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సకాలంలో రక్తం అందక తండ్రి మరణం- విషాదం నుంచే యువకుడి గొప్ప సంకల్పం- ఎనీ టైమ్ బ్లడ్ నెట్​వర్క్!

ఉచిత రక్తదానంతో వేలాది మంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్న బిహార్ యువత- 2014లో నలందా బ్లడ్ గ్రూప్ సేవల్ని ప్రారంభించిన కమ్రాన్ అష్రఫీ- బిహార్ సహా పలు రాష్ట్రాలు, ఇతర దేశాలకూ విస్తరించిన టీమ్ నెట్‌వర్క్!

Free Blood Donor Network
బ్లడ్ నెట్​వర్క్ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 10:09 PM IST

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Free Blood Donor Network : దేశ సరిహద్దుల్లో తుపాకీ పట్టుకొని పోరాడటమే కాదు- రక్తం అందక చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారికి సకాలంలో ఉచితంగా రక్తాన్ని అందించి ప్రాణాలు కాపాడటం కూడా గొప్ప దేశసేవే అని నిరూపిస్తున్నారు బిహార్‌‌కు చెందిన కొందరు యువకులు. జాతీయ స్వచ్ఛంద రక్తదాన దినోత్సవం (నేషనల్ వాలంటరీ బ్లడ్ డొనేషన్ డే) సందర్భంగా నలందా జిల్లాలోని ఈ యువత చేస్తున్న సేవలు మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చాయి. వీరి 'నలంద బ్లడ్ గ్రూప్' నెట్‌వర్క్ కేవలం బిహార్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు భారత్‌లోని పలు రాష్ట్రాలు సహా మన పొరుగు దేశాలకు కూడా విస్తరించింది. అసలీ ఈ టీమ్ ఎలా ఏర్పడింది, దీనిని ఎవరు స్థాపించారనేది చూద్దాం.

తండ్రి కోసం మొదలై- ప్రాణాలు కాపాడటమే పరమావధిగా
ఈ నలందా బ్లడ్ గ్రూప్ ఫౌండర్ ఫరిష్తాగా పేరొందిన కమ్రాన్ అష్రఫీ. ఆయన స్థాపించిన నలందా బ్లడ్ గ్రూప్ టీమ్ ఎన్నో ఏళ్లుగా అవసరమైన రోగులకు, ఆపదలో ఉన్న వారికి ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా, ఏమీ ఆశించకుండా రక్తాన్ని అందిస్తోంది. 2014లో తన తండ్రి అజ్మత్ మహమూద్ కిడ్నీ సమస్యతో పట్నాలోని PMCH ఆస్పత్రిలో చేరినప్పుడు అత్యవసరంగా 2 నుంచి 3 యూనిట్ల వరకు రక్తం అవసరమైంది. ఎందరో బంధువుల్ని, పరిచయం ఉన్న వారిని అడిగినా ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. చివరికి రూ. 5000- 6000 వరకు వెచ్చించి రక్తం కొనుగోలు చేసినా, సమయానికి అందకపోవడంతో ఆయన తండ్రి కన్నుమూశారు. తన తండ్రి మరణంతో కమ్రాన్ తీరని బాధను అనుభవించారు. ఆ విషాదమే కమ్రాన్‌ను కుదిపేసింది. ఇంకా ఆ సమయంలో నలంద జిల్లాలో రక్తదానంపైనా పెద్దగా అవగాహన లేదు. ఈ క్రమంలోనే భవిష్యత్తులో ఏ ఒక్కరూ రక్తం దొరక్క ప్రాణాలు కోల్పోకూడదని నిర్ణయించుకొని దృఢ సంకల్పంతో 2014లోనే ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు.

Free Blood Donor Network
రక్తదానం చేస్తున్న కమ్రాన్ అష్రఫీ (ETV BHARAT)

