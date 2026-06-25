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6వ తరగతి కన్నడ పాఠ్యపుస్తకంపై అభ్యంతరాలకు ఎన్‌సీఈఆర్​టీ వివరణ- కృష్ణ పేరు నదిని సూచిస్తుందని స్పష్టీకరణ- పుస్తకంలో శాకాహారాన్ని ప్రోత్సహించడం లేదని వెల్లడి

NCERT On Textbook Title And Vegetarianism
Representational Image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 4:39 PM IST

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NCERT On Textbook Title And Vegetarianism : 6వ తరగతి కన్నడ ఆర్-3 పాఠ్యపుస్తకానికి 'కృష్ణ' అనే పేరు పెట్టడం, అలాగే అందులోని ఆహార సంబంధిత అంశాలపై మీడియాలో వ్యక్తమైన కొన్ని అభ్యంతరాలపై జాతీయ విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి (ఎన్‌సీఈఆర్​టీ) స్పష్టతనిచ్చింది. ఈ పుస్తకం శాకాహారాన్ని ప్రోత్సహించదని, అలాగే మాంసాహారాన్ని వ్యతిరేకించదని పేర్కొంది. పాఠ్యపుస్తకం శీర్షికతో పాటు అందులోని ఆహార అంశాలపై కొన్ని వర్గాలు సందేహాలు వ్యక్తం చేశాయని, అయితే ఆ అభ్యంతరాల్లో వాస్తవం లేదని ఎన్‌సీఈఆర్​టీ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

కన్నడ పాఠ్యపుస్తకం పేరు గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ఆర్-3 సిరీస్‌లోని భాషా పాఠ్యపుస్తకాలకు దేశంలోని ప్రముఖ నదుల పేర్లను పెట్టినట్లు గుర్తు చేసింది. అదే విధానంలో కన్నడ పాఠ్యపుస్తకానికి కర్ణాటకలోని ప్రధాన నదుల్లో ఒకటైన కృష్ణా నది పేరు పెట్టామని తెలిపింది. అలాగే, హిందీ పాఠ్యపుస్తకానికి 'గంగా', ఇంగ్లీష్ పాఠ్యపుస్తకానికి 'కావేరి', ఉర్దూ పాఠ్యపుస్తకానికి 'జమునా'(యమునా) పేర్లు పెట్టినట్లు గుర్తుచేసింది. అదే తరహాలో కన్నడ పాఠ్య పుస్తకానికి 'కృష్ణ' అనే పేరు పెట్టినట్లు వివరించింది. జాతీయ విద్యా విధానం-2020, జాతీయ పాఠ్యాచరణ రూపకల్పన-2023లో స్థానిక సంస్కృతి, ప్రాంతీయ అనుబంధం, విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఈ పేర్ల ఎంపిక జరిగిందని ఎన్‌సీఈఆర్​టీ వెల్లడించింది.

సమతుల్య ఆహారంపై పాఠ్యపుస్తకంలో అధ్యాయం
పాఠ్య పుస్తకంలోని ఆహార సంబంధిత అంశాలపై వస్తున్న విమర్శలను కూడా ఎన్‌సీఈఆర్​టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. 6వ అధ్యాయంలో 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అనే శీర్షికతో మంచి ఆరోగ్య కోసం పాటించాల్సిన నియమాల గురించి పేర్కొన్నామని తెలిపింది. సమతుల ఆహారం, వ్యాయామం, పరిశుభ్రత వంటి అంశాల ప్రాముఖ్యతను వివరించామని పేర్కొంది. అలాగే, రోజు వారి ఆహారంలో పాలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు తదితర పోషకాహార పదార్థాలను ఆహారంలో భాగంగా పేర్కొన్నామని తెలిపింది. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి అవసరమైన ఆహారపు అలవాట్లపై విద్యార్థుల్లో అవగాహన కల్పించడమే దీని ఉద్దేశమని పేర్కొంది.

ఆహార వైవిధ్యం గురించి విద్యార్థులకు తెలిపే ప్రయత్నం
ఇక, పాఠ్యపుస్తకంలోని 63వ పేజీలో ఉన్న చిత్రంలో శాకాహారంతో పాటు మాంసాహార పదార్థాల గురించి కూడా ఉందని ఎన్‌సీఈఆర్​టీ వెల్లడించింది. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన సంప్రదాయ ఆరోగ్యకర ఆహారాలను ఉదాహరణలుగా చూపించడం ద్వారా ఆహార వైవిధ్యాన్ని విద్యార్థులకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేశామని పేర్కొంది.

సమతుల ఆహారం అంటే ఏమిటి?
ఇక, సమతుల ఆహారం అంటే ఏమిటి? వంటి ప్రశ్నలు, విద్యార్థుల కార్యకలాపాల ద్వారా ఆ అంశాన్ని మరింత బలోపేతం చేసినట్లు ఎన్​సీఈఆర్​టీ తెలిపింది. విద్యార్థులు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను అర్థం చేసుకునేలా పాఠ్యాంశాలను రూపొందించినట్లు చెప్పింది. అలాగే, ఎన్​సీపీ 2020, ఎన్​సీఎఫ్, ఎస్​ఈ 2023 దార్శనికతకు అనుగుణంగా విద్యార్థులకు నాణ్యమైన బోధన- అభ్యాస సామగ్రిని అందించడంలో తాము కట్టుబడి ఉన్నామని ఎన్‌సీఈఆర్​టీ స్పషం చేసింది. పాఠ్యపుస్తకాల మెరుగుదలకు సంబంధించి విద్యావేత్తలు, తల్లిదండ్రులు, ఇతర భాగస్వాముల నుంచి వచ్చే నిర్మాణాత్మక సూచనలు, అభిప్రాయాలను స్వాగతిస్తామని తెలిపింది.

9వ తరగతి పాఠ్య పుస్తకంలో 'నేషనల్​ ఎమర్జెన్సీ' ప్రస్తావన
ఇదిలా ఉండగా, ఎన్‌సీఈఆర్టీ కొత్తగా రూపొందించిన 9వ తరగతి సాంఘిక శాస్త్రం పాఠ్య పుస్తకంలో 'నేషనల్​ ఎమర్జెన్సీ'ని చేర్చింది. అందులో 1975 సమయంలో దేశం ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి ప్రస్తావించారు. అయితే, ఈ విషయంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ప్రతిపక్ష పార్టీలు వ్యతిరేకించగా, బీజేపీ దీన్ని సమర్థించింది. 1975 జూన్‌ 25 ఒక చీకటి రోజు అని, అధికారాన్ని వినియోగించుకుని అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ ఎమర్జెన్సీకి తెరలేపారని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్‌ పూనావాలా విమర్శించారు. అన్ని రాజ్యాంగ సంస్థలు, మీడియాపై ఆంక్షలు విధించారని మండిపడ్డారు. ఈ అధ్యాయాన్ని పాఠ్యాంశంగా చేర్చడం వల్ల అప్పట్లో జరిగిన విషయాలు విద్యార్థులు తెలుసుకుని. భవిష్యత్తులో అలాంటివి పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త పడతారని పేర్కొన్నారు.

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