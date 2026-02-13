టార్గెట్ ‘స్వచ్ఛ ఆహార్’- ఏడాదికి రైతులకు రూ.4వేల ప్రోత్సాహకం- అన్నదాతలకు ఆదర్శంగా సురేంద్ర అవానా
రైతుల్లోకి ‘నేషనల్ మిషన్ ఆన్ నేచురల్ ఫార్మింగ్’- ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే అన్నదాతలకు ఏటా రూ.4వేలు- పోషణ్ వాటికలు వేదికగా రైతులకు ట్రైనింగ్ -తొలుత కొద్దిపాటి స్థలంలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసేలా ప్రోత్సాహం
Published : February 13, 2026 at 10:28 PM IST
National Mission on Natural Farming : ఎరువులు, రసాయనాలు, క్రిమిసంహారకాలు లేకుండా పండించిన స్వచ్ఛమైన ఆహారం దొరకడమే ఇప్పుడు కష్టంగా మారింది. రసాయనభరిత ఆహారాన్ని తినడం వల్ల నాలుగు పదుల వయసులోనే ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు అలుముకుంటున్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం దృష్టి ఆహార రంగంపై ఉంది. ఆహార స్వచ్ఛతను మెరుగుపర్చడం కోసం ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని, సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ దిశగా రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేక పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ప్రగతిశీల రైతు సురేంద్ర అవానా పూర్తిగా ప్రకృతి వ్యవసాయంపైనే ఫోకస్ పెట్టారు. ఇందుకుగానూ ఇప్పటికే ఆయనకు ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు లభించాయి. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసేలా రైతులను సమాయత్తం చేసేందుకు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను ‘ఈటీవీ భారత్’కు సురేంద్ర అవానా వివరించారు.
రైతులకు రోల్ మోడల్గా సురేంద్ర అవానా
రాజస్థాన్లోని జైపుర్ జిల్లా బిచూన్ గ్రామం పరిధిలో ప్రగతిశీల రైతు సురేంద్ర అవానా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్నారు. ఈవిభాగంలో నిత్యం ఎంతోమంది రైతులకు ఆయన విలువైన సలహాలు, సూచనలను అందిస్తున్నారు. సురేంద్ర అవానా స్ఫూర్తితో రాజస్థాన్లో ఎంతోమంది రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళ్లుతున్నారు. తద్వారా దేశ ప్రజల కోసం స్వచ్ఛమైన ఆహారం పండుతోంది. సురేంద్ర ఈసారి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో గోధుమలు, బార్లీ, ఆవాలు, కూరగాయలు, సుగంధ ద్రవ్యాలను పండిస్తున్నారు. ఇదే పొలంలో రెండు మునగ మొక్కలు, ఒక వేప మొక్క, రెండు ఉసిరి మొక్కలు, కొన్ని కలబంద మొక్కలనూ నాటారు. ఈ అన్ని పంటల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలను పశువులకు పశుగ్రాసంగా పెట్టొచ్చు. దీనివల్ల ఆ పశువులు ఇచ్చే పాలు కూడా స్వచ్ఛంగా, రసాయన రహితంగా ఉంటాయి.
ప్రకృతి వ్యవసాయం : ఏడాదికి రూ.4వేల ప్రోత్సాహకం
ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు నేషనల్ మిషన్ ఆన్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ (ఎన్ఎంఎన్ఎఫ్) అనే స్కీంను కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024 నవంబరు నుంచి అమలు చేస్తోందని సురేంద్ర అవానా తెలిపారు. ఈ స్కీంకు ఎంపికయ్యే రైతులకు రూ.4వేలు చొప్పున రెండేళ్ల పాటు ప్రోత్సాహకాన్ని అందిస్తున్నారని చెప్పారు. రాజస్థాన్లోనూ ఈ పథకం అమలవుతోందన్నారు. గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో దీనికి ఎంపికయ్యే 125 మంది రైతులతో ఒక క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. తాజా కూరగాయలను పండించేందుకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల సమీపంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసిన సామాజిక వనాలను పోషణ్ వాటికలు అంటారు. ఎన్ఎంఎన్ఎఫ్ స్కీంకు ఎంపికైన రైతులకు పోషణ్ వాటికలలోనే ప్రకృతి వ్యవసాయంపై ట్రైనింగ్ను ఇస్తున్నారని సురేంద్ర అవానా చెప్పారు.
