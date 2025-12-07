ETV Bharat / bharat

వెయ్యి అడుగుల లోయలో పడిన కారు- ఆరుగురు స్పాట్ డెడ్​!

ప్రమాద ఘటనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్‌ దిగ్భ్రాంతి

Nashik Road Accident
Nashik Road Accident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 10:57 PM IST

1 Min Read
Nashik Road Accident : మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ కారు అదుపుతప్పి సుమారు వెయ్యి అడుగుల లోయలో పడిపోవడంతో ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఇంకోకరు తీవ్రంగా గాయపడి ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
నాశిక్‌లోని సప్తశృంగి గఢ్‌ ఘాట్‌ రోడ్డులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ కారు అదుపుతప్పి 1,000 అడుగుల లోయలో పడిపోయింది. ఈమేరకు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతులను నిఫాడ్‌లోని పింపల్‌గావ్‌ బస్వంత్‌ గ్రామస్థులుగా గుర్తించిన పోలీసులు, వీరిలో ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రమాద సమయంలో కారులో ఏడుగురు ఉండగా, ఒకరు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు వివరించారు. ప్రమాద తీవ్రతకు వాహనం ధ్వంసమైందని వెల్లడించారు.

లోయలో పడిన కారు (ETV Bharat)
లోయలో పడిన కారు (ETV Bharat)

మోదీ, ఫడణవీస్‌ దిగ్భ్రాంతి
మరోవైపు ఈ ప్రమాద ఘటనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్‌ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

TAGGED:

NASHIK CAR ACCIDENT
NASHIK ROAD ACCIDENT

