వామపక్షాల కంచుకోట 'నక్సల్బరీ'లో BJP పాగా- ఈ మార్పునకు కారణం ఏమిటి? ఈటీవీ భారత్​ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్​!

'నక్సల్బరీ'లో మారిపోయిన రాజకీయం- వామపక్షాల కంచుకోటలో బీజేపీ హవా- కమలదళం 'ఆపరేషన్ లోటస్‌'కు ప్రతిఫలం- అప్రమత్తమైన టీఎంసీ- కానూ సన్యాల్‌ గుడిసెపై టీఎంసీకి ఆకస్మిక ప్రేమ- నక్సల్బరీ నుంచి ఈటీవీ భారత్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్

Naxalbari Of North Bengal
Naxalbari Of North Bengal (ETV Bharat)
By Bilal Bhat

Published : December 15, 2025 at 8:44 PM IST

Naxalbari Of North Bengal : బంగాల్‌లో వచ్చే సంవత్సరమే (2026లో) అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని ఉత్తర బంగాల్ ప్రాంతం ఈసారి పోల్స్‌లో అత్యంత కీలకంగా మారనుంది. ఒకప్పుడు నక్సలైట్ ఉద్యమానికి కేంద్ర బిందువుగా నిలిచిన నక్సల్బరీ గ్రామం ఈ ప్రాంతంలోనే ఉంది. నక్సల్బరీ కేంద్రంగా జరిగే రాజకీయాల ప్రభావం యావత్ ఉత్తర బంగాల్‌ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కనిపిస్తుంటుంది. గతంలో ఉత్తర బెంగాల్ వామపక్షాలకు కంచుకోటగా ఉండేది. ఇప్పుడు అక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ హవా వీస్తోంది. చారు మజుందార్, కానూ సన్యాల్‌, లెనిన్, స్టాలిన్ వంటి వామపక్ష యోధుల విగ్రహాలతో కూడిన 'నక్సల్బరీ టియానన్మెన్ స్క్వేర్' చుట్టూనే గతంలో రాజకీయాలు జరిగేవి. కానీ ఇప్పుడు అందరి చూపు నక్సల్బరీలోని కొత్త కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నం వైపు మళ్లింది. ఆర్ఎస్ఎస్ క్యాడర్ ఏళ్ల తరబడి చేసిన శ్రమ వల్లే నక్సల్బరీలో ఈ దిశగా మార్పు వచ్చింది. ఇంతకీ ఉత్తర బంగాల్‌‌‌పై బీజేపీ ఎలా పట్టును సాధించింది? నక్సల్బరీలో కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నం ఏర్పాటు తర్వాత వచ్చిన మార్పు ఏమిటి? ప్రస్తుత పరిస్థితిపై నక్సల్బరీ గ్రామస్థులు, వామపక్ష నేతలు ఏమంటున్నారు? ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధుల గ్రౌండ్ రిపోర్ట్.

నక్సల్బరీలో ఆపరేషన్ లోటస్‌
బంగాల్ రాజకీయాల్లో తప్పనిసరిగా ప్రస్తావనకు వచ్చే పేరు 'నక్సల్బరీ'. నక్సలైట్ ఉద్యమం ఈ ఊరిలోనే పుట్టింది. ఇది ఉత్తర బంగాల్ ప్రాంతం పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న 54 అసెంబ్లీ స్థానాలు 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి. వాటిలో వీలైనన్ని ఎక్కువ సీట్లను సాధించాలనే లక్ష్యంతో బీజేపీ ఉంది. 'నక్సల్బరీ' పుణ్యమా అని కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఉత్తర బంగాల్‌ ప్రాంతం వామపక్ష పార్టీలకు కంచుకోటగా ఉండిపోయింది. అయితే 2011 సంవత్సరం తర్వాత రాష్ట్రంలోని వామపక్ష పార్టీలు కలిసికట్టుగా ఎన్నికల వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసుకోలేకపోయాయి. ప్రత్యేకించి కాంగ్రెస్‌తో పొత్తు విషయంలో ఆ పార్టీలు రెండుగా చీలిపోయాయి. ఈ పరిణామాన్ని గుర్తించిన బీజేపీ అగ్రనేత, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షా 'ఆపరేషన్ లోటస్‌'ను మొదలుపెట్టారు.

