నమో భారత్​ ట్రైన్ రికార్డ్​- తొలి రోజే లక్ష దాటిన ప్రయాణికుల సంఖ్య

పూర్తి స్థాయిలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించిన తొలి రోజే లక్షకు పైగా ప్రయాణికుల ట్రావెల్​- దిల్లీ- గాజియాబాద్​- మేరఠ్​ నమో భారత్​ కారిడార్​ సరికొత్త రికార్డు

Namo Bharat Train Record
నమో భారత్ రైల్వే కారిడార్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Namo Bharat Train Record : దిల్లీ- గాజియాబాద్​- మేరఠ్​ నమో భారత్​ కారిడార్​ సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. పూర్తి స్థాయి కార్యకలాపాలు​ నిర్వహించిన తొలి రోజే రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రైలు కార్యకలాపాలు​ ప్రారంభమైన ఫిబ్రవరి 23న దాదాపు లక్ష మందికి పైగా ప్రయాణికులు రైలులో ప్రయాణించినట్లు వివరించారు. కాగా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రైలు కారిడార్​ను ప్రారంభించిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో నడవడం ఇదే తొలిసారి.

నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ ట్రాన్స్​పోర్ట్​ కార్పొరేషన్​ లెక్కల ప్రకారం ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం స్టేషన్లలో దాదాపు 8,000 వాహనాలు నిలిపేలా పార్కింగ్​ను అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపారు. గాజియాబాద్​ స్టేషన్​లో 370 కార్లు, 632 ద్విచక్ర వాహనాలు నిలిపేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు చెప్పారు. సాహీబాబాద్​ స్టేషన్​లో 76 కార్లు, 223 టూ వీలర్​లు పార్క్ చేసుకోవచ్చని, అదే గల్దార్​ స్టేషన్​లో 191 కార్లు, 848 ద్విచక్ర వాహనాలు నిలుపుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.

Namo Bharat Train Record
నమో భారత్ రైల్వే కారిడార్ (ETV Bharat)

సరాయ్​ ఖాన్​ నమో భారత్ స్టేషన్​లో 266 కార్లు, 837 టూ వీలర్లు పార్కింగ్ సౌకర్యం ఉందని చెప్పారు. ఇక్కడ ఉన్న బస్​ స్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్, మెట్రో​ సౌకర్యంతో మల్టీ మోడల్​ కనెక్టివిటీ స్టేషన్​గా మారిందని వివరించారు. ఆనంద్ విహార్​ స్టేషన్​లో కూడా పార్కింగ్​ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపారు. మేరఠ్​లో సుమారు 289 కార్లు, 854 ద్వి చక్ర వాహనాలు పార్కింగ్ చేసేలా అభివృద్ధి చేశామని అధికారులు చెప్పారు. మోదీపురం స్టేషన్​లో 135 కార్లు, 1,200 బైకులకు, శతాబ్దినగర్ స్టేషన్​లో సుమారు 120 కార్లు, 350 ద్విచక్ర వాహనాలకు పార్కింగ్​ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉండేలా పార్కింగ్​ను తక్కువ ధరలు నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని స్టేషన్లలో పార్కింగ్​ కోసం సమాయన్ని బట్టి ధరలు వసూలు చేస్తుండగా, దిల్లీలోనూ అదే వ్యవస్థను అమలుచేస్తున్నారు.

Namo Bharat Train Record
పార్కింగ్​ ఫీజుల వివరాలు (ETV Bharat)

నమో భారత్​ కనెక్ట్ యాప్​లో రియల్ టైమ్​ పార్కింగ్​తో పాటు లైవ్ ట్రైన్ ట్రాకింగ్, స్టేషన్ నావిగేషన్​, ఇతర వివరాలను అందిస్తోంది. ఈ రిక్షాలు, ఆటోలు, ఫీడర్ బస్సులు, సైకిల్ రెంటల్స్​, టూ వీలర్ సర్వీసుల వివరాలు ఇందులో ఉంటాయి. పూర్తి స్థాయిలో కార్యకలాపాలు చేపట్టిన తొలి రోజే భారీ స్థాయిలో ప్రయాణికులు రావడం దిల్లీ- మేరఠ్​ మధ్య ఉన్న డిమాండ్​ను తెలియజేస్తోంది.

Namo Bharat Train Record
పార్కింగ్​ ఫీజుల వివరాలు (ETV Bharat)

కాగా, దిల్లీ-మేరఠ్‌ల మధ్య 82 కి.మీ మేర నమో భారత్‌ కారిడార్‌ను ఆదివారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని మేరఠ్ సౌత్‌-మోదీపురం మధ్య 21 కి.మీ సెక్షన్‌, దిల్లీలోని సరాయ్‌ కాలే ఖాన్‌-న్యూ అశోక్‌ నగర్‌ల మధ్య ఐదు కి.మీ మార్గాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఫలితంగా దిల్లీ-మేరఠ్‌ల మధ్య ఆర్ఆర్‌టీఎస్‌ మార్గం పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. సమీకృత పట్టణాల మధ్య వేగవంతమైన ప్రయాణం కోసం నమో భారత్‌ రీజనల్‌ ర్యాపిడ్‌ ట్రాన్సిట్‌ సిస్టమ్‌(RRTS)ను తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇందులో భాగంగా సాహిబాబాద్‌, గాజియాబాద్‌, మోదీనగర్‌ నుంచి దేశ రాజధానికి వేగంగా చేరుకునేలా ఈ రవాణా వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు. వీటి మధ్య నడిచే సెమీ హైస్పీడ్‌ రైళ్లు గరిష్ఠంగా గంటకు 180 కి.మీ వేగంతో నడిచేలా రూపొందించగా, ప్రస్తుతం సగటున 90 కి.మీ వేగంతో రైళ్లను నడిపిస్తున్నారు. అలాగే నమో భారత్‌ రైళ్లు నడిచే సెమీ హైస్పీడ్‌ మార్గంలోనే మేరఠ్‌ సౌత్‌-మోదీపురం మధ్య మెట్రో రైలును ప్రధాని మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. దేశంలో ఈ తరహా చర్యలు తీసుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఇక్కడ నడిచే మెట్రో రైలు గరిష్ఠ వేగం గంటకు 120 కి.మీ.

