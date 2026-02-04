ETV Bharat / bharat

ఎన్‌సీపీల విలీన యత్నం ఆగినట్టేనా? అజిత్ ఆకస్మిక మరణంతో అనూహ్య మలుపులు

ఎన్‌సీపీల విలీనంపై అజిత్‌తో చర్చలు జరిపానన్న శరద్- విలీనంపై ఫిబ్రవరి 12న ప్రకటన చేయాలని భావించామని వెల్లడి- ఆ విషయమేదీ అజిత్ తనకు చెప్పలేదన్న సీఎం ఫడ్నవిస్

NCP Merger Rumors Maharashtra
NCP Merger Rumors Maharashtra (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 8:35 PM IST

7 Min Read
NCP Merger Rumors Maharashtra : ఎన్‌సీపీ అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ ఆకస్మిక మరణంతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు అనూహ్య మలుపు తీసుకున్నాయి. అజిత్ పవార్​కు చెందిన ఎన్‌సీపీ, ఆయన బాబాయి శరద్ పవార్‌‌కు చెందిన ఎన్‌సీపీ (ఎస్‌పీ) పార్టీల విలీనం ప్రతిపాదనలపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఇరుపార్టీల విలీనంపై అత్యున్నత స్థాయి చర్చలు చివరి దశలో ఉన్న సమయంలో అజిత్ పవార్ చనిపోయారని శరద్ పవార్ ఎన్‌సీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శశికాంత్ షిండే ‘ఈటీవీ భారత్’ ‌కు చెప్పారు. రెండు ఎన్‌సీపీలు మళ్లీ కలవాలని అజిత్ పవార్ కోరుకున్నారని, ఆయన చితిపై ప్రమాణం చేసి ఈ మాటను చెప్పేందుకూ తాను రెడీయే అని ఆయన తెలిపారు.

అయితే, ఈ అంశంపై అజిత్ పవార్ ఎన్‌సీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సునీల్ తత్కారే వాదన పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. ఎన్‌డీఏ కూటమికి మద్దతు ఇస్తానని అజిత్ పవార్ అంటేనే, తామంతా శరద్ పవార్‌ను వదిలేసి ఆయన వెంట నడిచామన్నారు. 2023లో అజిత్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడమే తమ బాధ్యత అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. శరద్ పవార్ వర్గం ఎమ్మెల్యేలకు ఆసక్తి ఉంటే తమ ద్వారా ఎన్‌డీఏ కూటమిలో చేరొచ్చన్నారు. అజిత్ పవార్ జీవించి ఉండగా జరిగిన ఇరు ఎన్‌సీపీల విలీన చర్చలపై రాజకీయ పరిశీలకుల విశ్లేషణతో కథనమిది.

సీఎం ఫడణవీస్ VS శరద్ పవార్
ఈ ఏడాది జనవరి 28న విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ చనిపోయారు. అప్పటి నుంచి రెండు ఎన్‌సీపీ పార్టీల విలీనంపై రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ డిబేట్ నడుస్తోంది. ఇందులో కీలకమైన అంశం ఏమిటంటే, మహారాష్ట్ర సీఎం, బీజేపీ సీనియర్ నేత దేవేంద్ర ఫడణవీస్ కూడా ఫిబ్రవరి 1న దీనిపై కామెంట్స్ చేశారు. అజిత్ పవార్ లేనందున, తదుపరిగా ఎన్‌సీపీ ఎలాంటి రాజకీయ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నా తమ పార్టీ, ప్రభుత్వం మద్దతు ఇస్తాయని సీఎం వెల్లడించారు. రెండు ఎన్‌సీపీల విలీనం గురించి ఎన్నడూ అజిత్ పవార్ మాట్లాడనే లేదని ఆయన కామెంట్ చేశారు. తమ ప్రభుత్వంలో అజిత్ పవార్ స్థానానికి ముప్పు లేనప్పుడు, ఆయన విలీనం గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారని సీఎం ప్రశ్నించారు. ఇరు ఎన్‌సీపీ పార్టీల విలీనాన్ని ఫిబ్రవరి 12న ఖరారు చేసుకోవాలని అజిత్, తాను నిర్ణయించామని, ఈ చర్చలు జరుగుతుండగానే అజిత్ చనిపోయారని జనవరి 31న శరద్ పవార్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. దీనికి కౌంటర్ ఇస్తూ సీఎం ఫడణవీస్​పై వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సీఎం ఫడణవీస్​కు శరద్ పవార్ వరుస కౌంటర్లు
రెండు ఎన్‌సీపీల విలీనంపై సీఎం ఫడణవీస్ చేసిన కామెంట్స్‌కు ఫిబ్రవరి 2, 4 తేదీల్లో శరద్ పవార్ ఘాటుగా కౌంటర్లు ఇచ్చారు. అజిత్ పవార్, జయంత్ పాటిల్, సుప్రియా సులే, రోహిత్ పవార్ మాత్రమే ఇరు ఎన్‌సీపీ పార్టీల విలీనంపై జరిగిన రహస్య చర్చల్లో పాల్గొన్నారని ఆయన వెల్లడించారు. అజిత్ పవార్ ఎన్‌సీపీలోని సునీల్ తత్కారే లాంటి లీడర్లు కూడా ఈ చర్చలలో భాగం కాలేదన్నారు. అలాంటప్పుడు ఎవరూ చెప్పకుండా, రహస్య చర్చల్లో ఏయే అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయో సీఎం ఫడణవీస్​కు ఎలా తెలుస్తుందని శరద్ పవార్ ప్రశ్నించారు. పార్టీల విలీన చర్చల గురించి ఏమీ తెలియనప్పుడు, వాటిలో భాగం కానప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడే హక్కు సీఎంకు లేదన్నారు. మొత్తం మీద సునేత్రా పవార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు తనకు సంతోషంగా ఉందన్నారు.

