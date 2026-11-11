దేశంలోనే క్లీనెస్ట్ సిటీగా నవీ ముంబయి- లిస్ట్లో విజయవాడ, విశాఖ
India Cleanest Cities 2026 : దేశంలోనే అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరంగా నవీ ముంబయికి మొదటి స్థానం లభించింది. రెండో స్థానంలో సూరత్, మూడో స్థానంలో విజయవాడ నిలిచాయి.
Published : November 11, 2026 at 6:51 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే వార్షిక స్వచ్ఛతా సర్వేలో నవీ ముంబయి దేశంలోనే అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరంగా అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ జాబితాలో సూరత్ రెండో స్థానంలో నిలవగా, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన విజయవాడ మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. దిల్లీలో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము విజేతలకు ఈ స్వచ్ఛతా పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు. 10 లక్షల పైబడిన జనాభా కేటగిరీలో ఆంధ్రప్రదేశ్కే చెందిన గ్రేటర్ విశాఖపట్నం (GVMC) దేశంలోనే క్లీనెస్ట్ సిటీగా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ విభాగంలో వైజాగ్ తర్వాతి స్థానాల్లో జబల్పూర్, లఖ్నవూ వరుసగా రెండు, మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. 3 నుంచి 10 లక్షల జనాభా విభాగంలో మధ్య ప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిన్ తొలి స్థానం దక్కించుకోగా, చండీగఢ్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు మూడో స్థానంలో నిలిచి సత్తా చాటాయి. గత 8 సంవత్సరాలుగా వరుసగా దేశంలోనే క్లీనెస్ట్ సిటీగా అగ్రస్థానంలో నిలుస్తూ వచ్చిన మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్ ఈ ఏడాది టాపర్ల జాబితాలో చోటు దక్కించుకోకపోవడం గమనార్హం.