A view of recently built Kargil War Memorial In Naxalbari
నక్సల్బరీలో నిర్మించిన కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నం (ETV Bharat)

దళితులు, మహలీలు, గూర్ఖాలు, రాజ్‌బన్షీలపై ఫోకస్
ఆపరేషన్ లోటస్‌లో భాగంగా 2017లో నక్సల్బరీ గ్రామంలో ఓ దళిత కుటుంబంతో కలిసి అమిత్‌షా భోజనం చేశారు. ఉత్తర బెంగాల్‌లో పూరి గుడిసెల్లో నివసించే మహలీ వర్గం ప్రజలకు పక్కా ఇళ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఈ ప్రాంతంలోని డార్జిలింగ్‌లో ఉన్న గూర్ఖాలు, కూచ్ బెహార్‌లో ఉన్న రాజ్‌బన్షీల ప్రత్యేక రాష్ట్రం లేదా ప్రత్యేక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాన్ని కోరుతున్నారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీతోనే ఇలాంటి డిమాండ్లు సాకారం అవుతాయనే సందేశాన్ని గూర్ఖాలు, రాజ్‌బన్షీలకు బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ చేరవేశాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంతో బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ మున్ముందుకు సాగాయి. 2021 బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వీటి ఫలితం వచ్చింది. అంతకుముందు ఎన్నికల్లో 3 స్థానాల్లో గెల్చిన బీజేపీ, 2021లో ఏకంగా 77 సీట్లు కైవసం చేసుకుంది. బీజేపీకి ఇన్ని సీట్లు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఉత్తర బెంగాల్ ప్రాంతమే.

A selfie-point setup at the recently built Kargil War Memorial in Naxalbari.
కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సెల్ఫీ పాయింట్. (ETV Bharat)

సెల్ఫీ పాయింట్‌గా కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నం
గతంలో నక్సల్బరీ గ్రామం అనగానే నక్సలైట్ ఉద్యమకారులు, విశ్వ విఖ్యాత కమ్యూనిస్టుల తొమ్మిది విగ్రహాలు, పేర్లతో కూడిన స్మారక స్థలి గుర్తుకొచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఊరిలో కొత్తగా ఏర్పాటైన కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నంపైనా చర్చ జరుగుతోంది. కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారు వ్యూహాత్మకంగానే దీన్ని ఏర్పాటు చేయించిందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. కార్గిల్ యుద్ధంలో అమరులైన భారత సైనికుల జ్ఞాపకార్థం నక్సల్బరీ గ్రామ ప్రవేశద్వారం వద్ద ఈ స్మారకాన్ని నిర్మించారు. ఇది దేశభక్తికి, యుద్ధ జ్ఞాపకానికి చిహ్నం. ఇక్కడ పాలరాతిపై కార్గిల్ అమరవీరుల పేర్లు ఉన్నాయి. ఉత్తర బెంగాల్‌లోని కొండ ప్రాంతాల విప్లవ యోధులను గుర్తుచేసేందుకు ఖుక్రీ (నేపాలీ కత్తి)ని ఈ స్మారక చిహ్నంలో చేర్చారు. ఈతరం యువతతో కనెక్ట్ అయ్యేలా ఇందులో హృదయం ఎమోజీ కూడా ఉంది. అందుకే ఇప్పుడిది సెల్ఫీ పాయింట్‌గా మారింది.

A view of recently built Kargil War Memorial In Naxalbari
నక్సల్బరీలో నిర్మించిన కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నం (ETV Bharat)

కానూ సన్యాల్‌ గుడిసెపై టీఎంసీకి ఆకస్మిక ప్రేమ
నక్సల్బరీ సమీపంలోని సెఫ్తులాజోట్‌లో కానూ సన్యాల్‌ వెదురు గుడిసె ఉంది. ఇందులో ప్రస్తుతం సీపీఎం కార్యకర్తలు లైబ్రరీని నిర్వహిస్తున్నారు. దీని పక్క నుంచే మణి నదికి చెందిన ఒక చిన్న వాగు ప్రవహిస్తుంటుంది. అసెంబ్లీ పోల్స్ సమీపించడంతో ఇప్పుడు కానూ సన్యాల్‌ వెదురు గుడిసెపై అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్(టీఎంసీ) పార్టీకి కూడా ఆసక్తి పెరిగింది. ఆ గుడిసెను పర్యాటక ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దాలని సీఎం మమతా బెనర్జీ సర్కారు యోచిస్తోంది. దీనిపై ఇటీవలే డార్జిలింగ్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం సమీక్షా సమావేశం కూడా నిర్వహించింది.