ఆవు పేడ నుంచి ఎరువులు, ఆవు మూత్రం నుంచి పురుగుమందులు
‘‘ఎన్ఎంఎన్ఎఫ్ స్కీం ద్వారా ఏటా లభించే రూ.4వేల ప్రోత్సాహకంతో ప్రకృతి వ్యవసాయానికి అవసరమైన పదార్థాలను రైతులు కొనుక్కోవచ్చు. ఆవు పేడ నుంచి ఎరువులు, ఆవు మూత్రం నుంచి పురుగుమందులు, శిలీంధ్ర నాశకాలను తయారు చేసుకోవాలి. పంటలకు పోషకాలను అందించడానికి, చీడపీడల నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి వీటినే వినియోగించాలి. పోషణ్ వాటికలలో జరిగే ట్రైనింగ్లో ఇవన్నీ రైతులకు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు నేర్పిస్తున్నారు. ప్రధానంగా తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు, కూరగాయల సాగుపై టిప్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ ట్రైనింగ్ పూర్తయ్యాక, తొలుత ప్రయోగాత్మకంగా కనీసం ఒక ఎకరం భూమిలో, కుటుంబం అవసరాలకు సరిపడా పంటను ప్రకృతి వ్యవసాయంతో పండించమని రైతులకు శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా ఆ కొద్దిపాటి భూమి ఆరోగ్యకరంగా మారుతుంది. కనీసం రైతు కుటుంబానికైనా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం లభిస్తుంది. రసాయనాలు, క్రిమిసంహారకాలు లేకుండా పండించే ఈ పంటకు మార్కెట్లో భారీ ధర లభిస్తోంది. ప్రకృతి వ్యవసాయం రైతులను లాభాల బాట పట్టించగలదు. పంట దిగుబడి, మార్కెట్లో లభించిన రేటును బట్టి ఆ తర్వాత కావాలంటే సాగు విస్తీర్ణాన్ని రైతు పెంచుకోవచ్చు’’ అని సురేంద్ర అవానా చెప్పారు.
పంటకు పొలంలోనే సర్టిఫికేషన్
‘‘ప్రకృతి వ్యవసాయంతో రైతులు పండించిన పంటను రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన జిల్లాస్థాయి కమిటీ వెళ్లి తనిఖీ చేస్తుంది. అక్కడికక్కడే రైతులకు సేంద్రీయ వ్యవసాయం, ప్రకృతి వ్యవసాయంలపై సర్టిఫికెట్లను జారీ చేస్తోంది. గతంలో ఈ సర్టిఫికేషన్ల కోసం రైతులు జిల్లా కేంద్రం జైపూర్లోని వ్యవసాయ శాఖ ఆఫీసుకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ప్రకృతి వ్యవసాయం, సేంద్రీయ వ్యవసాయం సర్టిఫికేషన్లకు ఫీజు రూ.2,350 ఉంది. సేంద్రీయ డైరీ, ఎరువులకు సర్టిఫికేషన్ పొందేందుకు రూ.5,000 చెల్లించాలి. భవిష్యత్తులో సర్టిఫికేషన్లు ఉచితంగా ఇస్తే బాగుంటుంది’’ అని సురేంద్ర అవానా వివరించారు.
