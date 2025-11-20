ETV Bharat / bharat

మావోయిస్టులు హింసా మార్గాన్ని వదిలేస్తున్నారు : రాష్ట్రపతి ముర్ము

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయన్న రాష్ట్రపతి- జన్‌జాతీయ గౌరవ్ దివస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముర్ము

Murmu
Murmu (X@rashtrapatibhvn)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Murmu On Maoists : దేశవ్యాప్తంగా మావోయిస్టులు హింసా మార్గాన్ని వదిలి ప్రధాన స్రవంతిలోకి వస్తున్నారని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అన్నారకు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో పని చేస్తూ వామపక్ష తీవ్రవాదం నిర్మూలనను సాధ్యం చేస్తున్నాయని చెప్పారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని అంబికాపుర్‌లో "జన్‌జాతీయ గౌరవ్ దివస్" కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఛత్తీస్‌గఢ్ గవర్నర్ రామెన్ డేకా, ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయ్‌ సైతం పాల్గొన్నారు.

మావోయిస్టులు కార్యకలపాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి: ముర్ము
కార్యక్రమంలో భాగంగా మాట్లాడిన ద్రౌపదీ ముర్ము, దేశవ్యాప్తంగా మావోయిస్టు కార్యకలాపాలు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయని తెలిపారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో కృషి చేస్తున్న నేపథ్యంలో వామపక్ష తీవ్రవాద నిర్మూలన త్వరలోనే సాధ్యమవుతుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. హింస మార్గాన్ని వీడి ప్రధాన స్రవంతిలోకి వస్తున్న నక్సలైట్లు అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

దేశ అభివృద్ధిలో పోషిస్తున్న పాత్రను!
అంబికాపుర్‌లోని సురగుజా జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన జన్​జాతీయ గౌరవ్​ దివస్​ వేడుకలో ఛత్తీస్‌గఢ్ గవర్నర్ రామెన్ డేకా, ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయ్ కూడా హాజరయ్యారు. గిరిజన మహానాయకుడు బిర్సా ముండా జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకునే ఆ వేడుకలో రాష్ట్రపతి గిరిజన సమాజానికి ప్రాధాన్యం, వారు దేశ అభివృద్ధిలో పోషిస్తున్న పాత్రను వివరించారు.

సమగ్ర వికాసానికి వారి సహకారం అత్యంత కీలకం!
గిరిజన సమాజాలు ఇతర సామాజిక వర్గాల సరసన దశలవారీగా ముందుకు సాగాలని రాష్ట్రపతి ముర్ము ఆకాంక్షించారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యమయ్యే కొద్దీ వారి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ సమగ్ర వికాసానికి వారి సహకారం అత్యంత కీలకమని పేర్కొన్నారు. ఇటీవలి కాలంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో జరిగిన బస్తర్ ఒలింపిక్స్‌లో లక్షా అరవై అయిదు వేల మందికి పైగా పాల్గొనడం విషయంలో తాను సంతోషకరంగా భావిస్తున్నానని ముర్ము అన్నారు.

దేశంలోని గిరిజన బాలికలకు ఆదర్శం!
క్రీడలు గిరిజన సమాజానికి సహజ ప్రతిభ, వారిలోని శక్తి, సామర్థ్యాలను బయటకు తీసే వేదికలని చెప్పారు. అంతేకాకుండా క్రీడా రంగంలో గిరిజన యువత సత్తా చాటుతున్నారని, ఇటీవల రాష్టప్రతి భవన్‌లో భారత మహిళల వరల్డ్ కప్ విజేత జట్టును కలిసిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రత్యేకంగా గిరిజన యువ క్రికెటర్ కరణ్తి గౌడ్‌ను ప్రశంసించారు. ఆమె ప్రయాణం చాలా సవాళ్లతో నిండి ఉందని తెలిపారు. కానీ కష్టపడి, అంకితభావంతో జాతీయ జట్టులో కరణ్తి గౌడ్‌ స్థానం సంపాదించిందని తెలిపారు. ఆమె ధైర్యం, పట్టుదల దేశంలోని గిరిజన బాలికలకు ఆదర్శమని చెప్పారు.

మహిళలు ఎదిగితేనే సమాజం ముందుకు సాగుతుంది: రాష్ట్రపతి ముర్ము
అయితే సంప్రదాయ క్రీడలను కాపాడి, ప్రచారం చేయడం ముఖ్యమని ఆమె హితవు పలికారు. గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వెలువడే ప్రతిభావంతుల కోసం మెరుగైన అవకాశాలు అందుబాటులోకి రావాలని ఆమె కోరుకున్నారు. సమాజ నిర్మాణంలో మహిళల పాత్రను ప్రస్తావించారు. మహిళలు ఎదిగితేనే సమాజం ముందుకు సాగుతుందని తెలిపారు. వారి సాధికారతతోనే అభివృద్ధి మార్గం బలోపేతం అవుతుందని రాష్ట్రపతి ముర్ము పేర్కొన్నారు.

