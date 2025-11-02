ETV Bharat / bharat

ఎన్‌డీఏ vs మహా కూటమి: తొలి విడత 'సంగ్రామం'లో ఎవరి బలమెంత? 18 జిల్లాల్లో ఏ కూటమిది పైచేయి?

బిహార్ మొదటి దశ ఎన్నికలు-మారిన సమీకరణాలు కలిసొచ్చేది ఏ కూటమికి?-

Bihar Election First Phase
Bihar Election First Phase (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 7:18 PM IST

7 Min Read
Bihar Election First Phase : బిహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల హోరు జోరుగా సాగుతోంది. మొదటి దశ పోలింగ్‍కు సమయం దగ్గరపడుతోంది. ఈ నెల 6వ తేదీన మిథిలాంచల్, కోసీ, ముంగేర్ ప్రాంతాల్లోని మొత్తం 18 జిల్లాల్లో ఉన్న 121 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది. రాబోయే ఐదేళ్ల బిహార్‌ భవిష్యత్తును నిర్ణయించడంలో కీలక తొలి అంకమైన మొదటి దశ పోలింగ్‌ అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. అయితే ఈ పోలింగ్ జరిగే 121 స్థానాల్లో ఎవరు ఎక్కడ బలంగా ఉన్నారు? మొదటి అంకంలో అధికార ఎన్‌డీఏ, ప్రతిపక్ష మహాకూటమి (ఇండియా)లో ఎవరిది పైచేయి అవుతుంది? 2020 ఎన్నికల్లో ఈ స్థానాల్లో సత్తా చాటింది ఎవరు? 2025 ఎన్నికల వేళ మారిన రాజకీయ సమీకరణాలు ఎవరికి ప్లస్ అవుతాయి? ఎవరికి మైనస్ అవుతాయి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మెజారిటీ స్థానాల్లో ఎన్‌డీఏదే పైచేయి
బిహార్‌లో తొలి విడత పోలింగ్ జరగనున్న 18 జిల్లాల జాబితాలో పాట్నా, భోజ్‌పూర్, బక్సర్, గోపాల్‌గంజ్, సివాన్, సరన్, ముజఫర్‌పూర్, వైశాలి, దర్భంగా, సమస్తిపూర్, మాధేపురా, సహర్సా, ఖగారియా, బెగుసరాయ్, ముంగేర్, లఖీసరాయ్, షేఖ్‌పురా, నలంద ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాల్లోని 121 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో గురువారం రోజు ప్రజలు ఓట్లు వేయబోతున్నారు. మిథిలా, కోసి, ముంగేర్ డివిజన్లలోని ఈ సీట్లలో అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమిదే పైచేయిగా కనిపిస్తోందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 121 సీట్లకుగానూ 70 సీట్లను ఎన్‌డీఏ కూటమే గెల్చుకున్న విషయాన్ని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు.

ఎన్‌డీఏ vs మహా కూటమి : ప్లస్‌లు, మైనస్‌లు

  • మహిళా ఓటుబ్యాంకు సానుకూలత, 'ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్ యోజన' ద్వారా మహిళల సొంత వ్యాపారాలకు రూ.10వేలు సాయం చేస్తామనే హామీ అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమికి కలిసి రావచ్చని రాజకీయ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.
  • కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్‌కు చెందిన ఎల్‌జేపీ, ఉపేంద్ర కుశ్వాహాకు చెందిన ఆర్ఎల్ఎం పార్టీల చేరికతో ఎన్‌డీఏ కూటమి ఈసారి మరింత బలంగా కనిపిస్తోందని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. పాశ్వాన్‌, కుశ్వాహాలకు చెందిన సామాజిక వర్గాలూ ఎన్‌డీఏకు చేరువయ్యాయని అంటున్నారు.
  • ఈబీసీలు, దళితులు ఎన్‌డీఏ కూటమి వైపు చూస్తున్నారు.
  • యువత, మహిళలను ఆకట్టుకునే దిశగా విపక్ష మహా ఘట్బంధన్ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి, ఆర్‌జేడీ అగ్రనేత తేజస్వియాదవ్ ముమ్మర కసరత్తు చేస్తున్నారు.
  • 'యాదవ్-ముస్లిం' (ఎంవై) ఓటుబ్యాంకు విపక్ష కూటమికి ప్రధాన బలంగా నిలువనుంది.
  • అంతర్గత కలహాల వ్యవహారం, టికెట్ల పంపిణీపై మిత్రపక్షాల్లో ఏర్పడిన అసమ్మతి, అభ్యర్థుల్లో నెలకొన్న అసంతృప్తి మహాగఠ్​బంధన్ కూటమికి పెద్ద అడ్డంకులుగా మారే ఛాన్స్ ఉంది.

