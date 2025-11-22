అల్ ఫలా యూనివర్సిటీకి ఎన్సీఎంఈఐ నోటీసులు- మైనారిటీ హోదా రద్దుకు రంగం సిద్ధం!
Published : November 22, 2025 at 3:08 PM IST
Notices On Al Falah University: దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన బాంబు పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి దర్యాప్తు వేగంగా కొనసాగుతుంది. ఈ ఉగ్రవాద చర్యతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఫరీదాబాద్లోని 'అల్-ఫలా యూనివర్సిటీ'పై కొరడా ఝుళిపించేందుకు జాతీయ మైనారిటీ విద్యాసంస్థల కమిషన్ (ఎన్సీఎంఈఐ) సిద్ధమవుతోంది. అందులో భాగంగా ఎన్సీఎంఈఐ యూనివర్సిటీకి షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసింది. ఈ వర్సిటీకి ఉన్న 'మైనారిటీ' హోదాను ఎందుకు రద్దు చేయకూడదో కారణాలు చెప్పాలంటూ ఎన్సీఎంఈఐ అడిగింది.
పేలుడుతో లింకులు
నవంబర్ 10న ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు బాంబు పేలుడులో 15మంది మరణించారు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన డాక్టర్ ఉమర్ నబీ (పేలుడు పదార్థాలున్న కారును నడిపిన వ్యక్తి), ఈ కుట్రలో మరో నిందితుడు డాక్టర్ ముజమ్మిల్ షకీల్ ఇద్దరూ అల్-ఫలా యూనివర్సిటీలో పనిచేసినవారే. విద్యా సంస్థ ముసుగులో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు ఇది అడ్డాగా మారిందన్న అనుమానాలతో కమిషన్ ఈ తీవ్రమైన చర్యకు ఉపక్రమించినట్లు తెలుస్తోంది.
డిసెంబర్ 4న విచారణ
మైనారిటీ కమిషన్ వర్గాల ప్రకారం, యూనివర్సిటీకి ఉన్న మైనారిటీ హోదాను ఎందుకు వెనక్కి తీసుకోకూడదో వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులో ఎన్సీఎంఈఐ పేర్కొంది. ఈ కేసు విచారణను డిసెంబర్ 4వ తేదీకి షెడ్యూల్ చేసింది. వర్సిటీ రిజిస్ట్రార్తో పాటు హరియాణా విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి కూడా నివేదిక సమర్పించాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 30(1) ప్రకారం మైనారిటీలకు విద్యాసంస్థలు స్థాపించుకోడానికి, నిర్వహించుకనేందుకు ప్రథమిక హక్కు ఉంది. కానీ, దేశ భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లితే ఆ హోదాను సమీక్షించే అధికారం ఎన్సీఎంఈఐకు ఉందని ఆ నింబధలో ఉంది.
ఛైర్మన్ ఆస్తికి ఎసరు
ఇదే సమయంలో అల్-ఫలా గ్రూప్ ఛైర్మన్ జావాద్ అహ్మద్ సిద్ధిఖీకి మధ్యప్రదేశ్ సర్కారు మరో షాక్ ఇచ్చింది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్ జిల్లాలో (మౌ కంటోన్మెంట్ బోర్డు పరిధిలో) ఉన్న ఆయన పూర్వీకుల ఆస్తులు అక్రమ నిర్మాణాలని అధికారులు తేల్చారు. ఆ నిర్మాణాలు రక్షణ శాఖకు చెందిన భూమిలో ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మూడు రోజుల్లోగా ఆ కట్టడాన్ని తొలగించాలని కుటుంబ సభ్యులకు అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. అలా చేయకపోతే బోర్డు అధికారులే స్వయంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
గతంలోనూ ఉగ్ర లింకులు
అల్-ఫలా యూనివర్సిటీకి ఉగ్రవాదంతో సంబంధాలు ఉండటం ఇది తొలిసారి కాదని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇండియన్ ముజాహిదీన్ (ఐఎం) కీలక సభ్యుడు మీర్జా షాదాబ్ బేగ్ కూడా అల్-ఫలా యూనివర్సిటీ పూర్వ విద్యార్థే. అతడు 2007లో ఇక్కడి నుంచే బి.టెక్ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏడాదికే, అంటే 2008లో జరిగిన అహ్మదాబాద్ వరుస బాంబు పేలుళ్లలో అతడికి భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
మరోవైపు, ఫరీదాబాద్ పోలీసులు శనివారం అల్-ఫలా యూనివర్సిటీ సమీపంలోని ధౌజ్ గ్రామంలో సోదాలు నిర్వహించారు. అనుమానితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఒకవైపు మైనారిటీ హోదా రద్దు భయం, మరోవైపు ఛైర్మన్ ఆస్తుల కూల్చివేత నోటీసులు, ఇంకోవైపు ఉగ్రవాద లింకులపై దర్యాప్తుతో అల్-ఫలా యూనివర్సిటీ కష్టాల్లో కూరుకుపోయింది.