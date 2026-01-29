అజిత్ పవార్ స్థానంలో సునేత్ర పవార్?- డిప్యూటీ సీఎంగా భార్యను కూర్చోబెట్టే ప్లాన్!
భర్త మరణంతో ఖాళీ అయిన సీటు నుంచే పోటీ?- సీనియర్ నేతల మద్దతు ఆమెకే- ప్రఫుల్ పటేల్, భుజ్బల్ మంతనాలు, ఫడ్నవీస్తో భేటీకి రంగం సిద్ధం
Published : January 29, 2026 at 7:14 PM IST
Sunetra Pawar for Dy CM Post : మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ ఆకస్మిక మరణంతో ఎన్సీపీ నాయకత్వ స్థానం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి పార్టీ సీనియర్ నేతలు ఒక కీలక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. అజిత్ పవార్ సతీమణి, ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా ఉన్న సునేత్ర పవార్ను మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రతిపాదించాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. పార్టీలో తలెత్తిన వారసత్వ పోరుకు చెక్ పెడుతూ, సానుభూతిని ఓట్లుగా మలుచుకునే సామర్థ్యం ఉన్న సునేత్ర వైపే మెజారిటీ నేతలు మొగ్గు చూపుతున్నారని విశ్వసనీయ సమాచారం. అజిత్ పవార్ ఖాళీ చేసిన అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఆమెనే బరిలోకి దింపేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఎన్సీపీలో అంతర్గత మంతనాలు
అజిత్ పవార్ మరణం తర్వాత ఎన్సీపీలో అధికారం ఎవరి చేతికి వెళ్లాలనే దానిపై తర్జనభర్జనలు జరిగాయి. అయితే, సునేత్ర పవార్కే అత్యధిక మద్దతు లభిస్తోందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఎన్సీపీలోని సీనియర్ నేతలు ప్రఫుల్ పటేల్, ఛగన్ భుజ్బల్, ధనంజయ్ ముండే, సునీల్ తత్కరే వంటి అగ్రనేతలు ఇప్పటికే ఆమెతో వరుస భేటీలు జరిపారు. అంతర్గత సంప్రదింపులు కూడా పూర్తయ్యాయి. సునేత్ర పవార్కు రాజకీయ అనుభవం ఉండటం, పైగా ఆమెకు ప్రజల్లో సానుభూతి ఉండటం పార్టీకి కలిసొచ్చే అంశం. ఆమెను దీర్ఘకాలిక నాయకురాలిగా ప్రొజెక్ట్ చేయాలని నేతలు భావిస్తున్నారు.
అజిత్ సీటు నుంచే పోటీ
పార్టీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, సునేత్ర పవార్ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లోకి రానున్నారు. అజిత్ పవార్ మరణంతో ఖాళీ అయిన అసెంబ్లీ స్థానం నుంచే ఆమె పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది ఆమెకు కలిసి వచ్చే అంశం. ఆ స్థానంలో ఆమెను గెలిపించుకుని, డిప్యూటీ సీఎం పీఠంపై కూర్చోబెట్టడమే లక్ష్యంగా పార్టీ పావులు కదుపుతోంది. ఈ ప్రతిపాదనను అధికారికంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఎన్సీపీ నేతలు త్వరలోనే బీజేపీ సీనియర్ నేత, డిప్యూటీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ను కలవనున్నారు. భవిష్యత్ కార్యాచరణపై వారితో చర్చించనున్నారు.
రెండు ఎన్సీపీలు ఒక్కటవుతాయా?
ఇక్కడే మరో ఆసక్తికరమైన ట్విస్ట్ ఉంది. ఎన్సీపీలోని రెండు వర్గాలు (అజిత్ పవార్ వర్గం, శరద్ పవార్ వర్గం) మళ్లీ ఒక్కటయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. సీనియర్ నేత, మంత్రి నరహరి జిర్వాల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దీనికి బలం చేకూరుస్తున్నాయి. "రెండు వర్గాలు వేర్వేరుగా ఉండటంలో అర్థం లేదు. అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలనే కోరుకుంటున్నారు. ఆ రెండు వర్గాలు ఇప్పటికే మానసికంగా ఒక్కటయ్యాయి" అని జిర్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు. వాస్తవానికి మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయం నుంచే అజిత్ పవార్, ఎన్సీపీ (శరద్ పవార్) వర్గంతో విలీన చర్చలు జరుపుతున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. అజిత్ మరణంతో ఈ విలీన ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం అయ్యేలా ఉంది. విడిపోయిన కుటుంబం, పార్టీ మళ్లీ ఒక్కటి కాబోతున్నాయని సంకేతాలు వస్తున్నాయి.
ప్రఫుల్ పటేల్ చేతికి పగ్గాలు?
ప్రస్తుతానికి పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రఫుల్ పటేల్ సారథ్యం వహించే అవకాశం ఉంది. ఈ సంక్లిష్ట సమయంలో పార్టీని ముందుకు నడిపించే బాధ్యత ఆయనే తీసుకుంటారు. విలీన చర్చలు తర్వాతి దశలో జరుగుతాయి. బీజేపీ, ఏక్నాథ్ షిండే శివసేన, అజిత్ పవార్ ఎన్సీపీ కలసి మహారాష్ట్రలో 'మహాయుతి' ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నాయి. అజిత్ మరణంతో కూటమిలో సమీకరణాలు మారాయి. విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ సహా ఐదుగురు మరణించడం పార్టీకి తీరని లోటు. టేబుల్టాప్ రన్వే అంచుకు కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలోనే విమానం కుప్పకూలింది. ఈ విషాదం నుంచి కోలుకుని, సునేత్ర పవార్ నాయకత్వంలో పార్టీని బతికించుకోవడానికి నేతలు ప్రయత్నిస్తున్నారు.