అజిత్ విలీన ప్రతిపాదనను ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకించారా?
ఫిబ్రవరి 12న ఇరు ఎన్‌సీపీ పార్టీలను విలీనం చేయాలనే అజిత్ పవార్ ప్రతిపాదనను ఎన్‌సీపీలోని ముఖ్య నేతలు ప్రఫుల్ పటేల్, సునీల్ తత్కారే వ్యతిరేకించారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇరు పార్టీలు విలీనం అయ్యాక కూడా అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమిలోనే కొనసాగాలని అజిత్ పవార్ నిర్ణయించారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందుకు ప్రతిగా శరద్ పవార్ ఎన్‌సీపీలోని కొందరు సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవులను ఇచ్చేందుకూ అజిత్ ఓకే చెప్పారని అంటున్నారు. అయితే ఈ ప్రతిపాదనలను ప్రఫుల్ పటేల్, సునీల్ తత్కారే సహా పలువురు అజిత్ వర్గం ఎమ్మెల్యేలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారని సమాచారం. దీనివల్ల అజిత్ పవార్ వెంట విధేయంగా నడిచిన తాము మంత్రి పదవులను, కీలక అవకాశాలను కోల్పోవాల్సి వస్తుందనే ఆందోళన వారిలో వ్యక్తమైందని చెబుతున్నారు. ఇరు ఎన్‌సీపీల విలీనాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న అజిత్ వర్గం ఎమ్మెల్యేలు, గతంలో ప్రత్యేకంగా సమావేశాలు కూడా జరుపుకొన్నట్లు మహారాష్ట్ర మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. తాజాగా సీఎం ఫడణవీస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, రెండు ఎన్‌సీపీ పార్టీల విలీనాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న అజిత్ వర్గం ఎమ్మెల్యేల వాదనకు మద్దతు ఇచ్చేలా ఉన్నాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఎన్‌సీపీల విలీనాన్ని బీజేపీయే అడ్డుకుందా?
ఒకవేళ అజిత్‌తో శరద్ పవార్ చేతులు కలిపితే, ఇరుపార్టీల ఓటుబ్యాంకు ఏకీకరణ జరుగుతుంది. ఈ పరిణామం వల్ల రాబోయే కాలంలో రాష్ట్రంలో తమకు రాజకీయంగా నష్టం జరుగుతుందనే భావనకు బీజేపీ అగ్రనేతలు వచ్చి ఉంటారని పలువురు రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. అందుకే ఇరు ఎన్‌సీపీల విలీనంపై చర్చలు ముందుకు సాగకుండా పావులు కదిపి ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే అజిత్ పవార్ చనిపోయిన మూడో రోజునే (జనవరి 31న) సునేత్రా పవార్‌ను ముంబయికి పిలిపించి డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించి ఉండొచ్చని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఓ వైపు ఎన్‌సీపీల విలీనం జరగకుండా అడ్డుకుంటూ, మరోవైపు అజిత్ పవార్ ఎన్‌సీపీకి ప్రభుత్వంలో పెద్దపీట వేస్తూ చాకచక్యంగా బీజేపీ పెద్దలు రాజకీయ వ్యూహాన్ని అమలు చేశారని అంటున్నారు.

