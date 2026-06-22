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డ్రగ్స్ రహిత భారత్ దిశగా 'నషా ముక్తి అభియాన్' సక్సెస్- 27కోట్ల మందికి అవగాహన- వ్యసనం నుంచి ఆశల వైపు!

నషా ముక్తి భారత్ అభియాన్ ప్రభావంతో డ్రగ్స్‌కు దూరంగా యువత- ఏకంగా 27.84 కోట్ల మందికి చేరువ- దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి పునరావాసం

Nasha Mukti Bharat Abhiyaan
Representational image (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 7:52 PM IST

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Nasha Mukti Bharat Abhiyaan : దేశాన్ని మాదక ద్రవ్యాల బారి నుంచి విముక్తి కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన నషా ముక్తి భారత్ అభియాన్ (NMBA) గొప్ప ఫలితాలు సాధిస్తోంది. ఈ విశేష కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పటివరకు 27.84 కోట్ల మందికిపైగా అవగాహన కల్పించారు. 28.29 లక్షల మందికి చికిత్స, పునరావాస సేవలు అందించినట్లు కేంద్ర సామాజిక న్యాయ, సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. డ్రగ్స్ వ్యసనం అనే రక్కసి నుంచి దేశ యువతను రక్షించడంలో, వారి జీవితాల్లో సరికొత్త ఆశల్ని నింపడంలో ఈ క్యాంపెయిన్ దేశవ్యాప్తంగా ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పును తీసుకువస్తోంది.

2020 ఆగస్ట్ 15న ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా మాదక ద్రవ్యాల వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఉద్యమంగా మారడం విశేషం. తాజా గణాంకాల ప్రకారం ఈ ప్రచారం ఇప్పటివరకు సరిగ్గా 27,84,60,546 మందికి చేరుకుంది. వీరిలో 10.39 కోట్ల మంది యువత ఉండగా, 7.25 కోట్ల మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా 19.70 లక్షలకుపైగా విద్యా సంస్థల్లో దీనిపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. డ్రగ్స్ వల్ల కలిగే నష్టాలపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించారు.

కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ వివరాల ప్రకారం వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఇప్పటివరకు డ్రగ్స్ ఊబిలో చిక్కుకున్న 28,29,661 మందికి చికిత్స, కౌన్సెలింగ్, పునరావాసం అందించారు. మందులు, యోగా, ధ్యానం, మానసిక చికిత్స, జీవన నైపుణ్యాల శిక్షణ వంటి వివిధ పద్ధతుల ద్వారా వారిని సాధారణ జన జీవితంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఇందులో ముగ్గురు యువకుల రియల్ లైఫ్ స్టోరీల్ని మంత్రిత్వ శాఖ పంచుకుంది.

అసోం యువకుడికి కొత్త జీవితం
అసోంలోని కర్బీ ఆంగ్‌లాంగ్ జిల్లాకు చెందిన 26 ఏళ్ల యువకుడు డ్రగ్స్ వ్యసనం కారణంగా చదువు, భవిష్యత్తు లక్ష్యాల్ని వదిలేశాడు. పోలీస్ ఉద్యోగం చేయాలన్న కల ఉన్నప్పటికీ ఈ మాదక ద్రవ్యాల వ్యసనం అతడి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసింది. ఈ NMBA కింద అందించిన చికిత్స, కౌన్సెలింగ్, ధ్యానం, యోగా ద్వారా అతడు కోలుకొని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి పొంది ప్రస్తుతం పోటీ పరీక్షల కోసం సిద్ధమవుతున్నాడు.

యూపీలో 29 ఏళ్ల యువకుడు
ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రాకు చెందిన 29 ఏళ్ల యువకుడు మద్యం వ్యసనం కారణంగా తీవ్ర మానసిక, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొన్నాడు. కుటుంబం చిన్న ఫుడ్ స్టాల్‌పై ఆధారపడుతూ జీవనం సాగించేది. కేంద్ర ప్రభుత్వ మాదక ద్రవ్య నిరోధక ప్రతిజ్ఞ కార్యక్రమం కింద నిరంతర చికిత్స అందించడం సహా కౌన్సెలింగ్, పర్యవేక్షణతో అతడు కోలుకొని ప్రస్తుతం ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో ఉద్యోగం పొందాడు.

తండ్రిని కోల్పోయి డ్రగ్స్‌కు బానిసైన కేరళ యువకుడు
కేరళ పతనంతిట్ట జిల్లాకు చెందిన మరో యువకుడు చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయి కుటుంబ సమస్యల నేపథ్యంలో డ్రగ్స్ వ్యసనానికి బానిసయ్యాడు. తర్వాత పునరావాస కేంద్రంలో చికిత్స పొందడంతో ఆ ఊబి నుంచి బయటపడి ప్రస్తుతం సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. ఇళ్లలో పని మనిషిగా జీవనం సాగిస్తున్న మీరా అనే ఒక తల్లి మాట్లాడుతూ 'డ్రగ్స్ అనేవి కేవలం ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే కాదు, మొత్తం కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తాయి. పిల్లలపై ఎల్లప్పుడూ నిఘా పెట్టడం సాధ్యం కాదు. కానీ వీటికి దూరంగా ఉండాలన్న అవగాహన కల్పిస్తే, వీటి వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి తెలిస్తే పిల్లలు తమ ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేసుకోరు' అని ఈటీవీ భారత్‌తో చెప్పారు. భారతదేశాన్ని డ్రగ్స్ రహితంగా మార్చేందుకు ఆరేళ్ల కిందట ఈ కార్యక్రమం లాంఛ్ అవగా, క్షేత్ర స్థాయిలో డేటాను పర్యవేక్షించేందుకు 'NMBA మొబైల్ యాప్' కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇంకా అత్యవసర కౌన్సెలింగ్, ఉచిత చికిత్స సహాయం కోసం నేషనల్ టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 14446 ను సంప్రదించొచ్చు.

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TAGGED:

ANTI DRUG CAMPAIGN
GOVERNMENT DE ADDICTION HELPLINE
DRUG FREE INDIA CAMPAIGN
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE
NASHA MUKTI BHARAT ABHIYAAN

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