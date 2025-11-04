20ఏళ్ల రికార్డులను తిరగరాస్తూ ఎన్డీఏ విజయం సాధిస్తుంది : మోదీ
నమో యాప్ ద్వారా మహిళలతో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
Published : November 4, 2025 at 4:41 PM IST
PM Modi Bihar Election : గత 20ఏళ్ల రికార్డులను తిరగరాస్తూ ఎన్డీఏకు విజయం అందించేలా బిహార్ ప్రజలు సిద్ధమయ్యారని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. జంగిల్ రాజ్కు కారణమైన వారు ఘోరంగా ఓడిపోనున్నారని జోస్యం చెప్పారు. బిహార్ అభివృద్ధి బిహార్ తొలి దశ ఎన్నికల ప్రచారం ముగియనున్న వేళ నమో యాప్ ద్వారా మహిళలతో మాట్లాడారు. బిహార్లో ఇద్దరు యువరాజులు తిరుగుతున్నారన్న ఆయన, దిల్లీ నుంచి వచ్చిన యువరాజు ఏకంగా ఛాతీ మైయాను సైతం అవమానించారని దుయ్యబట్టారు.
"నేను ఈ ఎన్నికలను చాలా దగ్గరి నుంచి పరిశీలిస్తున్నాను. ఇందులో ఎన్డీఏ భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తుందని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పగలను. ఎన్డీఏ విజయం విషయంలో నాకు ఎలాంటి అనుమానం లేదు. గత 20ఏళ్ల రికార్డులను తిరగరాస్తూ ఎన్డీఏ విజయం సాధిస్తుంది. ఇప్పటికే బిహార్ ప్రజలు అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. జంగిల్ రాజ్ సృష్టించిన వారు ఘోరంగా ఓడిపోతున్నారు. బిహార్ అభివృద్ధి కేవలం ఎన్డీఏతోనే సాధ్యం అవుతుంది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
While interacting with women of Bihar via NaMo App, PM Modi says, " the people of bihar have made up their mind that this time they are going to make nda victorious and break the record of the last 20 years. the people of jungle raj will see their biggest defeat. the development… pic.twitter.com/XIUS8vOX6N— ANI (@ANI) November 4, 2025