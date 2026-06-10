దిల్లీలో NDA భాగస్వామ్య పక్షాల సమావేశం- సభ్యులకు ఝూల్ మురీ రుచి చూపించిన మోదీ
వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలు- భవిష్యత్ కార్యాచరణపై దిశానిర్దేశం చేయనున్న ప్రధాని- బంగాల్ వంటకం జల్మూడీని రుచి చూసిన మోదీ- జల్మూడీని స్వయంగా మోదీకి అందించిన బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు
Published : June 10, 2026 at 7:28 PM IST
NDA 12th Anniversary : దిల్లీలో ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల సమావేశమైంది. మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 12ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీని భాగస్వామ్య పక్షాల నేతలు ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సమావేశంలో వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ప్రధాని మోదీ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ఈ సమావేశంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న 22 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, ఉపముఖ్యమంత్రులు కూడా పాల్గొన్నారు.
బంగాల్ వంటకం జల్మూడీని రుచి చూసిన ప్రధాని
దేశంలో ఎన్నికైన ప్రధానిగా అత్యధిక కాలం కొనసాగిన ఘనతను మోదీ సొంతం చేసుకోవడాన్ని పురస్కరించుకుని ఎన్డీఏ పక్షాలు మోదీని అభినందించి సన్మానించాయి. ఇందుకు సంబంధించి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఓ ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దీనికి నాగాలాండ్ సీఎం నెయిఫియు రియో మద్దతు తెలిపారు. సమావేశంలో విరామం సందర్భంగా ఎన్డీఏ సభ్యులకు ప్రధాని మోదీ, బంగాల్కు చెందిన వంటకం జల్మూడీని రుచి చూపించారు. బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి స్వయంగా ప్రధాని మోదీకి జల్మూడీని అందించారు.
West Bengal CM Suvendu Adhikari serves Jhalmuri to PM Modi and other NDA leaders at the NDA meeting today at Delhi's Bharat Mandapam. pic.twitter.com/Q3X5jbCxBP— ANI (@ANI) June 10, 2026
ఎక్స్ వేదికగా ధన్యవాదాలు తెలిపిన మోదీ
ఎన్డీఏ ముఖ్యమంత్రులు, నాయకులు తెలిపిన ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలకు ఎక్స్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. జాతీయ ప్రయోజనాలు, ప్రాంతీయ ఆకాంక్షలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉమ్మడి సంకల్పంతోనే ఎన్డీఏ ప్రయాణం సాగిందని తెలిపారు. ఈ స్ఫూర్తి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం సహా సహకార సమాఖ్యవాదాన్ని పటిష్ఠం చేసి, అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసిందని వివరించారు. దేశ సేవలో, 'వికసిత్ భారత్' ఆశయ సాధనలో మరింత నూతన ఉత్తేజంతో కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూనే ఉంటామని పేర్కొన్నారు. భాగస్వామ్య పక్ష సమావేశంలో ప్రధానంగా 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ కల సాకారం చేసే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేయడంపై చర్చించనున్నారు. ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' వంటి అంశాలతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కేంద్ర, రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయంపై రోడ్ మ్యాప్ను ఖరారు చేయనున్నారు.
Prime Minister Narendra Modi holds a meeting with NDA leaders from across the country at Bharat Mandapam, Delhi. pic.twitter.com/5Po1tjNiFJ— ANI (@ANI) June 10, 2026