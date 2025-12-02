కాల్పుల విరమణ విజ్ఞప్తి పాకిస్థాన్ నుంచే వచ్చింది : వైస్ అడ్మిరల్ స్వామినాథన్
భారత నౌకాదళం దాడుల ముప్పును పాక్ గ్రహించింది- అతి తక్కువ సమయంలో 30కిపైగా నౌకల సమీకరణ : వైస్ అడ్మిరల్ కె స్వామినాథన్
Published : December 2, 2025 at 3:07 PM IST
Navy vice Admiral On OP Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో నౌకాదళం దాడుల ముప్పును గ్రహించే పాకిస్థాన్, కాల్పుల విరమణకు విజ్ఞప్తి చేసినట్లు నౌకాదళం వైస్ అడ్మిరల్ కె.స్వామినాథన్ తెలిపారు. నౌకాదళం వార్షికోత్సవానికి ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన వైస్ అడ్మిరల్ స్వామినాథన్ ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా అతితక్కువ సమయంలో 30కిపైగా నౌకలను, జలాంతర్గాములను సమీకరించినట్లు చెప్పారు. విక్రాంత్ క్యారియర్ బ్యాటిల్ గ్రూప్లో భాగంగా మక్రాన్ తీరంలో నౌకలను ముందు వరుసలో నిలిపినట్లు వెల్లడించారు.
'ఏప్రిల్లో వరుసగా ఆయుధ పేలుళ్లు విజయవంతంగా నిర్వహించటం సహా భారత నౌకాదళం మోహరింపు వల్ల పాకిస్థాన్ నౌకాదళం తన తీరప్రాంతానికే పరిమితమైంది. భారత నౌకాదళం దాడుల ముప్పును గ్రహించి పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణకు విజ్ఞప్తి చేయటానికి ఒక కారణం.' అని స్వామినాథన్ చెప్పారు.
అంతకుముందు జరిగిన ఓ సమావేశంలో పాక్ ఆయుధ సంపత్తి గురించి స్వామినాథన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంతరం ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి పాక్ ఆయుధాలను సేకరించడం ఆదోళన కలిగించే విషయమని పేర్కొన్నారు. సైనిక సామర్థ్యాలను పెంచుకునే పనిలో దాయాది దేశం నిమగ్నమైందని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు చైనా నేవీ కూడా ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దళంగా మారిందని తెలిపారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా విస్తరిస్తోందన్నారు. అంతేకాకుండా చైనా నేవీ మూడో విమాన వాహన నౌక 'ఫుజియాన్'ను ప్రారంభించిందని పేర్కొన్నారు. ఇది కమ్యూనిస్ట్ దేశం ప్రపంచ వ్యూహాత్మక సిగ్నలింగ్లో భాగం అన్నారు. చైనా హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో ఐదు నుంచి ఎనిమిది వాహన నౌకలను ఏర్పాటు చేసిందని, దీంతో మరింత దృఢంగా మారుతోందని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల చైనా శాశ్వత సవాలుగా కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: Chief of Naval Staff, Admiral Dinesh K Tripathi says, " cumulatively, we have clocked almost 11,000 ship days and 50,000 flying hours since the last navy day and counting. we have maintained one ship in the gulf of aden continuously since 2008. the ship is relieved… pic.twitter.com/K1eqK1EfHT— ANI (@ANI) December 2, 2025
ఆపరేషన్ సిందూర్ ఇంకా కొనసాగుతోంది!
ఇదిలా ఉండగా ఆపరేషన్ సిందూర్ ఇంకా కొనసాగుతోందని నౌకాదళం చీఫ్ అడ్మిరల్ దినేష్ త్రిపాఠి తెలిపారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ కేవలం సైనికపరంగానే కాకుండా పాకిస్థాన్కు ఆర్థికంగా కూడా నష్టం కలిగించినట్లు వివరించారు. ఈ ఆపరేషన్ కారణంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో గణనీయమైన సంఖ్యలో వాణిజ్య నౌకలు పాకిస్థాన్కు ప్రయాణించడానికి నిరాకరించాయన్నారు. అదేవిధంగా ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో నౌకాదళం దూకుడుగా వ్యవహరించటం వల్లే పాక్ నౌకాదళం తమ తీరప్రాంతానికి పరిమితమైనట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా నౌకాదళం చీఫ్ త్రిపాఠి దిల్లీలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. పాకిస్థాన్తో వైరం కారణంగా పశ్చిమ అరేబియా సముద్రంసహా అన్నిప్రాంతాల్లో ఉన్నతస్థాయి ఆపరేషన్లకు నౌకాదళం సన్నద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు ఎర్ర సముద్రంలో హౌతీలతో సహా, ప్రపంచ సముద్ర ముప్పులను ఎదుర్కోవడంతో భారత నావికా దళం చిరుకుగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు. అంతేకాకుండా సముద్ర మార్గాల ద్వారా తరలించే సరుకులను సురక్షితంగా వాటి గమ్యస్థానానికి చేర్చడానికి నేవీ 40 క్యాపిటల్ షిప్లను మోహరించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో దాదాపు 520 మంది ప్రాణాలను రక్షించిందని తెలిపారు. నవంబర్ 23 నుంచి దాదాపు 62 మంది సముద్రపు దొంగలను పట్టుకుందన్నారు. గత సంవత్సరం సముద్రంలో సాహసోపేతమైన ఆపరేషన్లకు గానూ తమ ఓడల్లో ఒకటి అంతర్జాతీయంగా ప్రశంసా పత్రాన్ని అందుకుందన్నారు.
'ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పాక్ భారీగా ఆయుధాల కొనుగోలు- చైనాతో కలిసి పెద్ద కుట్ర!'
