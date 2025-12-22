నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో సోనియా, రాహుల్కు మరోసారి నోటీసులు
ట్రయల్ కోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన ED- స్పందించాలంటూ గాంధీలకు దిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు- మార్చి 12 నాటికి వాయిదా
Published : December 22, 2025 at 3:41 PM IST
National Herald Case : నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ట్రయల్ కోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఈడీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై స్పందించాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీకి దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశించింది. డిసెంబర్ 16న ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుపై స్టే కోరుతూ ED దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై జస్టిస్ రవీంద్ర దూదేజా నోటీసులు జారీ చేశారు. కాగా, ఈ పిటిషన్ తదుపరి విచారణను 2026 మార్చి 12 నాటికి వాయిదా వేసింది దిల్లీ హైకోర్టు . ED తరపున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదించగా, గాంధీ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు అభిషేక్ సింఘ్వీ, R S చీమా హాజరయ్యారు.
చట్టప్రకారం పరిగణనలోకి తీసుకోవడం కుదరదని ట్రయల్ కోర్టు తీర్పు
అంతకుముందు నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీపై ఈడీ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్షీట్ను పరిగణనలోకి తీసుకునేందుకు దిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు నిరాకరించింది. మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ కింద ఈడీ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదును కొనసాగించలేమని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ప్రైవేటు వ్యక్తి చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈడీ ఈ కేసులో దర్యాప్తు జరిపి ఛార్జ్షీట్ను దాఖలు చేసినట్లు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి విశాల్ గోగ్నే అన్నారు. చట్టప్రకారం దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం కుదరదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే దిల్లీ ఆర్థిక నేరాల విభాగం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేసిన ఆయన, అలాంటప్పుడు ఈడీ ఛార్జ్షీట్ ఆధారంగా తీర్పు ఇవ్వడం తొందరపాటు చర్యే అవుతుందన్నారు.
ఏంటీ కేసు?
1938లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్థాపించిన చారిత్రక వార్తాపత్రిక నేషనల్ హెరాల్డ్లో అవకతవకలు జరిగాయంటూ 2012లో బీజేపీ నేత సుబ్రమణియన్ స్వామి పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రిక, అసోసియేటెడ్ జర్నల్స్ లిమిటెడ్ (AJL) సంస్థలో మనీ లాండరింగ్ జరిగినట్లు ఈడీ తేల్చింది. ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ నేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీకి సంబంధించిన యంగ్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏజెఎల్ సంస్థకు చెందిన రూ.2000 విలువైన స్థలాలను కేవలం రూ.50 లక్షలకే దక్కించుకున్నట్లు అభిమోగాలు మోపింది. వైఐఎల్లో రాహుల్కు 38శాతం, సోనియాకు 38శాతం షేర్లు ఉన్నాయి. ఏజేఎల్కు చెందిన 99 శాతం షేర్లను యంగ్ ఇండియన్ లిమిటెడ్కు బదిలీ చేశారు. ఈ లావాదేవీ మనీలాండరింగ్లో భాగమని ఈడీ ప్రధానంగా ఆరోపిస్తోంది.
2021 నుంచి సాగుతున్న ఈడీ దర్యాప్తు
దీనిపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ 2021 నుంచి అధికారికంగా దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. 2025 ఏప్రిల్ 9న మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్లు 3, 4 కింద చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో సోనియా గాంధీని ఏ1గా, రాహుల్ గాంధీని ఏ2గా ఈడీ చేర్చింది. వారితో పాటు మోతీలాల్ వోరా, ఆస్కార్ ఫెర్నాండెజ్, సుమన్ దూబే, శ్యామ్ పిట్రోడాలతోపాటు యంగ్ ఇండియన్ అనే ఒక ప్రైవేటు కంపెనీ కుట్రకు, మనీలాండరింగ్కు పాల్పడినట్టు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. కాగా మోతీలాల్ వోరా 2020లో, ఆస్కార్ ఫెర్నాండెజ్ 2021లో మరణించారు.
