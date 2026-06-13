పరీక్షలను పటిష్ఠంగా నిర్వహించేందుకు NTA కీలక నిర్ణయం- డిజిటల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం
మరికొద్ది రోజుల్లో నీట్ యూజీ రీటెస్ట్- కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ- iGOT కర్మయోగి ప్లాట్ఫారమ్లో ప్రత్యేక డిజిటల్ శిక్షణా కార్యక్రమం ప్రారంభం
Published : June 13, 2026 at 4:49 PM IST
NTA Digital Training Programme : తాము నిర్వహించే ప్రవేశ పరీక్షల పేపర్లు లీక్ అవుతున్న నేపథ్యంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నీట్-యూజీతో సహా తాము నిర్వహించే పరీక్షల పర్యవేక్షణ, ఇన్విజిలేషన్ను బలోపేతం చేయడానికి ఐగాట్ కర్మయోగి భారత్ ప్లాట్ఫామ్లో 'పరీక్షా కర్మయోగి: కెపాసిటీ-బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ అఫీషియల్స్' అనే ప్రత్యేక డిజిటల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం పరీక్షా సిబ్బంది సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, ఆఫ్లైన్, పెన్-పేపర్ ఆధారిత పరీక్షలను సజావుగా, సురక్షితంగా, ప్రామాణికంగా నిర్వహించడానికి రూపొందించామని ఎన్టీఏ ప్రకటించింది. ఇది నీట్ యూజీ సహా ఎన్టీఏ నిర్వహించే ఎగ్జామ్స్లో పాల్గొనే పరీక్షా కేంద్రాల సూపరింటెండెంట్లు, ఇన్విజిలేటర్లు, సిబ్బంది కోసం ఉద్దేశించినదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎన్టీఏ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.