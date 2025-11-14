'బిహార్లో ఎన్డీఏ గ్రాండ్ విక్టరీ- మరోసారి సీఎంగా నీతీశ్'- జితన్ రామ్ మాంఝీ
బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ జితన్ రామ్ మాంఝీ కీలక వ్యాఖ్యలు- మరోసారి నీతీశే సీఎం అని వ్యాఖ్యలు
Jitan Ram Manjhi On Bihar Election Result: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ దూసుకెళ్తున్న వేళ హిందూస్థానీ అవామ్ మోర్చా అధ్యక్షుడు, కేంద్ర మంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్డీఏ భారీ మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. నీతీశ్ కుమార్ మరోసారి బిహార్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని తెలిపారు.
'అఖండ మెజారిటీతో ఎన్డీఏ సర్కార్ ఏర్పాటు'
"ఈ ఫలితాలు ఊహించనవి కావు. ఎన్డీఏ అఖండ మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని, నీతీశ్ మరోసారి సీఎం అవుతారని మేం మొదటి నుంచి చెబుతున్నాం. మేం ఆ దిశగా పయనిస్తున్నాం. ట్రెండ్స్ను బట్టి చూస్తే ఎన్డీఏ 160 సీట్ల కంటే తక్కువ కాకుండా గెలుస్తుంది. విపక్ష కూటమి మహాగఠ్బంధన్ 70-80 సీట్లకే పరిమితం అవుతుంది" అని జితన్ రామ్ మాంఝీ వ్యాఖ్యానించారు.
'నేరస్థులను ఆర్జేడీ వదలదని ప్రజలు గ్రహించారు'
బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ భారీ మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందన్నారు బీజేపీ ఎంపీ సంజయ్ జైస్వాల్. భారతీయ జనతా పార్టీ తమ విజయాన్ని అంచనా వేస్తుంటే, ప్రతిపక్ష మహాగఠ్ బంధన్ పెద్ద పెద్ద వాదనలు చేస్తోందని విమర్శించారు. రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ నేరస్థులకు మద్దతు ఇవ్వడం ఆపదని ఓటర్లు గ్రహించారని ఎద్దేవా చేశారు.
"ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తుందని నేను మొదటి నుంచీ చెబుతున్నాను. ఇప్పుడు ఫలితాలు అదే విధంగా వస్తున్నాయి. మహాగఠ్ బంధన్ షాహబుద్దీన్-తస్లిముద్దీన్ అమర్ రహే వంటి నినాదాలు చేసింది. దీంతో నేరస్థులకు మద్దతు ఇవ్వడం ఆర్జేడీ ఆపదని ప్రజలు గ్రహించారు" అని సంజయ్ జైస్వాల్ విమర్శించారు.
'పీకే సోషల్ మీడియాలోనే కనిపించారు'
జన్ సురాజ్ పార్టీ నాయకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్కు ఈ ఎన్నికల్లో దక్కాల్సిందే దక్కిందని జైస్వాల్ ఎద్దేవా చేశారు. పీకే ప్రజల్లో కాకుండా మీడియా, సామాజిక మాధ్యమాల్లో మాత్రమే కనిపించారని విమర్శించారు. సోషల్ మీడియాలో రూ.కోట్లాది ఖర్చు చేసినా పీకే ప్రజలపై పట్టు సాధించలేకపోయారని ఆరోపించారు.
సీఈసీ వర్సెస్ బిహార్ ప్రజలు : కాంగ్రెస్
అలాగే బిహార్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతున్న వేళ దిల్లీలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పవన్ ఖేడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బిహార్ ప్రజలపై సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పై చేయి సాధించారని విమర్శించారు. "ఇవి ఎర్లీ ట్రెండ్స్. ఫలితాల కోసం వేచి చూస్తున్నాం. ఎర్లీ ట్రెండ్స్ చూస్తే కచ్చితంగా బిహార్ ప్రజలపై సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పైచేయి సాధించినట్లు అనిపిస్తోంది. నేను బిహార్ ప్రజలను తక్కువ అంచనా వేయట్లేదు. ఎస్ఐఆర్, ఓట్ చోరీ ఉన్నప్పటికీ వారు ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించారు. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ నేరుగా భారత ఎన్నికల సంఘం, బిహార్ ప్రజల మధ్య జరిగింది. ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం. నేను పార్టీల గురించి మాట్లాడటం లేదు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్, బిహార్ ప్రజల మధ్య ప్రత్యక్ష పోటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. రాబోయే గంటల్లో జ్ఞానేశ్ ఎంత ప్రభావవంతంగా ఉంటారో చూద్దాం" అని పవన్ ఖేడా ఆరోపించారు.
'మోదీ, నీతీశ్ పై ప్రజలకున్న నమ్మకానికి ఈ విజయం ప్రతీక'
మరోవైపు, బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ దూసుకెళ్లడంపై బీజేపీ ఎంపీ దీపక్ ప్రకాశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో నీతీశ్ కుమార్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు. 'టైగర్ అభి జిందా హై' (ఇప్పటికీ అధికారంలో ఉన్న పులి) అని నీతీశ్ను సంభోదించారు. ఈ భారీ విజయాన్ని ప్రధాని మోదీ, నీతీశ్ కుమార్ పై ప్రజలు ఉంచిన నమ్మకానికి ప్రతీకగా అభివర్ణించారు. అలాగే ఎన్నికల ఫలితాలను తారుమారు చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దని, లేదంటే నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకలలోని పరిస్థితులు బిహార్లో ఏర్పడతాయని ఆర్జేడీ నేత సునీల్ సింగ్ కామెంట్లపైనా దీపక్ ప్రకాశ్ మండిపడ్డారు. అటువంటి ప్రకటన చాలా దురదృష్టకరమని, సునీల్ సింగ్పై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అలాగే అతన్ని జైలులో పెట్టాలని అన్నారు.
"ఇది బిహార్ ప్రజల విజయం. ఇక్కడ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. బిహార్ ఓటర్లకు అభినందనలు. ప్రజలు ప్రధాని మోదీ, నీతీశ్ కుమార్ను విశ్వసిస్తున్నారు. బీజేపీ, ఎన్డీఏ కార్యకర్తలు కష్టపడి పనిచేశారు. బిహార్లో అభివృద్ధి వేగం మరింత పుంజుకుంటుంది" అని బీజేపీ ఎంపీ దీపక్ ప్రకాశ్ తెలిపారు.