ఐదుగురితో ప్రారంభం- ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయికి
కేవలం ఐదుగురితోనే కమ్రాన్ అష్రఫీ నేతృత్వంలో ప్రారంభమైన ఈ రక్తదానం ప్రచారం- 2019లో సరిగ్గా కొవిడ్ సమయంలో రక్తం కొరత తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు మరింత బలపడింది. ప్రస్తుతం నలందా నగరంలోనే 20 మందికిపైగా యాక్టివ్ సభ్యులు ఈ బ్లడ్ గ్రూప్‌లో భాగంగా ఉన్నారు. బిహార్‌తో పాటుగా దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ నెట్‌వర్క్ విస్తరించింది. అవసరాన్ని బట్టి నేపాల్, శ్రీలంక, భూటాన్ వంటి మన పొరుగు దేశాల్లోనూ టీమ్ సభ్యులు సహకరిస్తున్నారు. ఏదైనా బాధిత కుటుంబం నుంచి సోషల్ మీడియాలో రక్తం అవసరమనే సమాచారం అందితే చాలు ఈ టీమ్ సభ్యులు వెంటనే స్పందిస్తారు. కావాల్సిన బ్లడ్ గ్రూప్‌ను గుర్తించి ఆస్పత్రికి చేరుకొని బ్లడ్ డోనార్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. బ్లడ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పేరిట ఎక్కడ రక్తం అవసరమైనా పగలూ రాత్రి తేడా లేకుండా రక్తం సమకూరుస్తున్నారు. బిహార్ షేక్‌పురాకు చెందిన సంగీతా దేవి తన కుమార్తె ప్రసవం కోసం రాత్రి సమయంలో ఆస్పత్రికి వెళ్లగా, పసిపాపకు అత్యవసరంగా రక్తం కావాలని డాక్టర్లు చెప్పారు. నలందా బ్లడ్ గ్రూప్ సభ్యులు అర్ధరాత్రి వేళ వచ్చి రక్తాన్ని అందించడంతో తల్లీ బిడ్డ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. బిహార్ షరీఫ్‌కు చెందిన జరీనా ఖాతూన్ కుమార్తె షాదియాకు రక్తం అవసరమైనప్పుడు, కమ్రాన్ పట్నా నుంచి తన టీమ్ సభ్యుడిని పంపి జీవన్ జ్యోతి బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా రక్తం ఇప్పించి ప్రాణాలు కాపాడారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇంకెన్నో.

Free Blood Donor Network
కమ్రాన్ అష్రఫీకి సత్కారం చేస్తున్న దృశ్యం (ETV BHARAT)

12 సార్లు రక్తదానం చేసిన కమ్రాన్
ఇక నలందా బ్లడ్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు కమ్రాన్ కూడా స్వయంగా 12 సార్లు రక్తదానం చేశారు. మరోసారి SDP (సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్‌లెట్స్) దానం చేశారు. అవసరమైనప్పుడు బిహార్ సహా కోల్‌కతా కూడా వెళ్లి సేవలు అందించినట్లు ఆయన చెబుతున్నారు. రక్తదానం విషయంలో వీరి టీమ్ భద్రతా ప్రమాణాల్ని కచ్చితంగా పాటిస్తోంది. ఇందులో రక్తదాత వయసు కనీసం 18 ఏళ్లు ఉండటం, 45 కిలోలకు మించి బరువు ఉండటం, హిమోగ్లోబిన్ స్థాయి కనీసం 12.5 గా ఉండాలని కమ్రాన్ వివరించారు. ఇంకా రక్తదానంతోనే ఆగకుండా ఈ నలందా బ్లడ్ గ్రూప్ సభ్యులు చలికాలంలో అవసరమైన వారికి దుప్పట్లు పంపిణీ చేయడం, వేసవిలో తాగునీరు ఏర్పాటు చేయడం వంటి సామాజిక కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొంటున్నారు. కమ్రాన్ ప్రస్తుతం పట్నా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కస్టమర్ సర్వీస్ ఏజెంట్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు.

Free Blood Donor Network
కమ్రాన్ అష్రఫీకి సత్కారం చేస్తున్న దృశ్యం (ETV BHARAT)
Free Blood Donor Network
కమ్రాన్ అష్రఫీకి సత్కారం చేస్తున్న దృశ్యం (ETV BHARAT)

కమ్రాన్ సేవలకు ఎన్నో అవార్డులు దాసోహం
రక్తదాన సేవలకు సంబంధించి కమ్రాన్ అష్రఫీకి ఎన్నో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు, సత్కారాలు లభించాయి. బిహార్ గయాజీలో నేషనల్ అవార్డ్ సెర్మనీ 2026 లో కమ్రాన్‌ను సత్కరించారు. 2026లో ససారాంలో ఇంటర్నేషనల్ బ్లడ్ వారియర్ అవార్డ్, 2025లో ఝార్ఖండ్‌లో డాక్టర్ రక్త క్రాంతి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ అందుకున్నారు. 2022లో ఐపీఎస్ అధికారి వికాస్ వైభవ్ చేతుల మీదుగా ప్రతిభా సమ్మాన్ పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా 257 సార్లు బ్లడ్ డొనేట్ చేసి చరిత్ర సృష్టించిన రిటైర్డ్ ఆర్మీ కెప్టెన్ సురేశ్ శర్మ చేతుల మీదుగా కూడా కమ్రాన్ అవార్డ్ పొందడం విశేషం.

Free Blood Donor Network
బ్లడ్ నెట్​వర్క్ (ETV BHARAT)

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