ETV Bharat / bharat

దేశాల హద్దులు లేకుండా మనమంతా ఒకే గ్రహంపై ఉన్నామన్న భావన కలుగుతుంది : సునీతా విలియమ్స్​

దిల్లీ ఐఐటీలో ఏర్పాటు చేసిన 'ది మేకింగ్​ ఆఫ్​ యాన్​ ఆస్ట్రోనట్' ప్రోగ్రామ్​లో సునీతా విలియమ్స్​ ప్రసంగం - స్పేస్​ సైన్స్​, తన అనుభవాన్ని పంచుకుని విద్యార్థులకు ప్రేరణ కలిగిస్తూ

NASA ASTRONAUT SUNITA WILLIAMS
NASA ASTRONAUT SUNITA WILLIAMS (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sunita Williams Speech In IIT Delhi : అంతరిక్షం నుంచి చూస్తే దేశాల సరిహద్దులు కనుమరుగై, మనమంతా ఒకే గ్రహంపై నివసిస్తున్నామన్న భావన కలిగిందని నాసా అంతరిక్ష రిటైర్డ్​ వ్యోమగామి సునీతా విలియమ్స్ అన్నారు.​ ఇండియన్ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దిల్లీ (ఐఐటీ దిల్లీ)లో ఏర్పాటు చేసిన 'ది మేకింగ్​ ఆఫ్ యాన్​ ఆస్ట్రోనాట్ సునీతా విలియమ్స్ స్టోరీ' అనే కార్యక్రమానికి ఆమె హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె తన ప్రసంగంలో అంతరిక్ష విజ్ఞానంతో పాటు తన అనుభవాన్ని పంచుకుని విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తి నింపారు. ఈ మేరకు ఆమె స్పేస్​లో గడిపిన క్షణాలను వీడియో ద్వారా విద్యార్థులకు చూపించారు. కాగా, గతేడాది(2025) డిసెంబర్​ 27న ఆమె పదవీ విరమణ చేసినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించగా, ప్రస్తుతం భారత పర్యటనలో ఉన్నారు.

అంతరిక్షం అంటే నక్షత్రాలు, గ్రహాలే కాదు
అంతరిక్షమంటే కేవలం నక్షత్రాలు, గ్రహాల పేరు మాత్రమే కాదని, మనిషి తనను తాను తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని ఆమె నిరూపించారు. 27 ఏళ్లపాటు నాసాలో పనిచేసిన ఆమె మూడు సార్లు స్పేస్​ వాక్​ చేశారు. ఎన్నో అంతరిక్ష పరిశోధనలకు కృషి చేశారు.

"ప్రస్తుతం మానవ అంతరిక్ష పరిశోధనకు చాలా ప్రత్యేకమైన సమయం. నిజ జీవితంలో ఉన్నట్లే ప్రతి స్పేస్​ మిషన్​కూ ఎత్తుపళ్లాలు​ ఉంటాయి. కానీ ప్రతీ అనుభవం మనల్ని రాబోయే సవాళ్లను ఎదుర్కునేందుకు మెరుగుపరుస్తుంది. అంతరిక్ష మిషన్లలోనూ ఎన్ని అత్యాధునిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ, ఒక్కోసారి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. కొన్నిసార్లు వీటికి పరిష్కారాలు కూడా చాలా సులభంగానే ఉంటాయి. అయితే, మనం నేర్చుకున్న విద్యను సరైన సమయంలో, ఏకాగ్రతతో అన్వయించడమే ఆటంకాలను అధిగమించడానికి సరళతరం చేస్తుంది. ఇది నిజ జీవితంలోనూ పనిచేస్తుంది" అని ఆమె విద్యార్థులకు సూచించారు.

Sunita Williams Sharing Her Experience
తన అనుభవాల్ని పంచుకుంటున్న సునీతా విలియమ్స్​ (Etv Bharat)

స్పేస్​ నుంచి చూస్తే
గురుత్వాకర్షణ వల్ల ఆహార పదార్థాలు, మందులు, మానవ ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పుల గురించి ఆమె వివరించారు. గురుత్వాకర్షణ లేని స్పేస్​లో నివసించడానికి, గ్రావిటీ ఉన్న భూమిపై జీవించడానికి విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎప్పుడూ కొత్త దిశను చూపుతుందని చెప్పారు. అయితే, అంతరిక్షం నుంచి భూమిని చూసినప్పుడు దేశాల మధ్య సరిహద్దులు అదృశ్యమవుతాయని, మనమంతా ఒకే గ్రహం మీద నివసిస్తున్నామనే భావన కలుగుతుందని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. దీన్నే అవలోకన ప్రభావం (ఓవర్‌వ్యూ ఎఫెక్ట్) అంటారని ఆమె వివరించారు.

Sunita Williams recieving Momento
జ్ఞాపికను స్వీకరిస్తున్న సునీతా విలియమ్స్​ (Etv Bharat)

భారతీయ ఆహారం ప్రత్యేక అనుభూతి
అంతరిక్షంలో తోటి వ్యోమగాములతో కలిసి భారతీయ ఆహారాన్ని పంచుకోవడం అత్యంత సంతోషకరమైన, భావోద్వేగ క్షణమని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే, మనం చేసే పనిలో మన తోటి వారితో కలిసి నడవాలని సూచించారు. విజయానికి టీమ్​వర్క్​ ముఖ్యమని ఆమె తెలిపారు. తన బాల్యంలో క్రీడలు, ఈత ద్వారా నేర్చుకున్న టీమ్ వర్క్ అంతరిక్ష ప్రయాణాల్లోనూ తనకు ఎంతో ఉపయోగపడిందని సునీతా విలియమ్స్ వెల్లడించారు.

కాగా, ప్రొఫెసర్ వీఎన్ వజిరానీ ఇన్ స్టిట్యూట్ లెక్చర్ సిరీస్‌లో భాగంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సునీతా విలియమ్స్ పాల్గొన్నారు. ప్రొఫెసర్ వజిరానీ కుమారులు విజయ్, ఉమేష్ వజిరానీలు తమ తండ్రి జ్ఞాపకార్థం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఐఐటీ దిల్లీ డైరెక్టర్, అధ్యాపకులతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.

రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన సునీతా విలియమ్స్-27 ఏళ్ల కేరీర్​కు గుడ్​బై

సునీతా విలియమ్స్ ఫస్ట్ మైనపు విగ్రహం ఏర్పాటు- అమెరికాలో కాదు మన ఇండియాలోనే!

TAGGED:

SUNITA WILLIAMS TO IIT STUDENTS
NASA ASTRONAUT SUNITA WILLIAMS
SUNITA WILLIAMS IN IIT DELHI
IIT DELHI SUNITA WILLIAMS SPEECH
SUNITA WILLIAMS SPEECH IIT DELHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.