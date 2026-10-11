నానా పటేకర్ది సహజ మరణమే- పోస్ట్మార్టం నివేదికలో వెల్లడి
Nana Patekar Death Cause: నానా పటేకర్ మృతికి గుండెపోటు కారణమని తాజాగా తెలిసింది. గుండెకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ఎడమ ప్రధాన ధమనిలో రక్తం గట్టడమే ఇందుకు కారణమని అటాస్పీ రిపోర్టులో తేలింది.
Published : October 11, 2026 at 7:24 PM IST
Nana Patekar Death Cause : బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ మరణం సహజమైనదేనని, గుండెపోటు వల్లే ఆయన కన్నుమూశారని గోవా వైద్యకళాశాల పోస్ట్మార్టం నివేదికలో వెల్లడైంది. గుండెకు రక్తాన్ని సరఫరాచేసే ఎడమ ప్రధాన ధమనిలో రక్తం గడ్డకట్టడంతో ఆయనకు తీవ్రమైన గుండెపోటు వచ్చిందని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. అక్టోబర్ 8 తెల్లవారుజామున పనాజీ సమీపంలోని డోనా పౌలాలోని తన నివాసంలో 75 ఏళ్ల నానా పటేకర్ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు.
కేర్టేకర్ అంబులెన్స్లో సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. 45 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేసి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు. ఆస్పత్రికి తరలించేటప్పటికే నానా మృతిచెంది ఉండటంతో వైద్యులు చట్టప్రకారం మెడికోలీగల్ కేసుగా ప్రకటించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వైద్యులు అసహజ మరణంగా కేస్ నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మరణం సహజమైందేనని తాజాగా స్పష్టమైంది