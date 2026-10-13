'పరీక్ష రోజే ఏఐతో ప్రశ్నపత్రాల తయారీ'- పేపర్ లీకేజీలకు చెక్ పెట్టేందుకు నందన్ నీలేకని ప్రతిపాదన
పరీక్షల సంస్కరణలపై నందన్ నీలేకని కీలక ప్రతిపాదనలు చేశారు. పరీక్ష రోజునే ప్రశ్నపత్రం రూపొందించే విధానంపై పరిశీలించాలని ప్రతిపాదించారు.
Published : October 13, 2026 at 1:45 PM IST
Nandan Nilekani On NEET Exam : దేశంలో పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకతను పెంచి, ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగించాలని ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నందన్ నీలేకని సూచించారు. పరీక్ష జరిగే రోజునే ఏఐ సాయంతో ప్రశ్నపత్రాన్ని రూపొందించే విధానాన్ని పరిశీలించాలని సూచించారు. ముందుగానే ప్రశ్నపత్రాలను తయారు చేసి భద్రపరిచే పద్ధతికి బదులుగా చివరి నిమిషంలో ప్రశ్నలను ఎంపిక చేసి పేపర్ రూపొందిస్తే లీకేజీలకు అవకాశాలు తగ్గుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. మంగళవారం భారత్లో నిర్వహించిన బ్లూమ్బెర్గ్ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్లో పాల్గొన్న నీలేకని, దేశ పరీక్షల వ్యవస్థలో సమూల మార్పుల అవసరాన్ని వివరించారు. పరీక్షల సంస్కరణల కోసం కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీకి ఆయన నేతృత్వం వహిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం పరీక్షలకు ముందుగానే ప్రశ్నపత్రాలను రూపొందించి, వాటిని భద్రపరిచి, పరీక్షా కేంద్రాలకు పంపిణీ చేసే విధానంలో లీకేజీలకు అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రశ్నపత్రాల తయారీ విధానంలోనే మార్పులు తీసుకురావాలని నీలేకని సూచించారు. ఒకే ప్రశ్నపత్రాన్ని ముందుగానే సిద్ధం చేయడానికి బదులుగా, పెద్ద సంఖ్యలో ప్రశ్నలతో కూడిన ప్రశ్నల బ్యాంకును రూపొందించాలని ప్రతిపాదించారు. పరీక్ష జరిగే రోజున, చివరి నిమిషంలో ఆ బ్యాంకు నుంచి ప్రశ్నలను ఎంపిక చేసి ప్రశ్నపత్రాన్ని తయారు చేయవచ్చని వివరించారు. ఇలా చేయడం వల్ల ముందుగానే ప్రశ్నపత్రాన్ని సంపాదించి విక్రయించాలనే అక్రమ ప్రయత్నాలకు అవకాశాలు తగ్గుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.