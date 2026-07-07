ETV Bharat / bharat

సుప్రీం ఆదేశాలతో దిగొచ్చిన NCERT- 8వ తరగతి సోషల్ సైన్స్‌లో న్యాయ వ్యవస్థ అధ్యాయంలో పూర్తిగా మార్పులు

8వ తరగతి సోషల్ సైన్స్ పాఠ్యపుస్తకాన్ని సవరించిన NCERT- న్యాయ వ్యవస్థపై వివాదాస్పద అంశాలు పూర్తిగా తొలగింపు- సుప్రీం కోర్టు జోక్యంతో మార్పులు

NCERT Revised Class 8 Social Science Textbook
Representative Image (X/@ncert)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 5:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NCERT Revised Class 8 Social Science Textbook : న్యాయవ్యవస్థపై వివాదానికి దారితీసిన 8వ తరగతి సోషల్ సైన్స్ పాఠ్యపుస్తకాన్ని జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (NCERT) పూర్తిగా సవరించింది. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు వివాదాస్పద అంశాల్ని తొలగించి కొత్త అధ్యాయాన్ని విడుదల చేసింది. న్యాయ వ్యవస్థలో అవినీతి, కోర్టుల్లో భారీగా కేసుల పెండింగ్, కీలక తీర్పులకు సంబంధించిన అంశాల్ని తొలగించగా- ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (PIL), ట్రైబ్యునల్స్, ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కార విధానాలపై కొత్త సమాచారాన్ని చేర్చింది.

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన 8వ తరగతి సోషల్ సైన్స్ పుస్తకంలోని 'ది రోల్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియరీ ఇన్ సొసైటీ' అధ్యాయంలో న్యాయ వ్యవస్థలో అవినీతి, కేసుల పెండింగ్, మౌలిక వసతుల కొరత, న్యాయమూర్తుల కొరత వంటి అంశాలు ఉండటంతో తీవ్ర వివాదం చెలరేగింది. ఈ అధ్యాయం- న్యాయ వ్యవస్థ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా ఉందని అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనిపైనే సుప్రీం కోర్టు సుమోటాగా విచారణ చేపట్టింది. అనంతరం పాఠ్య పుస్తకానికి సంబంధించిన ముద్రణ పూర్తయిన, డిజిటల్ కాపీలు అన్నింటినీ వెంటనే ఉపసంహరించాలని ఆదేశించింది. అలాగే ఆ పుస్తకాన్ని మళ్లీ ముద్రించడం, డిజిటల్ రూపంలో ప్రచురించడం లేదా పంపిణీ చేయడంపై పూర్తి నిషేధం విధించింది. ఈ నేపథ్యంలో NCERT కూడా క్షమాపణలు చెప్పింది.

TAGGED:

NCERT REMOVES JUDICIARY CHAPTER
SUPREME COURT ORDER ON NCERT
CHANGES IN NCERT CLASS 8 BOOK
CORRUPTION IN JUDICIARY CHAPTER
NCERT REVISED CLASS 8 TEXTBOOK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.