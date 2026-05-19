వారి త్యాగాల వల్లే మార్చి 31 కంటే ముందే నక్సలిజాన్ని నిర్మూలించాం : అమిత్ షా
బస్తర్ నక్సల్స్ రహిత ప్రాంతంగా మారడం అందరికీ గర్వకారణమన్న అమిత్ షా- అభివృద్ధి జరగకపోవడానికి అసలు కారణం నక్సలిజమేనని వ్యాఖ్య
Published : May 19, 2026 at 6:20 PM IST
Amit Shah Statement on Naxalism : భద్రతా బలగాల ధైర్యసాహసాలు, త్యాగాల వల్లే నిర్దేశిత గడువు 2026 మార్చి 31 కంటే ముందే దేశం నుంచి నక్సలిజాన్ని అంతం చేసినట్లు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్లో జరిగిన 26వ సెంట్రల్ రీజనల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. బస్తర్ నక్సల్స్ రహిత ప్రాంతంగా మారడం అందరికీ గర్వకారణమని అన్నారు. కేంద్రం చేపట్టిన నక్సల్స్ రహిత పోరాటానికి చాలా బీజేపీయేతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మద్దతు తెలిపాయని పేర్కొన్నారు. కానీ, ఛత్తీస్గఢ్లో గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం తమకు కనీస సహకారం అందించలేదని ఆరోపించారు. 2023 డిసెంబరు 13న ఛత్తీస్గఢ్లో బీజేపీ సర్కార్ ఏర్పడిన వెంటనే బస్తర్లో మిగిలిన నక్సలైట్లను ఏరివేశామని అమిత్ షా తెలిపారు. బస్తర్ ప్రజలు ఇప్పుడు నిర్భయంగా జీవిస్తున్నారన్న ఆయన, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి చేపట్టిన 'వీర్ గుండాధర్ సేవా డేరా' కార్యక్రమాన్ని కొనియాడారు.
"బస్తర్ ప్రజల్లో ఇప్పుడు భవిష్యత్తు పట్ల ఆత్మవిశ్వాసం, భరోసా వాతావరణం కనిపిస్తోంది. భయానక వాతావరణం, తుపాకుల నీడలో బతకాల్సిన పరిస్థితులు ఇప్పుడు ముగిసిపోయాయి. ఎట్టకేలకు బస్తర్ స్వేచ్ఛగా ఊపిరి పీల్చుకుంటోంది. బస్తర్ నక్సల్ రహిత ప్రాంతంగా మారడం మనందరికీ ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. 2024 ఆగస్టు 24న జరిగిన ఒక సమావేశంలోనే 2026 మార్చి 31 నాటికి దేశాన్ని నక్సలిజం నుంచి విముక్తి చేస్తామని ప్రకటించాం. భద్రతా దళాల శౌర్యం, ధైర్యం, త్యాగాల ఫలితంగా మార్చి 31 గడువు తేదీకి ముందే నక్సలిజం పూర్తిగా నిర్మూలించాం. కాగా, 2023 డిసెంబర్ 13న విష్ణు దేవ్ సాయి నాయకత్వంలో ఛత్తీస్గఢ్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అంతకుముందు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండేది. నక్సల్ రహిత ఉద్యమంలో బీజేపీయేతర ప్రభుత్వాలు చాలా వరకు మాకు మద్దతు ఇచ్చాయి, కానీ ఛత్తీస్గఢ్లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం మాకు మద్దతు ఇవ్వలేదు."
--అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
'అభివృద్ధి జరగకపోవడానికి అసలు కారణం నక్సలిజమే'
"నక్సల్ బరి నుంచి నక్సలిజం విస్తరించడం మొదలైనప్పటి నుంచి దానికి మద్దతిచ్చే మేధావులు ఒక వాదన వినిపిస్తూ వస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి జరగనందు వల్లే నక్సలిజం ఉద్భవించిందని చెబుతున్నారు. కానీ అది నిజం కాదు. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అభివృద్ధి జరగకపోవడానికి అసలు కారణం నక్సలిజమే అని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. దేశంలో నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాల కంటే కూడా వెనుకబడిన ప్రాంతాలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ నక్సలిజం పుట్టలేదు. ఆ ప్రాంతాలు క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ముందుకు వెళ్తున్నాయి. మన బస్తర్, ఇతర నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాలు మాత్రం ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లుగా ఉండిపోయాయి." అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు.
VIDEO | Jagdalpur, Chhattisgarh: Union Home Minister Amit Shah says, " i want to offer my heartfelt tributes to the soldiers who made the ultimate sacrifice and gave their everything in the anti-naxal campaign. and to all those who lost their family members due to naxalism, i also… pic.twitter.com/vMbmE7LWfq— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
VIDEO | Jagdalpur, Chhattisgarh: Union Home Minister Amit Shah says, " for the entire naxal-free region, a single target has been set, to complete the journey from security to trust, from trust to development, from development to prosperity, and from prosperity to contentment, all… pic.twitter.com/mqeHb4jSKs— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
"బస్తర్ ప్రాంతంతో సహా ఈ జిల్లా మొత్తాన్ని నక్సలిజం నుంచి విముక్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర హోం శాఖ ఇక్కడ సుమారు 200 భద్రతా శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ శిబిరాల్లోని CRPF, DRG, ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసు సిబ్బంది ఆయా ప్రాంతాల భద్రతను పర్యవేక్షించేవారు. అయితే ఇప్పుడు బస్తర్ నక్సల్ రహితంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మొదటి దశలో భాగంగా అందులోని 70 శిబిరాలను 'వీర్ షహీద్ గుండాధర్ సేవా డేరా'లుగా మార్చాలని మేము నిర్ణయించాము." అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, సోమవారమే ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్లో అమిత్ షా 'షహీద్ వీర్ గుండాధర్ సేవా డేరా జన సువిధా కేంద్రాన్ని' ప్రారంభించారు. ఈ సేవా కేంద్రం ద్వారా రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన 371 పథకాల ప్రయోజనాలు ఒకే చోట ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