దర్భంగా జిల్లా
దర్భంగా, సమస్తిపూర్‌ జిల్లాలు దర్భంగా డివిజన్‌లోకి వస్తాయి. ఈ రెండు జిల్లాల్లో చెరో 10 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ జిల్లాలలోని మొత్తం 20 సీట్లలో 14 సీట్లను ఎన్‌డీఏ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. దర్భంగా జిల్లాలోని 10 సీట్లలో 9 సీట్లను ఎన్‌డీఏ గెల్చుకుంది. ఒక్క సీటుతో మహా కూటమి సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. కుశేశ్వరస్థాన్, బహదూర్‌పూర్, బేనిపూర్‌లను జేడీయూ, దర్భంగా, హయాఘాట్, కియోటి, జాలేలను బీజేపీ గెల్చుకున్నాయి. గౌరా బౌరం, అలీనగర్‌లను వీఐపీ పార్టీ గెల్చుకుంది. కానీ ఆ పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీలోకి జంప్ అయ్యారు.

4 సీట్లలో టఫ్ ఫైట్
దర్భంగా జిల్లాలోని జాలే స్థానం నుంచి బిహార్ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి జీవేశ్ మిశ్రా పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయనపై లలిత్ నారాయణ్ మిశ్రా మనవడు రిషి మిశ్రా కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు. అలీనగర్ నుంచి ఎన్‌డీఏ తరఫున జానపద గాయని మైథిలీ ఠాకూర్ పోటీ చేస్తున్నారు.ఆమెపై ఆర్‌జేడీ నేత వినోద్ మిశ్రా పోటీ చేస్తున్నారు. దర్భంగా అర్బన్ స్థానంలో రాష్ట్ర మంత్రి సంజయ్ సారావాగి, జన్ సురాజ్ అభ్యర్థి, మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్‌కే మిశ్రా, వీఐపీ పార్టీ నేత ఉమేష్ సాహ్ని తలపడుతున్నారు. బహదూర్‌పూర్ నుంచి రాష్ట్ర మంత్రి మదన్ సాహ్ని, ఆర్‌జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సన్నిహితుడు భోలా యాదవ్‌ ఢీకొంటున్నారు. దర్భంగా జిల్లాలో అందరి దృష్టి ఈ నాలుగు సీట్లపైనే ఉంది.

సమస్తిపూర్ జిల్లాలో 2 సీట్లు కీలకం
గత ఎన్నికల్లో సమస్తిపూర్ జిల్లాలో ఎన్‌డీఏ, మహా కూటమి చెరో 5 సీట్లను గెల్చుకున్నాయి. కళ్యాణ్‌పూర్, వారిస్‌నగర్, సరైరంజన్‌ సీట్లను జేడీయూ గెల్చుకుంది. రోసెరా, మోహియుద్దీన్‌నగర్‌లను బీజేపీ చేజిక్కించుకుంది. ఉజియార్‌పూర్, మోర్వా, సమస్తిపూర్, హసన్‌పూర్‌లను ఆర్‌జేడీ గెల్చుకుంది. విభూతిపూర్‌ను సీపీఎం కైవసం చేసుకుంది. ఈ జిల్లాలోని సరైరంజన్ స్థానం నుంచి రాష్ట్ర మంత్రి, జేడీయూ నేత విజయ్ చౌదరి పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయనపై ఆర్‌జేడీ తరఫున అరవింద్ సాహ్ని బరిలోకి దిగారు. ఉజియార్‌పూర్ స్థానంలో మాజీ మంత్రి అలోక్ కుమార్ మెహతాను ఆర్‌జేడీ పోటీ చేయిస్తోంది. ఆయనతో రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా పార్టీ నేత ప్రశాంత్ కుమార్ పంకజ్‌ తలపడుతున్నారు.

