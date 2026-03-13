దేశరైతులను ఆదుకోవడానికి కృషి చేస్తున్నాం- కాంగ్రెస్ మాత్రం అసత్య ప్రచారాలకే పరిమితం: మోదీ

ETV Bharat / bharat

Published : March 13, 2026

PM Modi Assam Visit : ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవడానికి, దేశం స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి కృషి చేస్తుండగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి దేశం పట్ల తమ నిబద్ధత లోపాన్ని ప్రదర్శించిందని ప్రధాని మోదీ ఆరోపించారు. యుద్ధాల వల్ల తలెత్తిన సంక్షోభ సమయాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ తప్పుడు సమాచారాన్ని, అసత్యాలను ప్రచారం చేయడానికే పరిమితమైందని విమర్శించారు. అసోంలోని గువాహటిలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని ప్రసంగించారు. అక్కడి నుంచే దేశవ్యాప్తంగా అర్హులైన 9.3 కోట్లకు పైగా రైతులకు పీఎం కిసాన్ పథకం కింద 22వ విడత నిధులను విడుదల చేశారు.

"మేము టీ తోట కార్మికులకు భూమి పట్టాలు ఇచ్చాం. వారికి జరిగిన చారిత్రక అన్యాయాన్ని అంతం చేశాం. వాస్తవానికి టీ తోట కార్మికులకు భూమి పట్టాలు ఇవ్వడం ద్వారా నా రుణాన్ని తీర్చుకుంటున్నాను. మీరు ఉత్పత్తి చేసిన టీని అమ్మడం ద్వారా నేను ఈ స్థానానికి చేరుకున్నాను. నాకు మీ ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. అసోం అన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు ఒక మోడల్‌గా మారుతోంది. గత పదేళ్లలో అసోంలో జరిగిన అభివృద్ధిని చూసి బంగాల్ ప్రజలు రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీ సర్కార్‌ను కోరుకుంటున్నారు. "
--నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని

వారి కోసం కాంగ్రెస్ ఏం చేయలేదు : మోదీ
టీ తోట కార్మికులకు భూమి హక్కులను అందించడం ద్వారా అసోంలోని ఎన్డీఏ సర్కార్ ఆ సమాజానికి జరిగిన చారిత్రక అన్యాయాన్ని అంతం చేస్తోందని మోదీ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అసోంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు టీ తోట కార్మికులను ఎప్పుడూ పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు. భారత్‌ను దశాబ్దాలుగా విదేశాలపై ఆధారపడేలా కాంగ్రెస్ చేసిందని, కానీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం దానిని క్రమంగా మార్చిందని వెల్లడించారు.