2019లోనే అజిత్ పవార్, శరద్ పవార్ రాజకీయ యుద్ధం
2014లో మహారాష్ట్రలోని బీజేపీ సర్కారుకు బయటి నుంచి శరద్ పవార్ మద్దతు ప్రకటించారు. కానీ 2019లో కాంగ్రెస్‌తో కూడిన మహా వికాస్ అఘాడీ కూటమిలో శరద్ పవార్ ఎన్‌సీపీ చేరింది. అయితే ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత, 2019లో నవంబర్ 23న తెల్లవారుజామున సంచలన రీతిలో మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా అజిత్ పవార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేశారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం శరద్ పవార్ ఆమోదంతోనే జరిగిందని దేవేంద్ర ఫడణవీస్, అజిత్ పవార్ అప్పట్లో పదేపదే చెప్పారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు, కొందరు ఎన్‌సీపీ ఎమ్మెల్యేలు కలిసి నాటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ లెక్కన ఎన్‌డీఏ కూటమిలో చేరాలనే ఆలోచన మొదటి నుంచే శరద్ పవార్‌కు ఉంది. మెజారిటీని నిరూపించుకోలేకపోవడంతో ఆ ప్రభుత్వం 80 గంటలే నిలిచింది. 2019 నవంబర్ 26న అజిత్ పవార్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. అదే రోజు సాయంత్రం శివసేన, ఎన్‌సీపీ, కాంగ్రెస్‌లు కలిసి 'మహా వికాస్ ఆఘాడి' కూటమిని అధికారికంగా ప్రకటించాయి. 2019 నవంబరు 28న సీఎంగా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రమాణం చేశారు. శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్‌సీపీలోకి అజిత్ పవార్ తిరిగి వచ్చారు. ఈ ప్రభుత్వంలోనూ 2019 డిసెంబర్ 30న ఉప ముఖ్యమంత్రిగా అజిత్ పవార్ ప్రమాణం చేశారు.

పార్టీకి శరద్ పవార్ రాజీనామా : ఎన్‌సీపీలో చీలిక
2023 మే 2న ఎన్‌సీపీ జాతీయ అధ్యక్ష పదవికి శరద్ పవార్ రాజీనామా చేశారు. ఇకపై తన పార్టీ జాతీయ వ్యవహారాలను కూతురు సుప్రియా సులే, రాష్ట్ర వ్యవహారాలను అజిత్ పవార్ చూస్తారని ఆయన ప్రకటించారు. కానీ 2023 మే 5న ఆ రాజీనామాను శరద్ పవార్ ఉపసంహరించుకున్నారు. ఈ అంశాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన అజిత్ పవార్ తన రాజకీయ ఉనికి కోసం వేరు కుంపటి పెట్టుకోవాలనే ఆలోచనలు మొదలుపెట్టారు. అజిత్ పవార్ తన సొంత వర్గాన్ని (ఎన్‌సీపీ - అజిత్ పవార్) అధికారికంగా 2023 జూలై 2న ఏర్పాటు చేశారు. ఆ రోజున ఆయన తన మద్దతుదారులైన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ఏకనాథ్ షిండే - దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ప్రభుత్వంలో చేరి, ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

విలీన చర్చలకు ఆ పరిణామమే సాక్ష్యం
2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో సుప్రియా సులే, సునేత్రా పవార్ పరస్పరం తలపడ్డారు. గత మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అజిత్ పవార్, యుగేంద్ర పవార్ మధ్య పోటీ కనిపించింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 41 సీట్లను గెలుచుకోవడం ద్వారా అజిత్ పవార్ ఎన్‌సీపీ మరింత బలపడింది. కట్ చేస్తే, రెండేళ్ల తర్వాత పరిస్థితులు మారాయి. ఇటీవలే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో అజిత్ ఎన్‌సీపీ, శరద్ పవార్ ఎన్‌సీపీ కలిపి పోటీ చేశాయి. ఇరుపార్టీల విలీనం దిశగా అజిత్ పవార్, శరద్ పవార్ మధ్య చర్చలు జరిగాయి అనేందుకు ఈ అంశమే కీలకమైన సాక్ష్యమని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు.

భవిష్యత్ ప్రయోజనాలను అజిత్ ఆశించి ఉండొచ్చు
‘‘అజిత్ పవార్ ఎన్‌సీపీ ప్రస్తుతం అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమిలో ఉంది. చనిపోవడానికి ముందు వరకు డిప్యూటీ సీఎం పదవిలో అజిత్ ఉన్నారు. ఇలాంటప్పుడు అధికారాన్ని వదులుకోవడానికి అజిత్ పవార్ ఆసక్తి చూపే అవకాశాలైతే ఉండవు. కానీ శరద్ పవార్‌ పార్టీతో చేతులు కలిపి, భవిష్యత్ రాజకీయ ప్రయోజనాలను అజిత్ పవార్ ఆశించి ఉండొచ్చు. ఇరు ఎన్‌సీపీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి, బలమైన రాజకీయ పక్షంగా ఎన్‌సీపీని చేయాలని ఆయన అనుకొని ఉండొచ్చు. తద్వార ఎన్‌డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం నుంచి మరిన్ని మంత్రి పదవులను పొందాలనే వ్యూహాన్ని కూడా బహుశా అజిత్ రచించి ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఇరు ఎన్‌సీపీల విలీనం జరిగి ఉంటే, బీజేపీకి కొత్త సవాళ్లు ఏర్పడి ఉండేవి. ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యాబలం ప్రాతిపదికన కొన్ని మంత్రి పదవులను ఉమ్మడి ఎన్‌సీపీకి ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇవన్నీ జరగలేదు కాబట్టి, మహారాష్ట్రలోని ఎన్‌డీఏ ప్రభుత్వంలో బీజేపీ పైచేయి కొనసాగుతోంది’’ అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శైలేంద్ర పరంజపే విశ్లేషించారు.

