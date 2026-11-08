అకాల మృత్యు భయం పోవాలని యముడికి దీపదానం- పూర్వీకుల జ్ఞాపకార్థం శ్మశానంలో దీపావళి!
Special Traditions Deepawali : నరక చతుర్దశి సందర్భంగా మధ్యప్రదేశ్లో రెండు ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆ వేడుకల్లో వందలాది మంది కుటుంబాలతో పాల్గొంటున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 12:25 PM IST
సాధారణంగా దీపావళి అంటే ఇళ్ల ముందు దీపాలు వెలిగించడం, బాణసంచా కాల్చడం, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగ జరుపుకోవడం గుర్తుకొస్తాయి. కానీ మధ్యప్రదేశ్లో మాత్రం దీపావళి సమయంలో రెండు ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు కనిపిస్తాయి. ఒకచోట అకాల మరణ భయం తొలగాలని యమధర్మరాజుకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తే, మరోచోట మరణించిన పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకుంటూ శ్మశానంలోనే దీపావళి జరుపుకుంటారు. భోపాల్, రత్లామ్ ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న ఈ సంప్రదాయాలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి.
200 ఏళ్ల నాటి ఆలయంలో యమధర్మరాజు
భోపాల్లోని పాత నగర ప్రాంతమైన లఖేరాపురా మార్కెట్లో సుమారు 200 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన శ్రీరామ ఆలయం ఉంది. చౌరాసియా సమాజం ఆ ఆలయాన్ని నిర్మించింది. గుడి ఏర్పాటైనప్పటి నుంచే ఇక్కడ యమధర్మరాజు విగ్రహం కూడా కొలువుదీరింది. నవాబుల కాలం నుంచి కొనసాగుతున్న చారిత్రక ఆలయాల్లో ఇదొకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఆ ఆలయంలో ప్రతి ఏడాది దీపావళికి ముందు వచ్చే నరక చతుర్దశి రాత్రి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యంగా యమధర్మరాజుకు దీపదానం చేయడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ కార్యక్రమం తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుని దీపాలు వెలిగిస్తారు.
యమధర్మరాజుకు కంబళ్లు, గొడుగులు, మినుములు, నూనె, నువ్వులు, కర్రలను సమర్పిస్తారు. సాధారణంగా ఇతర దేవుళ్లను ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, సంతోషం కోసం పూజిస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం జీవిత చివరి దశలో ఎలాంటి కష్టాలు లేకుండా మరణం సంభవించాలని, మోక్షం కలగాలని భక్తులు ప్రార్థిస్తారు. మూడు తరాలుగా ఆలయ సేవలో ఉన్న పూజారి శరద్ కశ్యప్ ఈ సంప్రదాయం గురించి వివరించారు. భోపాల్ మాత్రమే కాకుండా మొత్తం మధ్యప్రదేశ్లో యమధర్మరాజు కొలువుదీరిన ప్రత్యేక ఆలయం ఇదేనని ఆయన చెబుతున్నారు. మనిషి జీవిత ప్రయాణంలో చివరి క్షణాలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని భక్తులు యముడిని కోరుకుంటారని తెలిపారు.
కర్ర సమర్పణ వెనుక ప్రత్యేక నమ్మకం
ఆ ఆలయంలో యమధర్మరాజుకు కర్ర సమర్పించడం వెనుక కూడా ఒక ప్రత్యేక భావన ఉంది. మనిషి జీవితంలో చేసే పనులే అతడి కర్మలుగా మారతాయని, ఆ కర్మల ఆధారంగానే యమధర్మరాజు న్యాయం చేస్తారని భక్తుల నమ్మకం. జీవిత ప్రయాణంలో చివరికి మనిషికి తోడుగా నిలిచేది అతడి కర్మలేనని ఈ సంప్రదాయం ద్వారా చెబుతుంటారు. ఆ పూజలకు వచ్చే భక్తుల్లో ఆస్తా అగర్వాల్ కూడా ఒకరు. తాను చాలా ఏళ్లుగా నరక చతుర్దశి రోజున ఈ ఆలయానికి వచ్చి పూజలు చేస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. మరణం తర్వాత కూడా ఎలాంటి కష్టాలు లేకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తారని చెప్పారు. యమధర్మరాజు అనుగ్రహంతో మోక్షం లభిస్తుందనే విశ్వాసంతో భక్తులు ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తారని వివరించారు.
రత్లామ్లో శ్మశానంలోనే దీపావళి
మరోవైపు మధ్యప్రదేశ్లోని రత్లామ్లో దీపావళి వేడుకలు మరో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటాయి. సాధారణంగా శ్మశానవాటిక అంటే నిశ్శబ్దం, చీకటి గుర్తుకొస్తాయి. కానీ రూప్ చౌదస్ రోజున మాత్రం అక్కడ దీపాల వెలుగులు కనిపిస్తాయి. మరణించిన పూర్వీకుల జ్ఞాపకార్థం కుటుంబ సభ్యులు శ్మశానానికి చేరుకుని దీపాలు వెలిగించి దీపావళి జరుపుకుంటారు. రత్లామ్లోని త్రివేణి ముక్తిధామ్లో ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది కూడా వందలాది మంది కుటుంబాలతో కలిసి అక్కడికి చేరుకున్నారు. మహిళలు, పిల్లలు సైతం పాల్గొని రంగవల్లులు వేశారు. వేలాది దీపాలతో శ్మశానవాటికను వెలిగించారు. బాణసంచా కాల్చి పండుగ వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చారు.
ఆ సంప్రదాయాన్ని 2006లో ప్రేరణ సంస్థ ప్రారంభించింది. మొదట కేవలం ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి దీపాలు వెలిగించారు. అప్పటి నుంచి ఏటా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం వందకు పైగా కుటుంబాలు ఇందులో పాల్గొంటున్నాయి. సంస్థ సభ్యుడు గోపాల్ సోనీ మాట్లాడుతూ, మొదట కొద్దిమందితో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు పెద్ద వేడుకగా మారిందని తెలిపారు. పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకోవడం, వారిపై గౌరవం చూపించడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశమని చెప్పారు.
పూర్వీకుల జ్ఞాపకాలకు ప్రత్యేక స్థానం
రూప్ చౌదస్ రోజున పూర్వీకుల పేరుతో జలవనరుల వద్ద దీపాలు వెలిగించే సంప్రదాయం ప్రాచీన కాలం నుంచే ఉంది. అయితే రత్లాంలో మాత్రం ఈ ఆచారాన్ని శ్మశానవాటికలోనే నిర్వహిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులంతా ఒకచోట చేరి తమ పూర్వీకులను స్మరించుకుంటున్నారు. వారి ఆశీస్సులు తమకు లభిస్తాయని విశ్వసిస్తున్నారు. సాధారణంగా శ్మశానానికి వెళ్లేందుకు చాలామంది భయపడుతుంటారు. కానీ రత్లామ్లో మాత్రం అదే ప్రదేశం దీపాల వెలుగులతో పండుగ వేదికగా మారుతోంది.