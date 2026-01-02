ఖీర్ లేని 'ఖీర్' మోహన్- మన కాకినాడ కాజాలా అక్కడ అదే ఫేమస్- విదేశాలకు వెళ్తున్న ఆ స్వీట్ కథేంటో తెలుసా?
Published : January 2, 2026 at 7:11 AM IST
Kheer Mohan Sweet Bihar History : సాధారణంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాకినాడ కాజా, ఆత్రేయపురం పూతరేకులు, బందర్ లడ్డు అంటే తెలియని వారు ఉండరు. సరిగ్గా అలాగే బిహార్లోని నలంద జిల్లా అనగానే అక్కడి వారికి 'సిలావ్ కాజా' లేదా 'హర్నాత్ బాలూషాహీ' అంత ఫేమస్. కానీ ఇప్పుడు నలంద ఫుడ్ మ్యాప్లో మరో వెరైటీ స్వీట్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అదే 'ఖీర్ మోహన్'.
పేరు వినగానే ఇదేదో మన సేమియా పాయసం లాంటిదేమో అనుకుంటే పొరబడినట్లే. వినడానికి పాయసం వెరైటీలా ఉన్నా, ఇందులో పాయసం చుక్క కూడా ఉండదు. నలందలోని దేషనా, డుమ్రావ్ అనే రెండు చిన్న గ్రామాల్లో పుట్టిన ఈ స్వీట్ ఇప్పుడు దేశ విదేశాల్లో ఫేమస్ అయిపోయింది. తరతరాలుగా ఒకే కుటుంబం ఈ వంటకాన్ని కాపాడుకుంటూ వస్తోంది. ఈ గ్రామాల్లో ఎలాంటి రాతపూర్వక రెసిపీ లేకపోయినా, కేవలం పెద్దలను చూసి నేర్చుకుంటూ ఈ రుచిని ఇప్పటికీ బతికిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.
పేరులో ఖీర్- టేస్ట్లో మ్యాజిక్
దీని పేరులో 'ఖీర్' ఉన్నా, తయారీలో మాత్రం ఖీర్ వాడరు. ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మాత్రం అస్సలు వదిలిపెట్టలేరు. అందుకే ఈ స్వీట్ ఇప్పుడు బీహార్ బోర్డర్స్ దాటి కోల్కతా, ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు వంటి మెట్రో సిటీలకు పాకింది. అంతటితో ఆగకుండా సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక వంటి దేశాలకు కూడా ఎగుమతి అవుతోంది. ఇంత భారీ డిమాండ్ ఉన్నా కూడా దీన్ని ఫ్యాక్టరీల్లో మెషిన్లతో తయారు చేయడం లేదు. ఇక్కడి గ్రామాల్లోని చిన్న చిన్న షాపుల్లోనే, సంప్రదాయ పద్ధతిలో చేతుల మీదుగానే తయారు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మున్నా ప్రసాద్ అనే 55 ఏళ్ల వ్యక్తి నాలుగో తరం స్వీట్ మేకర్ గా ఈ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. దశాబ్దాలుగా వారి కుటుంబం ఈ స్వీట్ ని తయారు చేస్తోంది. ఈ గ్రామంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదు షాపులు ఉన్నాయి, వీరంతా ఏడాది పొడవునా ఇదే పనిలో బిజీగా ఉంటారు.
బ్రిటిష్ కాలం నాటి ప్రయోగం
అసలు ఈ స్వీట్ ఎలా పుట్టిందో తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. చరిత్రకారుడు ముర్షిద్ దేశ్నవి చెప్పిన దాని ప్రకారం, ఈ వంటకం మూలాలు బ్రిటిష్ కాలం నాటివి. దేషనా గ్రామంలో 'మోహన్' అనే ఒక స్థానిక వంటవాడు ఉండేవాడు. ఒకరోజు మిగిలిపోయిన ఆవు, గేదె పాలతో ఏం చేయాలో తెలియక ఒక కొత్త ప్రయోగం చేశాడు. ఆ ప్రయోగం ఫలితంగా అనుకోకుండా పుట్టినదే ఈ 'ఖీర్ మోహన్'. గ్రామస్తులు దీన్ని రుచి చూడగానే ఫిదా అయిపోయారు. అలా మోహన్ కనిపెట్టిన స్వీట్ కావడంతో దీనికి 'ఖీర్ మోహన్' అనే పేరు స్థిరపడిపోయింది. క్రమంగా ఈ రుచి పక్క ఊర్లకు, జిల్లాలకు పాకింది.
