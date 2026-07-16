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తెరపైకి మళ్లీ డీలిమిటేషన్ బిల్లులు! మారిన రాజకీయ సమీకరణాలు- ఈసారి ఆమోదం పొందుతాయా?

సాధారణ మెజారిటీతో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుల ఆమోదం సాధ్యంకాదు- నేషనలిస్ట్ సిటిజెన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనమైన 20 మంది ఎంపీలు- ఎంపిక చేసిన చట్టాలపై డీఎంకే నుంచి అంశాల వారీగా బీజేపీకి మద్దతు!

parliament monsoon session 2026
parliament monsoon session 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 3:32 PM IST

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Parliament Monsoon Session 2026 : పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు మళ్లీ రాజకీయంగా ఆసక్తిని రేపుతున్నాయి. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో సంఖ్యా బలం చాలక ఆమోదానికి నోచుకోని రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను జులై 20 నుంచి జరిగే వర్షాకాల సమావేశాల్లో గట్టెక్కించేందుకు మోదీ సర్కార్ పావులు కదుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లులను మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చే ప్రయత్నాలు ముమ్మరమయ్యాయి. ఏప్రిల్‌లో ఆమోదం పొందని బిల్లులు మరి ఇప్పుడు ఎలా ఆమోదం పొందుతాయి? మూడు నెలల్లో ఉభయ సభల్లో మారిన పార్టీ బలాబలాలు ఎన్డీయేకు ఏ మేరకు కలిసి వస్తాయి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సంఖ్యా బలం సరిపోక ఆమోదం పొందలేకపోయిన బిల్లు
పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు జులై 20నుంచి జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో ఒకే దేశం, ఒకే ఎన్నికల ప్రతిపాదన కింద నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు చట్ట సవరణ బిల్లును ఎన్డీయే సర్కార్ మళ్లీ తెరపైకి తెస్తుందని సమాచారం. మహిళా రిజర్వేషన్లతో ముడిపెట్టి లోక్‌సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కోసం కేంద్రం ఏప్రిల్‌లో ప్రవేశపెట్టిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు అధికార కూటమి సంఖ్యా బలం సరిపోక ఆమోదం పొందలేకపోయింది. సాధారణ చట్టాల మాదిరిగా రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను సాధారణ మెజారిటీతో ఆమోదించడం సాధ్యంకాదు. వీటికి ప్రత్యేక మెజారిటీ అవసరం. అందుకే ప్రతి ఎంపీ, ప్రతి ఖాళీ స్థానం, మారుతున్న ప్రతి రాజకీయ సమీకరణం చాలా కీలకం. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు పార్లమెంటులోని ఉభయ సభలలోనూ రెండు అడ్డంకులను అధిగమించాలి. బిల్లు ఆమోదానికి సభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో సగానికిపైగా మద్దతు ఉండాలి. అలాగే ఓటింగ్‌లో పాల్గొన్న సభ్యులలో కనీసం మూడింట రెండు వంతుల మంది మద్దతు ఇవ్వాలి. కచ్చితంగా ఇదే విషయంలో ఏప్రిల్ నెలలో బిల్లు ఆమోదింపచేయడంలో ఎన్డీయే సర్కార్‌ విఫలమైంది.

బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 230 ఓట్లు
ఏప్రిల్‌లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, లోక్‌సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల స్థానాల పెంపు తద్వారా మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం తెచ్చిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 230 ఓట్లు వచ్చాయి. అనుకూలంగా ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన బిల్లు ఆమోదానికి మరో 54 ఓట్లు తక్కువయ్యాయి. మొత్తం 528 మంది ఎంపీలు ఓటింగ్‌లో పాల్గొనగా మూడింట రెండు వంతుల మార్కు 352గా ఉంది. ఫలితంగా ఆ బిల్లును కేంద్రం ఉపసంహరించుకోవాల్సి వచ్చింది. దేశ రాజకీయాల్లో వచ్చిన అనూహ్య మార్పులతో మూడు నెలల్లోనే బిల్లు ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం సమాయాత్తమవుతోందని సమాచారం. గత మూడు నెలల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరగకపోయినప్పటికీ పార్టీ ఫిరాయింపులు, చీలికలు, మారుతున్న కూటములు, పార్లమెంటులో ఖాళీలతో రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ పరిణామాలు ఎన్డీయేను బలోపేతం చేయగా, ప్రతిపక్షాల బలాన్ని క్రమంగా తగ్గించాయి.

