ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీతో ఇసుక నేలలో మామిడి సాగు- ఏటా లక్షల్లో ఆదాయం
సాగుకు పనికిరాదన్న ఇసుక భూమిని మామిడి తోటగా మార్చిన మధ్యప్రదేశ్ రైతు విజయ్పాల్ సింగ్- ఇజ్రాయెల్ అల్ట్రా హై డెన్సిటీ సాంకేతికతతో 54 వేల మామిడి మొక్కల పెంపకం
Published : July 18, 2026 at 3:35 PM IST
Israel Technique Mango Farming : వ్యవసాయంలో సాంకేతికతను జోడిస్తే అసాధ్యమనే మాటకు చోటుండదని మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఓ రైతు నిరూపించాడు. సాగుకు పనికిరాదని భావించిన నదీ తీరంలోని 70 ఎకరాల ఇసుక భూమిని సస్యశ్యామలం చేసి, మామిడి తోటగా తీర్చిదిద్దాడు. ప్రస్తుతం ఆ తోట ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం లక్షల రూపాయల ఆదాయం ఆర్జిస్తూ ఇతర రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.
ఇజ్రాయెల్ సాంకేతికతతో మామిడి సాగు
మధ్యప్రదేశ్లోని నర్సింగ్పుర్ జిల్లా గాడర్వారా తహసీల్లోని ఛేనా కచార్ గ్రామంలో ఈ వినూత్న ప్రయోగం జరిగింది. ఛింద్వాడా జిల్లాకు చెందిన రైతు విజయ్పాల్ సింగ్ పటేల్ సంప్రదాయ పంటలకు బదులుగా ఉద్యానవన సాగును ఎంచుకున్నారు. ఇందుకోసం ఇజ్రాయెల్లో అభివృద్ధి చేసిన అల్ట్రా హై డెన్సిటీ సాంకేతికతను వినియోగించి మామిడి మొక్కలను నాటారు. సాధారణంగా ఒక ఎకరంలో 65 నుంచి 100 మామిడి మొక్కలు మాత్రమే నాటుతారు. అయితే ఈ సాంకేతికతతో ఒక ఎకరంలో 400 నుంచి 1,400 వరకు మొక్కలను పెంచే అవకాశం ఉందని రైతు తెలిపారు.
54 వేల మామిడి మొక్కలు
ప్రస్తుతం విజయ్పాల్ సింగ్ తోటలో వివిధ రకాలకు చెందిన 54 వేల మామిడి మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటిలో 600 కేసర్ రకం మొక్కలు కాగా, మిగిలినవి దేశీయ, విదేశీ రకాల మామిడి మొక్కలే. ఆధునిక సాగు పద్ధతులతో తోటను నిర్వహిస్తూ అధిక దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు. ఈ తరహా మామిడి సాగులో ప్రారంభ మూడు సంవత్సరాలు దిగుబడి రాకపోవడం, పెట్టుబడి ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలా మంది రైతులు వెనుకడుగు వేస్తారని విజయ్పాల్ సింగ్ చెప్పారు. అయితే ఒకసారి తోట పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఎకరానికి రూ.2 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు. గత ఏడాది ఎకరానికి సుమారు ఐదు టన్నుల దిగుబడి లభించిందని, ఈ ఏడాది వడగళ్ల వానలు, ఈదురుగాలుల ప్రభావం లేకపోయి ఉంటే 10 టన్నుల వరకు దిగుబడి వచ్చేదని తెలిపారు.
బ్యాగింగ్ టెక్నిక్తో రెట్టింపు ధర- పలు రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి
దిగుబడితో పాటు నాణ్యతపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని రైతు విజయ్ పాల్ సింగ్ చెప్పారు. ఇందుకోసం బ్యాగింగ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ విధానంలో ప్రతి మామిడి కాయకు ప్రత్యేక బ్యాగ్ను అమర్చుతారు. దీంతో పండ్ల రంగు, మెరుపు, నాణ్యత మెరుగుపడటంతో పాటు పురుగులు, పక్షుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. ఈ సాంకేతికత వల్ల మార్కెట్లో మామిడి పండ్లకు దాదాపు రెట్టింపు ధర లభిస్తోందని తెలిపారు. ఈ ఏడాది కేసర్ మామిడి కిలో రూ.172 వరకు విక్రయించగా, లంగ్డా రకం మామిడి కిలో రూ.80 నుంచి రూ.120 వరకు ధర పలికిందని చెప్పారు. బ్యాగింగ్ టెక్నిక్ లేకుంటే ఇదే పండ్లకు సగం ధర మాత్రమే వచ్చేదని వివరించారు.
రైతులకు విజయ్పాల్ సింగ్ సూచన
ఈ తోటలో పండిన మామిడికి మధ్యప్రదేశ్తో పాటు గుజరాత్, జైపుర్, ఇందౌర్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉందని విజయ్ పాల్ సింగ్ తెలిపారు. నాణ్యమైన పండ్ల కారణంగా వ్యాపారులు ముందుగానే కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారని చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ అల్ట్రా హై డెన్సిటీ సాంకేతికతను ఉపయోగించి కనీసం 100 మామిడి మొక్కలతో అయినా రైతులు ప్రారంభిస్తే వారి వ్యవసాయంలో గణనీయమైన మార్పు వస్తుందని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ప్రయోగం నర్సింగ్పుర్ జిల్లాతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల రైతులకు కూడా ఆదర్శంగా మారింది. ఈ తోట ద్వారా లక్షల రూపాయల ఆదాయం పొందడమే కాకుండా స్థానికంగా పలువురికి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తున్నారు.
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