అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ ముఠాను పట్టుకున్న NCB- ముంబయిలో రూ.1,745 కోట్ల కొకైన్ స్వాధీనం
ముంబయిలో రూ.1,745కోట్ల 349కిలోల హై-గ్రేడ్ కొకైన్ను స్వాధీనం- డ్రగ్స్ ముఠాలను నిర్దాక్షిణ్యంగా అణిచివేస్తామన్న అమిత్ షా- సలీండోలాను భారత్కు తరలించిన కొన్నిరోజులకే భారీగా డ్రగ్స్ స్వాధీనం
Published : May 1, 2026 at 12:32 PM IST
NCB Busts Major Narcotics : అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ ముఠాను పట్టుకున్నట్లు కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. ముంబయిలో 1,745కోట్ల విలువైన 349కిలోల హై-గ్రేడ్ కొకైన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు అమిత్ షా ఎక్స్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. మాదకద్రవ్యాలను సరఫరా చేసే ముఠాలను నిర్దాక్షిణ్యంగా అణిచివేయాలని ప్రభుత్వం నిశ్చయించినట్లు చెప్పారు. NCB ఓ చిన్న సరుకు ఆధారంగా వెళ్లి భారీ డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ను ఛేదించటం 'బాటమ్-టు-టాప్' విధానానికి ఓ అద్భుత ఉదాహరణ అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా NCB బృందాన్ని అభినందించారు. దావూద్ ఇబ్రహీం ప్రధాన అనుచరుడు, డ్రగ్ ట్రాఫికర్ సలీం డోలాను తుర్కియే నుంచి భారత్కు తరలించిన కొన్నిరోజులకే భారీ మొత్తంలో డ్రగ్స్ పట్టుబడటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Union Home Minister Amit Shah tweets, " the narcotics control bureau has cracked down on a major international narcotics ring seizing 349 kgs of high-grade cocaine worth rs.1745 crore in mumbai. this is a trailblazing example of bottom to top approach where the agency traced back… pic.twitter.com/jxaZA0mtee— ANI (@ANI) May 1, 2026