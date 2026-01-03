ETV Bharat / bharat

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో భారీ ఎన్‌కౌంటర్‌- 12 మంది మావోయిస్టులు మృతి

సుక్మా జిల్లాలో కాల్పులు- కాల్పుల్లో కుంటా ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శి మంగడు మృతి- ఘటనాస్థలి నుంచి ఏకే-47, ఇన్సాస్ రైఫిల్స్, ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

Chhattisgarh Naxalites encounter
Chhattisgarh Naxalites encounter (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Chhattisgarh Naxalites Encounter : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపుర్ జిల్లాలో శనివారం తెల్లవారుజామున భద్రతా సిబ్బంది, నక్సలైట్ల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో 12 మంది నక్సలైట్లు మరణించారు. మావోయిస్టు కేడర్ల ఉనికి గురించి అందిన సమాచారం ఆధారంగా ఛత్తీస్‌గఢ్ పోలీసులు, డీఆర్​జీ బృందం నక్సల్ వ్యతిరేక ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి.

ఈ క్రమంలో జిల్లా దక్షిణ ప్రాంతంలోని ఓ అటవీ ప్రాంతంలో ఉదయం 5 గంటల ప్రాంతంలో కాల్పుల ఘటన జరిగిందని ఓ అధికారి పేర్కొన్నారు. ఈ కాల్పుల్లో కుంటా ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శి మంగడు మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలం నుంచి పలువురి నక్సలైట్ల మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

