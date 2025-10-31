'కోటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, లక్షాధికారులుగా కోటి మంది మహిళలు'- బిహార్‌ ఎన్డీఏ మ్యానిఫెస్టో విడుదల

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 10:59 AM IST

Bihar Elections NDA Manifesto : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను సంకల్ప్ పత్ర పేరుతో అధికార ఎన్డీఏ కూటమి శుక్రవారం పట్నాలో విడుదల చేసింది. రాబోయే ఐదేళ్లలో రాష్ట్ర యువతకు కోటికిపైగా ఉద్యోగాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది. వీటిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో పాటు ఇతరత్రా ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిపింది. నైపుణ్యం ఆధారంగా యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు రాష్ట్రంలో స్కిల్స్ సెన్సస్‌ను నిర్వహిస్తామని పేర్కొంది.

ప్రతీ జిల్లాలో మెగా స్కిల్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించింది. గ్లోబల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్’గా బిహార్‌ను మారుస్తామని తెలిపింది. కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా, బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్, కేంద్ర మంత్రి, హిందుస్తాన్ అవామ్ మోర్చా అధినేత జితన్ రాం మాంఝీ, కేంద్ర మంత్రి, ఎల్‌జేపీ అధినేత చిరాగ్ పాస్​వాన్​, ఆర్‌ఎల్ఎం పార్టీ అధినేత ఉపేంద్ర కుశ్వాహ‌ సహా పలువురు ముఖ్య నేతలు కలిసి ఎన్డీఏ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. ఈ మేనిఫెస్టోలోని వివరాలను బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి మీడియాకు వెల్లడించారు.