గంటల కొద్దీ సహనం అవసరం
ఖీర్ మోహన్ చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా, అంత రుచిగా ఉండటానికి అసలు కారణం దాని తయారీ విధానంలో దాగున్న కష్టం. కుందన్ ప్రసాద్ గుప్తా అనే షాపు యజమాని చెప్పినట్లు ఇది చేయాలంటే చాలా ఓపిక కావాలి. పాలను మరిగించడానికి పట్టే సమయం కాకుండా, స్వీట్ తయారీకే గంట సమయం పడుతుంది. ముందుగా పాలను దాదాపు రెండు గంటల పాటు బాగా మరగబెట్టాలి. ఆ తర్వాత సన్నని మంటపై చల్లార్చి, పాలను విరగ్గొట్టి పన్నీర్ ముద్దలా తయారు చేస్తారు. చివరగా పంచదార పాకంలో నెమ్మదిగా ఉడికిస్తారు. ఇంత కష్టపడితే గానీ ఆ అద్భుతమైన రుచి రాదు. అందుకే అక్కడ డిమాండ్ ఎప్పుడూ తగ్గదు అని మున్నా ప్రసాద్ చెబుతున్నారు.
తక్కువ ధర- ఆరోగ్యానికి మంచిది
ధర విషయానికి వస్తే ఇది సామాన్యులకు అందుబాటులోనే ఉంది. ఒక్కో పీస్ ధర రూ. 10 కాగా, కిలో రూ. 220 కి అమ్ముతున్నారు. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఆర్డర్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే ఇంత కష్టపడినా కిలోకు మిగిలే లాభం కేవలం రూ. 25 నుంచి రూ. 50 మాత్రమే. అయినా సరే లాభం కంటే, తమ పూర్వీకుల సంప్రదాయాన్ని వదలకూడదని ఈ కుటుంబాలు భావిస్తున్నాయి. చూడటానికి ఇది 'రసగుల్లా' లా ఉన్నా టేస్ట్ పూర్తిగా వేరు.
ఇక కస్టమర్లు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. పింకూ రౌత్ అనే కస్టమర్ మాట్లాడుతూ,"దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 10 పీసులు తిన్నా కడుపులో ఇబ్బంది ఉండదు, సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. అందుకే విదేశాలకు వెళ్లేవారు దీన్ని వెంట తీసుకెళ్తుంటార. "అని తెలిపారు. ఇక ఇది నిల్వ ఉండే కాలం చలికాలంలో వారం రోజులు, ఎండాకాలంలో 2, 3 రోజులు ఉంటుందట. కానీ ప్యాకింగ్ సరిగ్గా చేయాలని చెబుతున్నారు. ఫాస్ట్ ఫుడ్ యుగంలో ఎన్నో కొత్త కొత్త రుచులు వస్తున్నాయి, పోతున్నాయి. కానీ దేషనా, డుమ్రావ్ గ్రామాల్లో పుట్టిన ఖీర్ మోహన్ మాత్రం కాలంతో పాటు తన ఉనికిని కోల్పోలేదు. ఎలాంటి కల్తీ లేకుండా, తరతరాలుగా వస్తున్న అదే రుచిని అందిస్తుండటంతో స్వీట్ లవర్స్ గుండెల్లో పర్మినెంట్ ప్లేస్ సంపాదించుకుంది.