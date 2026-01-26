అంబేడ్కర్ పేరే మర్చిపోతారా?- గణతంత్ర వేడుకల్లో మంత్రిని నిలదీసిన మహిళా ఆఫీసర్

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 6:58 PM IST

Forest Officer Confronts Minister : భారతదేశ 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల వేళ మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌లో అనూహ్య ఘటన జరిగింది. ఒక రాష్ట్ర మంత్రిని, ఒక మహిళా అధికారిణి వేదికపైనే నిలదీసి ప్రశ్నించిన వైనం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. రిపబ్లిక్ డే ప్రసంగంలో రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ పేరును ప్రస్తావించకపోవడంపై అటవీ శాఖ అధికారిణి మాధవి జాదవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహారాష్ట్ర మంత్రి గిరీశ్ మహాజన్ తీరును ఆమె తప్పుబట్టారు. "రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన ఈ పవిత్ర దినాన, ఆ రాజ్యాంగ నిర్మాత పేరే చెప్పరా? బాబాసాహెబ్‌ను విస్మరిస్తారా?" అంటూ ఆమె మంత్రిని, అధికారులను నిలదీసిన తీరు సంచలనం సృష్టించింది.

ఈ ఘటన నాసిక్‌లోని పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో జరిగింది. అక్కడ ప్రధాన గణతంత్ర వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. మంత్రి గిరీశ్​ మహాజన్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రసంగించారు. అయితే, ఆ ప్రసంగంలో ఆయన ఎక్కడా బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ పేరును ఉచ్చరించలేదు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధం లేని ఎందరో వ్యక్తుల పేర్లను ఆయన ప్రస్తావించారు. కానీ రాజ్యాంగానికి ప్రతీక అయిన అంబేడ్కర్ పేరును మాత్రం పూర్తిగా విస్మరించారు. కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తున్న మహిళా యాంకర్ కూడా అంబేడ్కర్ పేరును ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం.

మండిపడ్డ మాధవి
అక్కడే విధుల్లో ఉన్న ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ మాధవి జాదవ్ దీనిని గమనించారు. ఆమె తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు. ప్రోటోకాల్‌ను సైతం పక్కనబెట్టి ఆమె తన నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. "రాజ్యాంగాన్ని రాసిన వ్యక్తిని ఈ సమాజం నుంచి తుడిచిపెట్టేయాలని చూస్తున్నారా?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు. మంత్రి తీరుపై, యాంకర్ తీరుపై ఆమె తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో అక్కడ కాసేపు గందరగోళం నెలకొంది. తోటి అధికారులు ఆమెను సముదాయించడానికి ప్రయత్నించినా ఆమె తగ్గలేదు.

కూలీ పని చేసుకుంటా, కానీ
దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ వీడియోలో మాధవి ఆవేదన స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. "మంత్రి బాబాసాహెబ్ పేరు చెప్పలేదు. ఇది కచ్చితంగా గార్డియన్ మినిస్టర్ చేసిన అతిపెద్ద తప్పు. ఆయన తన తప్పును ఒప్పుకోవాలి. దీనివల్ల నన్ను సస్పెండ్ చేసినా పర్లేదు. ఉద్యోగం పోయినా భయపడను. అవసరమైతే కూలీ పని చేసుకుని బతుకుతాను. కానీ బాబాసాహెబ్ గుర్తింపును చెరిపేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మాత్రం ఊరుకోను. ఆయన గౌరవాన్ని తగ్గించే పనులు చేస్తే నేను చూస్తూ ఉండలేను" అని మాధవి అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.

అసలేం జరిగిందంటే
ఈటీవీ భారత్‌తో మాట్లాడుతూ మాధవి జాదవ్ మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించారు. "మంత్రి బహుమతులు ఇస్తున్న సమయంలో నేను ప్రొటోకాల్ ప్రకారమే వేదిక దగ్గరకు వెళ్లాను. ఆయన బాబాసాహెబ్ పేరు చెప్పలేదు. కనీసం నివాళి అర్పించలేదు. ఇదే విషయాన్ని నేను యాంకర్‌తో చెప్పాను. మంత్రి జెడ్-సెక్యూరిటీలో ఉన్నారని, ఆయన వెళ్లాక మాట్లాడమని చెప్పారు. కనీసం ఒక్క సెకను కూడా కేటాయించలేదు. నేను కేవలం అంబేడ్కర్ విషయం మాత్రమే కాదు, తపోవన్‌లో చెట్ల నరికివేతను ఆపాలని కూడా మంత్రిని కోరాలనుకున్నాను. కానీ వారు నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. కార్యక్రమం మొత్తం స్క్రిప్ట్ ప్రకారం జరిగింది. అందులో ఎక్కడా అంబేడ్కర్ స్మరణ లేదు. నివాళి లేదు, నినాదాలు లేవు. ఇది కచ్చితంగా కుల వివక్షే" అని ఆమె ఆరోపించారు.

పోలీసుల అదుపులో
మాధవి జాదవ్ నిరసనతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆమెను అక్కడి నుంచి బలవంతంగా వాహనంలో ఎక్కించి తరలించారు. "నేను మనసులోనే బాబాసాహెబ్‌కు జైకొట్టాను. అప్పుడే పోలీసులు నన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాసేపటి తర్వాత నన్ను విడుదల చేశారు. నా తరఫున నేను రాజ్యాంగ నిర్మాతకు నివాళి అర్పించాను. దీనిపై నేను గర్వపడుతున్నాను" అని ఆమె తెలిపారు.

వివాదం ముదరడంతో మంత్రి గిరీశ్​ మహాజన్ స్పందించారు. "అంబేడ్కర్ పేరును విస్మరించాలన్న ఉద్దేశం నాకు లేదు. అది అనుకోకుండా జరిగిన పొరపాటు మాత్రమే. నేను భారత్ మాతాకీ జై, వందేమాతరం, శివాజీ మహారాజ్ కీ జై వంటి నినాదాలు చేశాను. బాబాసాహెబ్ పేరును ఉద్దేశపూర్వకంగా వదిలేయలేదు. జరిగిన దానికి విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాను" అని మంత్రి వివరణ ఇచ్చారు.

