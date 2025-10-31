భారతీయ విలువల గురించి ఏమాత్రం భయపడకుండా మాట్లాడిన సంస్థ ఆర్యసమాజ్ : మోదీ
ఆర్య సమాజ్ వ్యవస్థాపకుడు స్వామి దయానంద సరస్వతి దార్శనికుడని ప్రశంస
Published : October 31, 2025 at 7:45 PM IST
Narendra Modi Arya Samaj : భారతీయ విలువల గురించి ఏమాత్రం భయపడకుండా మాట్లాడిన సంస్థ ఆర్యసమాజ్ అని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అన్నారు. ఆర్య సమాజ్ వ్యవస్థాపకుడు స్వామి దయానంద సరస్వతి దార్శనికుడని, మహిళల విముక్తి కోసం కృషి చేశారని కొనియాడారు. ఆయన స్థాపించిన సంస్థలు దేశానికి సేవ చేస్తూనే ఉన్నాయని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. దిల్లీలో జరిగిన అంతర్జాతీయ ఆర్య సమ్మేళనంలో ప్రధాని పాల్గొన్నారు. ఆర్యసమాజ్ 150వ వార్షికోత్సవం కేవలం సమాజంలోని ఒక భాగానికి లేదా ఒక వర్గానికి సంబంధించిన సందర్భం కాదని, యావత్ దేశానికి చెందిన వైదిక గుర్తింపుతో ముడిపడిన అంశమని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.
"రెండు రోజుల క్రితం రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రఫేల్ యుద్ధ విమానంలో గగనయానం చేశారు. రాష్ట్రపతి వెంట స్క్వాడ్రన్ లీడర్ శివాంగి సింగ్ ఉన్నారు. ఆడబిడ్డలు ఫైటర్జెట్లను నడిపిస్తున్నారు. డ్రోన్ దీదీలుగా మారి ఆధునిక సేద్యానికి ఊతమిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో మహిళా స్టెమ్ గ్రాడ్యుయేట్లు భారత్లో ఉన్నారని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగంలో కూడా మహిళలు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి వైజ్ఞానిక సంస్థల్లో మహిళా శాస్త్రవేత్తలు మంగళ్యాన్, చంద్రయాన్, గగన్యాన్ వంటి అంతరిక్ష మిషన్లలోనూ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. దేశం సరైన మార్గంలో ముందుకు సాగుతోందని ఈ మార్పు సూచిస్తోంది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
VIDEO | Delhi: PM Modi at International Arya Mahasammelan says, " just two days ago, our president droupadi murmu ji took a sortie in a rafale fighter aircraft. her companion was squadron leader shivangi singh."
(full video available on pti videos
"ఆర్యసమాజ్ 150వ వార్షికోత్సవం కేవలం సమాజంలోని ఒక భాగానికి గానీ సంప్రదాయానికి గానీ సంబంధించింది కాదు. ఈ సందర్భం మొత్తం భారత్కు చెందిన వేదాల గుర్తింపుతో ముడిపడి ఉంది. మహర్షి దయానంద సరస్వతికి శిరస్సు వంచి నా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. దయానంద సరస్వతి జన్మస్థలమైన గుజరాత్లో గతేడాది ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అంతకుముందు దిల్లీలోనే మహర్షి దయానంద సరస్వతి 200 జయంతి వేడుకలను నిర్వహించారు. దానికి నేను రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆ సమయంలోనే వచ్చే రెండేళ్ల పాటు జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాలని మనమందరం అనుకున్నాం." అని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
#WATCH | Delhi: At the International Aryan Summit 2025, Prime Minister Narendra Modi says, " swami dayanand saraswati ji knew that if india has to progress, it will have to break not only the chains of slavery but also the chains that bound our society. therefore, swami dayanand…
"దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని రాజకీయ కారణాల వల్ల స్వాంతంత్ర్య ఉద్యమంలో ఆర్య సమాజ్కు రావాల్సినంత గౌరవం దక్కలేదు. ఇప్పటికీ ఆర్యసమాజ్ అంటే దేశభక్తులతో కూడిన గొప్ప సంస్థ. ఆర్యసమాజ్ ఎలాంటి భయం లేకుండా భారతీయ విలువల గురించి పోరాడింది. భారత వ్యతిరేక ఆలోచన విధానం, విదేశీ సిద్ధాంతాలను ఆర్యసమాజ్ ప్రశ్నించింది. అలాంటి ఆర్యసమాజ్ 150 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
క్షమాపణలు చెప్పిన ప్రధాని మోదీ
అంతకుముందు మహర్షి దయానంద సరస్వతి 200 జయంతి, ఆర్య సమాజ్ 150 వార్షికోత్సవం సందర్భంగా దేశానికి వారు చేసిన సేవలను గుర్తిస్తూ నాణేలను విడుదల చేశారు. ఆ తర్వాత ప్రసంగించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కార్యక్రమానికి హాజరైన వారికి క్షమాపణలు చెప్పారు. "ఈ కార్యక్రమానికి నేను చాలా ఆలస్యంగా వచ్చాను. ఇంతసేపు వేచి ఉంచినందుకు మీ ఆందరికీ క్షమాపణలు చెబుతున్నాను. ఈరోజు సర్ధార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి. అందువల్ల స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ వద్ద కార్యక్రమం ఉంది. ఫలితంగా ఇక్కడకు సమయానికి రాలేకపోయాను. అందుకోసమే మీ అందరికీ క్షమాపణలు చెబుతున్నాను." అని అన్నారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi participates in the International Aryan Summit 2025 at Rohini, New Delhi. He releases a commemorative coin marking the 200th birth anniversary of Maharshi Dayanand Saraswati and 150 years of Arya Samaj's service to society.
(Source: DD)