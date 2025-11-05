ఓటు చోరీతోనే బిహార్లో NDA ప్రభుత్వ ఏర్పాటు : ప్రియాంక గాంధీ
బిహార్ ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొన్న ప్రియాంక గాంధీ- ఓట్ చోరీపై వ్యాఖ్యలు
Published : November 5, 2025 at 6:18 PM IST
Priyanka Gandhi On NDA : బిహార్లో ఓటు చోరీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఎన్డీఏ కోరుకుంటోందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఆరోపించారు. 20 ఏళ్ల పాలనపై ప్రజలు విసుగుచెందారని తెలుసుకున్న ఎన్డీఏ, ఓట్లు చోరీ పాల్పడుతోందని విమర్శించారు. బిహార్లోని చంపారణ్ జిల్లాలో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొన్న ప్రియాంక గాంధీ, ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'దేశంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితి బ్రిటిష్ రాజు కాలాన్ని తలపిస్తోంది. హరియాణాలో జరిగిన ఓటు చోరీ ఉదంతాన్ని ప్రజలకు నా సోదరుడు రాహుల్ వివరించారు. ఎన్డీఏ ప్రతిదీ నాశనం చేస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఎన్నికలు కూడా జరుగుతాయా లేదా అన్న అనుమానం కలుగుతోంది. మీరు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు? వారిని అధికారం నుంచి తరిమికొట్టండి. బిహార్లో నేరాలు, అవినీతి, యువత విద్యపై దృష్టి పెట్టడం కన్నా, కాంగ్రెస్ పోస్టర్లో తేజస్వీ యాదవ్ ఫోటో ఎందుకు లేదన్నదానిపైనే ప్రధాని మోదీ ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ను ప్రధాని మోదీ తన ఎన్నికల ర్యాలీల వేదికలపై కూడా పక్కన ఉంచుకోరు' అని ప్రియాంకా వ్యాఖ్యానించారు.
గుజరాత్లోనే పరిశ్రమలు- బిహార్ నిర్లక్ష్యం : ప్రియాంక గాంధీ
ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సొంత రాష్ట్రమైన గుజరాత్లోనే పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయని, బిహార్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ప్రియంకా గాంధీ ఆరోపించారు. 'గుజరాత్లోనే పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయంటేనే వారి ఉద్దేశం అర్థం చేసుకోండి. భూమి, వనరులను కార్పొరేట్లకు అప్పగించే వారు పేదల కోసం ఎప్పటికీ పనిచేయరు. మోదీ ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాలు అంబానీ, అదానీల కోసం పని చేస్తుంది. ఎన్నికలు సమీపిస్తేనే ప్రజల దగ్గరకు వస్తుంది. పన్నులు, వ్యవసాయంలో అధిక ఖర్చులు కారణంగా బిహార్ రైతులు ఆదాయాన్ని పెంచుకోలేపోతున్నారు. మోదీ పాలనలో రైతులకు కనీస మద్దతు ధర దొరకడం లేదు. అప్పులు తీర్చడంలో జీవితమంతా గడుస్తోంది. అయితే కొందరు పెద్ద వ్యాపారుల అప్పులు మాత్రం మాఫీ అవుతున్నాయి' అని ప్రియాంక గాంధీ విమర్శించారు.
బిహార్లో నిరుద్యోగం అధికంగా ఉండటం వల్లే యువత రాష్ట్రాన్ని విడిచి వలస వెళ్తున్నారని ప్రియాంక గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఇక ఎన్డీఏ తీసుకొచ్చిన అగ్నిపథ్ పథకం యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తోందని ఆరోపించారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత వారు నిరుద్యోగులవుతున్నారని అన్నారు. బిహార్లో ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తామని ప్రియంకా గాంధీ తెలిపారు. ప్రతి పేద కుటుంబంలో కనీసం ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పిస్తామని చెప్పారు. అలాగే ప్రభుత్వ విభాగాల్లో లక్షల కొద్దీ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని తెలిపారు. ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఒక ఇల్లు లేదా 3.5 డెసిమల్ భూమి ఇస్తామని అన్నారు. అది మహిళల పేరు మీదనే ఉంటుందని తెలిపారు. ఉపాధి హామీ పథకం పనిదినాలను రెండింతలు పెంచుతామని, అలాగే పాత పెన్షన్ పథకాన్ని తిరిగి తీసుకొస్తామని చెప్పారు.
