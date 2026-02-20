ఏప్రిల్ 1 నుంచి టోల్ప్లాజాల్లో డిజిటల్ చెల్లింపులు- నో క్యాష్ పేమెంట్స్!
Published : February 20, 2026 at 7:38 PM IST
Toll Plazas May Go Cashless : జాతీయ రహదారులపై టోల్ చెల్లింపులను ఏప్రిల్ 1 నుంచి పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలోనే నిర్వహించాలని నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం, ఏప్రిల్ 1 నుంచి టోల్ ప్లాజాల వద్ద నగదు చెల్లింపులు అనుమతించబడవు. కేవలం ఫాస్టాగ్ (FASTag) లేదా యూపీఐ ద్వారా మాత్రమే ఫీజు వసూలు చేస్తారు.
ప్రస్తుతం 98% లావాదేవీలు డిజిటల్గానే జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, టోల్ వ్యవస్థను 100 శాతం పారదర్శకంగా మార్చడమే ఎన్హెచ్ఏఐ ఉద్దేశంగా ఉంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల టోల్ ప్లాజాల వద్ద వాహనాల రద్దీ తగ్గి, ప్రయాణ సమయం ఆదా అవుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 1150 టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ కొత్త నిబంధనలు అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.