ఎన్‌డీఏ కూటమిదే పైచేయిగా కనిపిస్తోంది : రవి ఉపాధ్యాయ్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్
'దర్భంగా, సమస్తిపూర్‌ జిల్లాల్లో ఎన్‌డీఏ కూటమిదే పైచేయిగా కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే బిహార్ ప్రభుత్వంలోని నలుగురు మంత్రులు సంజయ్ సారావగి, విజయ్ చౌదరి, జీవేశ్ మిశ్రా, మదన్ సాహ్నిలు ఈ జిల్లాల్లోనే పోటీ చేస్తున్నారు. మహిళా ఓటర్లు సీఎం నీతీశ్‌కు మద్దతుగా నిలుస్తున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇది ఎన్‌డీఏకు ప్రయోజనం చేకూర్చే అంశం. వీఐపీ పార్టీ అధినేత ముఖేష్ సాహ్ని చేరిక అనేది విపక్ష మహా కూటమికి పలు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కలిసి రానుంది. ముఖేష్ సాహ్నికి చెందిన మల్లా వర్గం ఓటర్లు ప్రతిపక్ష కూటమి వైపు మొగ్గుచూపొచ్చు. అందుకే సరైరంజన్ స్థానంలో రాష్ట్ర మంత్రి, జేడీయూ నేత విజయ్ చౌదరికి గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రవి ఉపాధ్యాయ్ పేర్కొన్నారు.

సహర్సా, మాధేపురా జిల్లాలు
తొలి విడత పోలింగ్ జరగనున్న సహర్సా, మాధేపురా జిల్లాలు కోసి ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. ఈ రెండు జిల్లాల్లో చెరో 4 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి. మొత్తం 8 సీట్లకుగానూ 5 స్థానాలను ఎన్‌డీఏ, 3 స్థానాలను మహా కూటమి గెలిచాయి. 2020 ఎన్నికల్లో మాధేపురాలోని 2 సీట్లను ఎన్‌డీఏ, 2 సీట్లను మహా కూటమి గెల్చుకున్నాయి. ఆలంనగర్, బిహారీగంజ్ స్థానాలను జేడీయూ, సింగేశ్వర్, మాధేపురా స్థానాలను ఆర్‌జేడీ దక్కించుకున్నాయి. యాదవ ఓటు బ్యాంకు బలం వల్ల మాధేపురాలో ఆర్‌జేడీ నెగ్గింది. సహర్సా జిల్లాలోని 3 సీట్లు ఎన్‌డీఏ, ఒక సీటు మహా కూటమి చేతిలో ఉన్నాయి. సహర్సా నుంచి బీజేపీ, సోన్‌బార్సా (ఎస్‌సీ), మహేశ్‌పూర్ స్థానాలను జేడీయూ, సిమ్రీ భక్తియార్‌పూర్ స్థానాలను ఆర్‌జేడీ కైవసం చేసుకున్నాయి.

తేజస్విపై శరద్ యాదవ్ కుమాారుడి కోపం
'మాధేపుర అసెంబ్లీ స్థానంలో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఇక్కడి నుంచి టికెట్‌ను ఆశించి జేడీయూ ముఖ్య నేత, శరద్ యాదవ్ కుమాారుడు శంతను బుందేలా భంగపడ్డారు. చివరి నిమిషంలో ఈ టికెట్‌ను అనూహ్యంగా మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి, ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖర్‌‌కు ఆర్‌జేడీ కేటాయించింది. ఈ అంశం శంతను బుందేలాకు కోపాన్ని తెప్పించింది. ఆయన ఆర్‌జేడీ అభ్యర్థి చంద్రశేఖర్‌‌కు సహకరిస్తారా లేదా అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ స్థానం నుంచి కవితా కుమారి షాను జేడీయూ బరిలోకి దింపింది. ఆలంనగర్ నుంచి జేడీయూ తరఫున మాజీ మంత్రి నరేంద్ర నారాయణ్ యాదవ్ మళ్లీ పోటీ చేస్తున్నారు. ఈయనతో వీఐపీ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ కుమార్‌ తలపడుతున్నారు. సహర్సా స్థానం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా మాజీ మంత్రి అలోక్ రంజన్ ఝా పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయనను మహా కూటమి అభ్యర్థి ఐపీ గుప్తా ఢీకొంటున్నారు. అందరి దృష్టి ఈ మూడు స్థానాలపైనే ఉంది. సహర్సా, ఆలంనగర్ స్థానాల్లో ఎన్‌డీఏ మళ్లీ పైచేయిని సాధించే అవకాశం ఉంది' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే విశ్లేషించారు.