అవి సప్లై చేసేలా సన్నకారు రైతులకు ట్రైనింగ్
‘‘జైపూర్ జిల్లాలోని జాబ్నర్ ప్రాంతంలో ఎన్ఎంఎన్ఎఫ్ స్కీంకు చాలామంది చిన్న,సన్నకారు రైతులను ఎంపిక చేశారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే ఇతర రైతులకు సహాయం చేసేలా వారిని సమాయత్తం చేస్తున్నారు. ఈ దిశగా ఆ రైతులకు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ట్రైనింగ్ను ఇస్తున్నారు. సేంద్రీయ, ప్రకృతి వ్యవసాయాలకు అవసరమైన ఎరువులు, పురుగుమందులు, మొక్కలను సిద్ధం చేసి సప్లై చేసేలా జాబ్నర్ ప్రాంత చిన్న, సన్నకారు రైతులు సిద్ధం అవుతున్నారు. ఇందుకోసం ఆ రైతులకు ప్రభుత్వం ఏటా రూ.50వేలు చొప్పున సహాయాన్ని అందిస్తోంది. ఆ రైతులు ట్రైనింగ్ను పూర్తి చేసుకొని ఎరువులు, పురుగుమందులు, మొక్కలను సప్లై చేసే నాలుగు కేంద్రాలను జైపూర్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారు’’ అని సురేంద్ర అవానా వివరించారు.
సురేంద్ర అవానా పొందిన అవార్డులివీ
- ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఫెల్లో ఫార్మర్ అవార్డు 2023ను సురేంద్ర అవానా పొందారు.
- ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ నుంచి జగ్జీవన్ రామ్ ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మర్ అవార్డును అందుకున్నారు.
- ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మర్ అవార్డు 2021, నేషనల్ గోపాల్ రత్న అవార్డు 2021లను ఆయనకు ప్రదానం చేశారు.
- సెంట్రల్ షీప్ అండ్ ఊల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇండియన్ గ్రాస్ ల్యాండ్ అండ్ ఫాడర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ యానిమల్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ వంటి సంస్థలు కూడా సురేంద్ర అవానా సేవలను గుర్తించాయి.
- రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం నుంచి 2023లో రాష్ట్ర స్థాయి పశుసంవర్ధక ప్రథమ అవార్డును సురేంద్ర అవానా పొందారు.
సేంద్రీయ వ్యవసాయం vs ప్రకృతి వ్యవసాయం
- సేంద్రీయ, ప్రకృతి వ్యవసాయాల మధ్య స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉంది.
- రైతులు సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి అవసరమైన సేంద్రీయ విత్తనాలు, పురుగుమందులు, ఎరువులను నిర్దిష్ట విక్రేత నుంచి పొందొచ్చు.
- వ్యవసాయాన్ని ట్రాక్టర్ సహాయంతో చేయొచ్చు.
- ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతులు పొలంలో లభించే వనరులనే పంటసాగుకు ఉపయోగించుకుంటారు.
- ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతులు తమ సొంత పంటల నుంచి సేకరించిన విత్తనాలను మాత్రమే విత్తుతారు.
- పంటలకు అవసరమైన ఎరువులు, పురుగుమందులను పొలంలోనే తయారు చేస్తారు.
- ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతు వ్యవసాయ భూమిలోనే నీటికుంటను తవ్వుకుంటాడు. ఆ నీటినే పంటసాగుకు వినియోగిస్తాడు. నీటి పంపింగ్ కోసం సౌరశక్తి వనరులను ఉపయోగిస్తాడు.
- పశువులకు అవసరమైన మేతను కూడా తమ పొలంలోనే రెడీ చేస్తారు.
- ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతులు పంటసాగు అవసరాల కోసం ఎద్దులను ఉపయోగిస్తారు.
- ఈ అన్ని చర్యల వల్ల పంటసాగు ఖర్చులు తగ్గిపోతాయి.
- ఈ రైతులు ఎద్దుల జతను సమకూర్చుకునేందుకు రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం గత బడ్జెట్లో రూ.30వేల వార్షిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది.