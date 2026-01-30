ETV Bharat / bharat

ఎన్సీపీ, ఎన్సీపీ-SP పార్టీల విలీనానికి అజిత్ పవార్ వద్ద రోడ్‌మ్యాప్ ఉందని భవిష్యత్తులో ఉమ్మడిగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపైనా కార్యాచరణ రూపొందించారని వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 7:27 AM IST

1 Min Read
NCP Merger Rumors Maharashtra : ఎన్సీపీ, ఎన్సీపీ-SP పార్టీల విలీనానికి దివంగత మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ కార్యాచరణ రూపొందించారని ఆయన సన్నిహితుడు కిరణ్ గుజర్ తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని విమాన ప్రమాదం జరగడానికి 5 రోజుల ముందు అజిత్ పవార్ స్వయంగా తనకు చెప్పారని వెల్లడించారు. మరికొన్ని రోజుల్లో విలీన ప్రక్రియ పూర్తికావాల్సి ఉండగా విమాన ప్రమాదం జరిగిందని కిరణ్ గుజర్ ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ఎన్సీపీ, ఎన్సీపీ-SP పార్టీల విలీనానికి అజిత్ పవార్ వద్ద రోడ్‌మ్యాప్ ఉందని భవిష్యత్తులో ఉమ్మడిగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపైనా కార్యాచరణ రూపొందించారని తెలిపారు. రెండు పార్టీల విలీనానికి సంబంధించి శరద్ పవార్‌తో పాటు ఆయన కుమార్తె సుప్రియా సూలేతో సానుకూల చర్చలు జరిగాయని చెప్పారు. శరద్ పవార్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న సమయంలోనే రెండు పార్టీలను విలీనం చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు అజిత్ పవార్ కొందమంది జర్నలిస్టులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అజిత్ పవార్ నేతృత్వంలోని NCP, శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ-SP పార్టీలుకలిసి పోటీ చేశాయి. వచ్చే నెలలో జరగనున్న జెడ్పీ ఎన్నికల్లోనూ కలిసి పోటీ చేస్తున్నాయి. వాటి ప్రచారంలో పాల్గొనేందుకు వెళుతూనే అజిత్ విమాన ప్రమాదంలో మృతిచెందారు.