A view of Kanu Sanyal's home which the TMC-government is planning to convert into a tourist attraction in Naxalbari
నక్సల్బరీలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చాలని యోచిస్తున్న కను సన్యాల్ ఇల్లు (ETV Bharat)
A view of Jangal Santhal's residence in Naxalbari.
నక్సల్బరీలోని జంగల్ సంతాల్ నివాసం (ETV Bharat)

ఇది మా టియానన్మెన్ స్క్వేర్: ఐఎన్‌టీ టీయూసీ
నక్సల్బరీలోని 1967 తిరుగుబాటు స్మారక చిహ్నంపై చెక్కిన బెంగాలీ వచనాన్ని చూపిస్తూ, టీఎంసీ అనుబంధం ఐఎన్‌టీ టీయూసీ కార్మిక సంఘం ఆఫీస్ బేరర్ నిర్జల్ డే కీలక వ్యాఖ్య చేశారు. ఇది తమ 'టియానన్మెన్ స్క్వేర్' అని అన్నారు.

West Bengal's
నక్సల్బరీలోని 'టియానన్‌మెన్ స్క్వేర్' (ETV Bharat)

నక్సల్బరీ మహనీయులు నిస్వార్థపరులు
"కార్గిల్ వంటి యుద్ధాలలో అమరులైన సైనికులు తమ డ్యూటీని చేశారు. దానికి వాళ్లు జీతం తీసుకున్నారు. కానీ 'టియానన్మెన్ స్క్వేర్' నక్సల్బరీలో ఉన్న మహనీయులు నిస్వార్థపరులు. వాళ్లు ఒక లక్ష్యం కోసం ప్రాణాలిచ్చారు" అని నక్సల్బరీ గ్రామానికి చెందిన ప్రదీప్ దేవ్‌నాథ్ తెలిపారు.

Pradeep Debnath, a resident of Naxalbari.
ప్రదీప్ దేబ్‌నాథ్, నక్సల్బరీ నివాసి (ETV Bharat)

నా హృదయం బీజేపీ కోసం కొట్టుకుంటోంది
"నేను మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న లక్ష్మీ భండార్ పథకం లబ్ధిదారురాలిని. అయినా నా హృదయం బీజేపీ కోసం కొట్టుకుంటోంది. బీజేపీ దేశ నిర్మాణం కోసం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అందులో భాగంగానే కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నాన్ని నక్సల్బరీలో ఏర్పాటు చేసింది" అని నక్సల్బరీకి చెందిన రైతు మీను సైబా తెలిపారు.

Meenu Saiba, seen posing for a picture while she was taking a break from farm work.
మీసు సైబా, పొలం పనులు చేసి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న మహిళ (ETV Bharat)

కానూ సన్యాల్, చారు మజుందార్‌లతో కలిసి ఉద్యమించాను : శాంతి ముండా
"నా పేరు శాంతి ముండా. నేను కానూ సన్యాల్, చారు మజుందార్‌లతో కలిసి ఉద్యమించాను. పోరాట పంథా విషయంలో విభేదాలతో కానూ సన్యాల్, చారు మజుందార్‌‌ విడిపోయిన తర్వాత నేను కూడా మనసు మార్చుకున్నాను. కానూ సన్యాల్ వెంట నేను నడిచాను. సాయుధ పోరాటం చేయాలనే మజుందార్ నిర్ణయం ముమ్మాటికీ తప్పే. ఏది ఏమైనా వామపక్షాలకు బంగాల్‌లో మళ్లీ స్వర్ణయుగం వచ్చి తీరుతుంది" అని సీపీఐ(ఎంఎల్) సభ్యురాలు, 87 ఏళ్ల శాంతి ముండా చెప్పారు.

Shanti Munda, an octogenarian and member of the Communist Party of India (Marxist-Leninist).
శాంతి ముండా, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్-లెనినిస్ట్) సభ్యురాలు (ETV Bharat)

