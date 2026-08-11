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చంద్రుడిపై 'మూన్‌ బేస్‌'- ఇస్రోకు నాసా ఆహ్వానం- భారత్‌, అమెరికా బాండ్ మరింత స్ట్రాంగ్!

చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం వద్ద మానవ స్థావరం ఏర్పాటుకు అమెరికా ప్రణాళిక- ప్రతిష్ఠాత్మక మూన్‌ బేస్‌ కార్యక్రమంలో చేరాలని ఇస్రోకు నాసా ఆహ్వానం- బెంగళూరులో భారత్‌-అమెరికా సివిల్‌ స్పేస్‌ జాయింట్‌ వర్కింగ్‌ గ్రూప్‌ సమావేశం

Moon Base ISRO NASA
లాంచ్ వెహికల్ మార్క్-3 (LVM3) రాకెట్ (CREDITS : ISRO)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 9:53 PM IST

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Moon Base ISRO NASA : అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారత్‌-అమెరికా మధ్య సహకారం మరింత విస్తరించనుంది. చంద్రుడిపై మానవ పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అమెరికా చేపడుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక మూన్‌ బేస్‌ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావాలని భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో)ను అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (నాసా) ఆహ్వానించింది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువానికి సమీపంలో మానవులు నివసించేందుకు వీలుగా శాశ్వత స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది. వరుసగా మానవ సహిత, మానవరహిత మిషన్లను నిర్వహించి ఈ స్థావరాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని నాసా భావిస్తోంది.

దక్షిణ ధ్రువంపైనే ఎందుకు?
చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతం ప్రపంచ అంతరిక్ష సంస్థలకు అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఈ ప్రాంతంలో నీటి మంచు, ఇతర వనరులు ఉండే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. భవిష్యత్తులో వ్యోమగాముల జీవనానికి, పరిశోధనలకు ఇవి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. దీంతో చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై మరిన్ని పరిశోధనలు చేపట్టేందుకు అమెరికా సహా పలు దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. చంద్రుడిపై శాశ్వత స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వ్యోమగాములు అక్కడ నివసిస్తూ, పనిచేస్తూ, శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేసే అవకాశం కల్పించాలన్నది మూన్‌ బేస్‌ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో చంద్రుడిని దాటి సుదూర అంతరిక్ష ప్రాంతాలకు మానవులను పంపేందుకు అవసరమైన సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయడంలోనూ ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతుందని నాసా చెబుతోంది.

ఆర్టెమిస్‌ ఒప్పందాల ఆధారంగా!
భారత్‌, అమెరికా మధ్య ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న అంతరిక్ష భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో నాసా ఈ ఆహ్వానం ఇచ్చింది. ఆర్టెమిస్‌ అకార్డ్స్‌ కింద ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న భాగస్వామ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇస్రోను మూన్‌ బేస్‌ కార్యక్రమంలో భాగం కావాలని నాసా కోరింది. చంద్రుడిపై మానవ పరిశోధనలు, శాస్త్రీయ సమాచార మార్పిడి, సాంకేతిక సహకారం వంటి అంశాల్లో భారత్‌-అమెరికా కలిసి పనిచేసేందుకు ఈ ప్రతిపాదన ఉపయోగపడనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇస్రో భాగస్వామ్యం అయితే చంద్రుడిపై భవిష్యత్తు పరిశోధనల్లో భారత్‌ పాత్ర మరింత పెరగనుంది.

బెంగళూరులో సమావేశం
భారత్‌-అమెరికా సివిల్‌ స్పేస్‌ జాయింట్‌ వర్కింగ్‌ గ్రూప్‌ (CSJWG) తొమ్మిదో సమావేశం ఆగస్టు 5, 6 తేదీల్లో బెంగళూరులోని ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగింది. ఈ సమావేశానికి భారత్‌ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ఇరు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న అంతరిక్ష సహకారాన్ని మరింత విస్తరించడం, కొత్త రంగాల్లో కలిసి పనిచేయడం వంటి అంశాలపై అధికారులు చర్చించారు. ఇప్పటికే కుదిరిన ఒప్పందాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడంతో పాటు శాస్త్రీయ సమాచారాన్ని పరస్పరం పంచుకోవడం, భవిష్యత్తు పరిశోధనల్లో సహకారాన్ని పెంచుకోవడంపై ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. సాధారణ అంతరిక్ష పరిశోధనలతో పాటు వాణిజ్య అంతరిక్ష రంగంలోనూ భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించుకోవాలని నిర్ణయించాయి.

నిసార్‌ మిషన్‌ విజయంతో!
ఇటీవల విజయవంతమైన నాసా-ఇస్రో సంయుక్త నిసార్‌ (NISAR) మిషన్‌ కూడా సమావేశంలో చర్చకు వచ్చింది. భూమిని పరిశీలించేందుకు నాసా, ఇస్రో కలిసి ఈ మిషన్‌ను చేపట్టాయి. ఈ మిషన్‌ విజయంతో రెండు దేశాల అంతరిక్ష సంస్థల మధ్య సహకారానికి మరింత ఊతం లభించింది. నిసార్‌ మిషన్‌ తర్వాత కూడా అంతరిక్ష శాస్త్రం, సాంకేతిక రంగాల్లో మరిన్ని సంయుక్త కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని ఇరు దేశాలు భావిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో మానవ అంతరిక్ష ప్రయాణానికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధిపైనా కలిసి పనిచేయాలని చర్చించాయి.

ట్రస్ట్‌ కార్యక్రమం కింద!
అంతరిక్షంతో పాటు కీలక సాంకేతిక రంగాల్లో భారత్‌- అమెరికా సహకారాన్ని పెంచేందుకు ట్రస్ట్‌ (TRUST) కార్యక్రమం కింద కూడా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. రక్షణ, కృత్రిమ మేధ, సెమీకండక్టర్లు, క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, ఇంధనం, అంతరిక్షం వంటి రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంచుకోవడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం. ఇందులో భాగంగా అంతరిక్ష రంగంలోనూ కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి. శాస్త్రీయ పరిశోధనలతో పాటు వాణిజ్య అంతరిక్ష రంగంలో సహకారం పెంచుకునే అంశాలపైనా దృష్టి సారించాయి.

శాస్త్రీయ సమాచార మార్పిడి
ఆర్టెమిస్‌ ఒప్పందాల కింద శాస్త్రీయ సమాచారాన్ని పరస్పరం పంచుకోవడంపై చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి. అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో లభించే సమాచారాన్ని శాస్త్రవేత్తలు పరస్పరం ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా కొత్త పరిశోధనలకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని భావిస్తున్నారు. అంతరిక్షాన్ని శాంతియుత ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించడం, భవిష్యత్తులో అంతరిక్ష కార్యకలాపాలు దీర్ఘకాలికంగా, సురక్షితంగా కొనసాగేందుకు అవసరమైన చర్యలపైనా చర్చించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి ఆధ్వర్యంలోని అంతరిక్ష కార్యకలాపాల దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను అమలు చేయడానికి ఇరు దేశాలు తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించాయి.

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