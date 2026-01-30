NCP పగ్గాలు చేపట్టనున్న సునేత్ర పవార్- శనివారమే డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం?
జనవరి 31న ఎన్సీపీ శాసనసభా పక్ష సమావేశం- ఎన్సీపీ అధినేతగా సునేత్ర పవార్ను ఎన్నుకోనున్నట్లు మంత్రి ఛగన్ భుజ్బల్ వెల్లడి
Sunetra become NCP Leader : మహారాష్ట్ర దివంగత ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ భార్య సునేత్ర పవార్ ఎన్సీపీ పగ్గాలు చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జనవరి 31న ఎన్సీపీ శాసనసభా పక్ష సమావేశం జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో ఆమెను తమ నేతగా ఎన్నుకోనున్నట్లు మంత్రి ఛగన్ భుజ్బల్ తెలిపారు. ముంబయిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. సునేత్ర పవార్ను ఉపముఖ్యమంత్రిగా చేసేందుకు పార్టీలో ఏకాభిప్రాయం ఉందని భుజ్బల్ పేర్కొన్నారు. శాసనసభా పక్షం నిర్ణయం తీసుకుంటే, శనివారమే ఆమె ఉపముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినా తమకు అభ్యంతరం లేదని సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ చెప్పినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం సునేత్ర పవార్ రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. అజిత్ పవార్ మరణంతో బారామతి అసెంబ్లీ స్థానం ఖాళీ అయింది.
అయితే అజిత్ పవార్ మరణించిన నేపథ్యంలో సంతాప దినాల నిబంధనలను పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. సీనియర్ నేతలు ప్రఫుల్ పటేల్, సునీల్ తత్కరే ఈ సాంకేతిక అంశాలను చూస్తున్నారు. సంతాప దినాలు మూడు రోజులా లేక పది రోజులా అనేది తేలాల్సి ఉంది. ఏది ఏమైనా శనివారం జరిగే సమావేశంలో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని భుజ్బల్ స్పష్టం చేశారు. ఖాళీగా ఉన్న శాసనసభా పక్ష నేత పదవిని, డిప్యూటీ సీఎం పదవిని భర్తీ చేయడమే తమ తక్షణ కర్తవ్యం అని ఆయన తెలిపారు. అయితే శనివారమే ఆమె డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.