తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్​లో NDA విజయం- ఇది కేరళ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపన్న మోదీ

కేరళలో వామపక్ష పార్టీలకు ఎదురుదెబ్బ- 45 ఏళ్ల తరువాత తిరువనంతపురంలో ఓటమి

MODI
MODI (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 5:25 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 5:38 PM IST

NDA Win In Thiruvananthapuram : కేరళలోని తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్​లో ఎన్​డీఏ విజయం సాధించడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది కేరళ రాజకీయాల్లో ఒక 'కీలక మలుపు' అని అభివర్ణించారు. ఈ అద్భుత విజయాన్ని సాధించినందుకు ఆయన కేరళ బీజేపీ కార్యకర్తలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బీజేపీ కార్యకర్తలే పార్టీకి బలం అని, వారందరి పట్ల తాను గర్వపడుతున్నానని అన్నారు.

"ధన్యవాదాలు తిరువనంతపురం. ఈ కార్పొరేషన్​లో బీజేపీ, ఎన్​డీఏలకు లభించిన తీర్పు కేరళ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు. కేరళ అభివృద్ధి ఆకాంక్షలను బీజేపీ మాత్రమే నెరవేర్చగలదని ప్రజలు విశ్వసించారు. అందుకే మా పార్టీ ఈ నగరం అభివృద్ధికి కృషి చేస్తుంది. ప్రజల జీవన సౌలభ్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది. కేరళలో తరతరాలుగా క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తూ, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ విజయాన్ని వాస్తవరూపంలోకి తెచ్చిన కార్యకర్తల కృషిని, పోరాటాలను గుర్తుంచుకోవాల్సిన రోజు ఇది.#VikasitaThiruvananthapuram"
- ప్రధాని మోదీ, ఎక్స్​ పోస్ట్​

బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ
కేరళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ విజయం సాధించడంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శశిథరూర్​ ప్రశంసలు కురిపించారు. అదే సమయంలో తన తిరువనంతపురం నియోజకవర్గంలో బీజేపీ చారిత్రక విజయం సాధించినందుకు అభినందనలు తెలియజేశారు. అంతేకాదు 'ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న సౌందర్యం' (బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ) ఇదే అని అభివర్ణించారు. ఎక్స్​ వేదికగా ఓ పోస్ట్​ పెట్టిన శశిథరూర్​, 'కేరళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్​నకు వచ్చిన తీర్పునైనా, లేదా తన నియోజకవర్గమైన తిరువనంతపురంలో బీజేపీకి వచ్చిన తీర్పునైనా, ప్రజల తీర్పును గౌరవించాల్సిందేనని' అన్నారు.

వామపక్ష పార్టీలకు ఎదురుదెబ్బ
మరోవైపు చూస్తే, ఈ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటమి వామపక్ష పార్టీలకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పవచ్చు. అందుకంటే గత 45 ఏళ్లుగా తమ ఆధీనంలో ఉన్న తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్​ను కోల్పోయింది.

కాంగ్రెస్​ హవా
వాస్తవానికి కేరళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్​ మంచి పనితీరు కనబరుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేపీసీసీ అధ్యక్షుడు సన్నీ జోసెఫ్​ శనివారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు ఎల్​డీఎఫ్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు తిరస్కరించడాన్ని సూచిస్తున్నాయని అన్నారు.

ఈ వారం ప్రారంభంలో కేరళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరిగాయి. అయితే ప్రస్తుతమున్న ట్రెండ్​ ప్రకారం, ఎల్​డీఎఫ్​ కంటే యూడీఎఫ్​ ఎక్కువ గ్రామ పంచాయితీలు, బ్లాక్​ పంచాయితీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్​లలో ఆధిక్యంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేత కేసీ వేణుగోపాల్ అధికార ఎల్​డీఎఫ్​పై విమర్శలు గుప్పించారు. అయ్యప్ప ఆలయంలోని బంగారు తాపడాలకు నష్టం కలగడానికి కారణమైన వారిని ప్రజలు తొలగించడం ప్రారంభించారని, ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు దాన్ని సూచిస్తున్నాయని అన్నారు. సీపీఐ(ఎం), ఎఫ్​డీఎఫ్​ల కంచుకోటలో కూడా యూడీఎఫ్ విజయాలు సాధించిందని ఆయన అన్నారు. అయితే అయ్యప్ప స్వామి బంగారం కేసులో బీజేపీ నీచమైన ఆట ఆడిందని ఆరోపించారు. సీపీఐ(ఎం) బీజేపీకి పరోక్షంగా మద్దతు ఇచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ సాధించిన విజయాలు కేవలం తాత్కాలికమైనవని, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు మాత్రమే కాంగ్రెస్​కు లభించాయని బీజేపీ నేత చంద్రశేఖర్​ అన్నారు.

