డీఎఫ్ కంటే యూడీఎఫ్ ఎక్కువ గ్రామ పంచాయితీలు, బ్లాక్ పంచాయితీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో ఆధిక్యంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేత కేసీ వేణుగోపాల్ అధికార ఎల్డీఎఫ్పై విమర్శలు గుప్పించారు. అయ్యప్ప ఆలయంలోని బంగారు తాపడాలకు నష్టం కలగడానికి కారణమైన వారిని ప్రజలు తొలగించడం ప్రారంభించారని, ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు దాన్ని సూచిస్తున్నాయని అన్నారు. సీపీఐ(ఎం), ఎఫ్డీఎఫ్ల కంచుకోటలో కూడా యూడీఎఫ్ విజయాలు సాధించిందని ఆయన అన్నారు. అయితే అయ్యప్ప స్వామి బంగారం కేసులో బీజేపీ నీచమైన ఆట ఆడిందని ఆరోపించారు. సీపీఐ(ఎం) బీజేపీకి పరోక్షంగా మద్దతు ఇచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ సాధించిన విజయాలు కేవలం తాత్కాలికమైనవని, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు మాత్రమే కాంగ్రెస్కు లభించాయని బీజేపీ నేత చంద్రశేఖర్ అన్నారు.