ఎన్టీయేకు కలిసి వచ్చిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌లో చీలిక
తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌లో చీలిక ఎన్టీయేకు కలిసి వచ్చింది. టీఎంసీకి చెందిన 20 మంది అసమ్మతి ఎంపీలు పార్టీ నుంచి విడిపోయి 'నేషనలిస్ట్ సిటిజెన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా NCPIలో విలీనమైనట్లు తెలిపారు. NDAకు మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ సమావేశాలకు ముందే స్పీకర్ అధికారికంగా ఈ విలీనాన్ని గుర్తిస్తే లోక్‌సభలో అధికార కూటమి బలానికి భారీ ఊతం లభిస్తుంది. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన వర్గానికి చెందిన ఆరుగురు ఎంపీలు ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షమైన ఏకనాథ్ శిందే శివసేనలో చేరారు. ఈ ఎంపీలకు గుర్తింపు లభిస్తే వారు ప్రతిపక్ష బెంచీల నుంచి అధికార కూటమి వైపు మారుతారు. ఇక టీవీకేకు కాంగ్రెస్ మద్దతివ్వడంతో దశాబ్దానికిపైగా కొనసాగిన కాంగ్రెస్- డీఎంకే కూటమి విచ్ఛిన్నమైంది. డీఎంకే అధికారికంగా NDAలో చేరనప్పటికీ ఇండి కూటమి నుంచి అది నిష్క్రమించడం అంటే ప్రతిపక్షాలు ఇకపై ఆ పార్టీకి చెందిన 22 మంది లోక్‌సభ ఎంపీల మద్దతును పూర్తిగా నమ్ముకునే పరిస్థితిలేదు. కొన్ని ఎంపిక చేసిన చట్టాలపై డీఎంకే నుంచి అంశాల వారీగా మద్దతు పొందాలని బీజేపీ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవల జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో పార్టీల బలాబలాల్లో వచ్చిన మార్పుల ద్వారా ఎగువ సభలో కూడా ఎన్డీయే తన పట్టును పెంచుకుంది. లోక్‌సభ సీట్లు 543 అయినప్పటికీ ఎంపీల మరణాల వల్ల 3 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. కాబట్టి సభలో అసలు సంఖ్య తగ్గింది. దీనివల్ల మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ సాధించడానికి అవసరమైన సంఖ్య కూడా తగ్గుతుంది.

22 మంది డీఎంకే ఎంపీలు మద్దతిస్తే 341కి పెరగనున్న బలం
రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదానికి ఎంపీల హాజరు కూడా చాలా ముఖ్యం. ఓటింగ్ సమయంలో ఎంపీలు గైర్హాజరైనా, వాకౌట్ చేసినా, సభకు దూరంగా ఉన్నా మెజారిటీ కూడా మారుతుంది. మూడింట రెండు వంతుల పరిమితి అనేది మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య ఆధారంగా కాకుండా సభలో ఉండి ఓటు వేసిన సభ్యుల సంఖ్య ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. అందుకే రాజ్యాంగ సవరణ ఓటింగ్‌ సమయంలో ప్రతి ఎంపీ హాజరయ్యేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వాలు, ప్రతిపక్షాలు తమ శక్తినంతా ధారపోస్తాయి. ఏప్రిల్‌తో పోలిస్తే ఎన్డీయే ఇప్పుడు సంఖ్యాపరంగా చాలా మెరుగైన స్థితిలో ఉంది. కానీ ఇప్పటికీ సొంతంగా ప్రత్యేక మెజారిటీ సాధిస్తుందనే గ్యారెంటీ లేదు. ప్రస్తుతం లోక్‌సభలో అధికార కూటమికి దాదాపు 293 మంది ఎంపీల మద్దతు ఉంది. తృణమూల్‌కు చెందిన 20 మంది అసమ్మతి ఎంపీలు, యూబీటీ శివసేనకి చెందిన ఆరుగురు ఎంపీలు తోడైతే ఆ సంఖ్య 319కి చేరుతుంది. ఒకవేళ 22 మంది డీఎంకే ఎంపీలు అంశాల వారీగా మద్దతిస్తే ఎన్డీయే బలం దాదాపు 341కి పెరుగుతుంది. అయినప్పటికీ సభలో పూర్తి సంఖ్యలో ఎంపీలు హాజరైతే ఓటింగ్‌లో మూడింట రెండొంతుల మార్కు అందుకోవడానికి కేంద్రానికి ఇంకా కొంత సంఖ్యాబలం తగ్గుతుంది. కాబట్టి రాజ్యాంగ సవరణల బిల్లులను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంటే ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతు, వ్యూహాత్మకంగా ఎంపీల గైర్హాజరీ, ప్రతిపక్షాల హాజరు తగ్గడం వంటి అంశాలపైనే బీజేపీ ఆధారపడే అవకాశం ఉంది.

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