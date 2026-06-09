సరికొత్త రాజకీయ సమీకణాలు: పార్లమెంటులో 2/3 మెజార్టీ సాధించే దిశగా ఎన్డీఏ- కీలక బిల్లుల ఆమోదానికి మోదీ సర్కార్ ప్లాన్!
టీఎంసీ ఎంపీల తిరిగుబాటుతో పాటు డీఎంకే ఎంపీల మద్దతు కోరే అవకాశం- మోదీ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును వచ్చే వర్షాకాల సమావేశాల్లోనే మళ్లీ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం
Published : June 9, 2026 at 6:30 PM IST
NDA Focus on Two Third Majority Parliament : తమిళనాడు, పశ్చిమ బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత దేశ రాజకీయాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీల తిరుగుబాటు సరికొత్త సమీకరణాలకు తెరలేపింది. ఈ పరిణామాలు కేంద్రంలోని NDA ప్రభుత్వానికి భారీ ఊరటనిచ్చేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మోదీ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును వచ్చే వర్షాకాల సమావేశాల్లోనే మళ్లీ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా 'ఒకే దేశం, ఒకే ఎన్నిక' వంటి కీలక బిల్లులను ఆమోదించుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. వీరి సాయంతో ఈ బిల్లులను ఆమోదం పొందేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను మార్చేందుకు ఉద్దేశించిన డిలిమిటేషన్ బిల్లు ఇటీవల లోక్సభలో వీగిపోయింది. రాజ్యాంగ సవరణకు అవసరమైన మూడింట రెండు వంతుల మెజార్టీ ఎన్డీఏకు లేకపోవడంతో బిల్లు ఆమోదం పొందలేదు. ఫలితంగా ఈ బిల్లుతో ముడిపడి ఉన్న మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా వీగిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయింది. TMCకి మొత్తం 29 మంది ఎంపీలు ఉండగా, ఆ పార్టీ తిరుగుబాటు ఎంపీ కాకోలి ఘోష్ దస్తీదార్ తమకు లోక్సభలో 20 మంది ఎంపీల మద్దతు ఉందని ప్రకటించడం సంచలనంగా మారింది. పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం ప్రకారం పార్టీ చీలికకు అవసరమైన సంఖ్య కంటే ఒక సీటు ఎక్కువే ఉంది. ఈ రెబెల్ ఎంపీలంతా కేంద్ర మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ నివాసంలో సమావేశమై NDAకు మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఒకవేళ 20 మంది TMC రెబల్ ఎంపీలు ప్రత్యేక కూటమిగా ఏర్పడి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తే లోక్సభలో ఎన్డీఏ బలం 300 మార్కును దాటనుంది.
డీఎంకే నుంచి కూడా షరతులతో కూడిన మద్దతు పొందేందుకు చర్చలు
మరోవైపు తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని డీఎంకే పార్టీ కాంగ్రెస్ వైఖరిపై నిరసనగా ఇండీ కూటమి నుంచి వైదొలిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అవకాశాన్ని ఉపయోగించి డీఎంకే నుంచి కూడా షరతులతో కూడిన మద్దతు పొందేందుకు బీజేపీ చర్చలు జరుపుతోంది. ఒకవేళ ఇది సఫలమైతే ఎన్డీఏకు మూడింట రెండు వంతుల మెజార్టీ మరింత సులువుగా మారుతుంది. కాంగ్రెస్ తీరుతో విసిగిపోయిన డీఎంకేకు చెందిన 22 మంది ఎంపీలు మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం పెరిగిందని తెలుస్తోంది.
మ్యాజిక్ ఫిగర్కు కేవలం 12 ఓట్ల దూరంలో ఎన్డీఏ
కాగా, ప్రస్తుతం లోక్సభలో 543 స్థానాలకు ముగ్గురు ఎంపీల మరణంతో మూడు స్థానాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఫలితంగా మూడింట రెండు వంతుల మెజార్టీకి 360 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం ఉంటుంది. అటు ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ బలం 293 కాగా 20 మంది TMC రెబెల్ ఎంపీల మద్దతుతో 313కు చేరనుంది. వీరితో పాటు 22 మంది ఎంపీలు ఉన్న డీఎంకే మద్దతు కూడా లభిస్తే NDA బలం 335కు చేరుతుంది. వీరితో పాటు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన (UBT)కు చెందిన తొమ్మిది మంది ఎంపీలపైనా ఎన్డీఏ దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. వారిలో కూడా చీలిక ఏర్పడితే అదనంగా మరో ఆరుగురు ఎంపీల మద్దతుతో మొత్తం సంఖ్య 341కి చేరే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల కీలక బిల్లుల సమయంలో క్రాస్ ఓటింగ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే NDAకు 348 మంది ఎంపీల మద్దతు లభిస్తుందనే అంచనా వేస్తున్నారు. ఫలితంగా మ్యాజిక్ ఫిగర్ అయిన 360కి ఎన్డీఏ కేవలం 12 ఓట్ల దూరంలో నిలవనుంది. అయితే, మిగిలిన ఈ కొద్దిపాటి వ్యత్యాసాన్ని చిన్న పార్టీలు, స్వతంత్రులు ద్వారా అధిగమించవచ్చని బీజేపీ ధీమాతో ఉంది.
రాజ్యసభలోనూ ఎన్డీఏకు మూడింట రెండు వంతుల మెజార్టీ!
మరోవైపు రాజ్యసభలోనూ ఎన్డీఏ మూడింట రెండు వంతుల మెజార్టీకి చేరువవుతోంది. రాజ్యసభలో టీఎంసీకి ఉన్న 13 మంది ఎంపీల్లో సుఖేందు శేఖర్ రాయ్ ఇప్పటికే రాజీనామా చేశారు. ఆయన త్వరలోనే బీజేపీ తరపున మళ్లీ రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన వారిలో మరికొందరు టీఎంసీ ఎంపీలు కూడా రాజీనామా చేసి, ఉపఎన్నికల ద్వారా బీజేపీ తరపున రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టే యోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఎగువసభలో ఎన్డీఏ బలం ఇప్పటికే 150 దాటింది. అక్కడ DMKకు ఉన్న 8 మంది ఎంపీలు కూడా మద్దతిస్తే, మూడింట రెండు వంతుల మెజార్టీ మార్కు అయిన 164 ను అందుకోవడం ఎన్డీఏకు నల్లేరుపై నడకే కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే వర్షాకాల సమావేశాల్లో అత్యంత కీలకమైన బిల్లులను తీసుకురావడానికి NDA ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోందని సీనియర్ బీజేపీ నాయకుడు ఒకరు తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఆమోదించడానికి ప్రత్యేక మెజారిటీ అవసరం. దీని ప్రకారం, సభలో మొత్తం సభ్యుల్లో కనీసం సగం మంది హాజరు కావాలి. హాజరై ఓటు వేసిన వారిలో మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ లభిస్తేనే బిల్లు ఆమోదం పొందుతుంది. ఏప్రిల్లో జరిగిన ఓటింగ్ సమయంలో 528 మంది ఎంపీలు హాజరయ్యారు. దీనివల్ల మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీకి అవసరమైన సంఖ్య 352గా నిర్ణయమైంది. ఈ బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 230 ఓట్లు వచ్చాయి. ఫలితంగా 54 ఓట్ల తేడాతో బిల్లు వీగిపోయింది.
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