ముంగేర్‌లో ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంల హాట్ సీట్లు
ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అందరి దృష్టి ముంగేర్ డివిజన్‌‌పైనే ఉంది. ఈ డివిజన్‌లోని తారాపూర్ నుంచి డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి, లఖీసరై నుంచి మరో డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ కుమార్ సిన్హా పోటీ చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ రెండూ హాట్ సీట్లుగా మారాయి. సామ్రాట్ చౌదరిపై ఆర్‌జేడీ నేత అరుణ్ కుమార్ పోటీ చేస్తున్నారు. విజయ్ కుమార్ సిన్హాతో కాంగ్రెస్ నేత అమ్రేష్ కుమార్‌ తలపడుతున్నారు. గత ఎన్నికల్లో ముంగేర్ జిల్లాలోని 2 సీట్లను ఎన్‌డీఏ, ఒకసీటును మహాకూటమి కైవసం చేసుకున్నాయి. ముంగేర్ సీటును బీజేపీ గెల్చుకుంది. తారాపూర్‌లో జేడీయూ, జమాల్‌పూర్‌లో కాంగ్రెస్ నెగ్గాయి. ముంగేర్ జిల్లాలో యాదవులు, కుశ్వాహా, భూమిహర్ సామాజిక వర్గీయులు పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నారు. వీరు ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపితే, అటువైపే విజయం ఖాయం కావచ్చు.

  • లఖీసరై జిల్లాలో 2 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం అధికార, విపక్ష కూటముల చేతిలో చెరో సీటు ఉంది. అయితే మహా కూటమి నుంచి ఆర్‌జేడీ ఎమ్మెల్యే ఇటీవలే ఎన్‌డీఏ కూటమిలో చేరడం గమనార్హం. ఈ అంశం అధికార కూటమికి ప్లస్ పాయింటుగా మారొచ్చు. గత ఎన్నికల్లో ఈ జిల్లాలోని లఖీసరై స్థానాన్ని బీజేపీ, సూర్యగఢ స్థానాన్ని ఆర్‌జేడీ గెల్చుకున్నాయి.
  • ఖగారియా జిల్లాలోని 2 సీట్లు ఎన్‌డీఏ, ఒక సీటు మహా కూటమి చేతిలో ఉన్నాయి. గత ఎన్నికల్లో పర్బట్టా, బెల్దౌర్‌లను జేడీయూ, అలౌలిని ఆర్‌జేడీ, ఖగారియాను కాంగ్రెస్ గెల్చుకున్నాయి.
  • షేక్‌పురా జిల్లాలో రెండు అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. గత ఎన్నికల్లో బార్బిఘా స్థానాన్ని జేడీయూ కైవసం చేసుకోగా, షేక్‌పురా స్థానాన్ని ఆర్‌జేడీ దక్కించుకున్నాయి.

సీఎం సొంత జిల్లాలో జేడీయూ హవా
గత ఎన్నికల్లో నలంద జిల్లాలోని 6 స్థానాలను ఎన్‌డీఏ కూటమి, 1 స్థానాన్ని మహా కూటమి గెల్చుకున్నాయి. బిహార్ షరీఫ్‌ను బీజేపీ, అస్తావాన్, రాజ్‌గిర్, హిల్సా, నలంద, హర్నాట్‌లను జేడీయూ, ఇస్లాంపూర్‌ను ఆర్‌జేడీ దక్కించుకున్నాయి. సీఎం నీతీశ్ కుమార్ సొంత జిల్లా కావడంతో ఇక్కడ జేడీయూ హవా వీస్తోంది. ఈసారి కూడా ఇక్కడ నీతీశ్ పేరుతో గెలుస్తామనే ధీమాలో ఎన్‌డీఏ అభ్యర్థులు ఉన్నారు.

బిహార్​ ఎన్నికల్లో అత్యంత పేద అభ్యర్థులు- రూ.5వేల లోపే బ్యాంకు బ్యాలెన్స్​లు- సంపన్నులతో ఢీ!

'ప్రజల కోసమే పనిచేశా- కుటుంబం కోసం ఏమీ చేయలేదు'- ఎన్నికల వేళ నీతీశ్ వీడియో రిలీజ్

